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Ансамбль Росгвардии разучил новую программу для фестиваля в Пскове

Ярким финалом 47-го Фестиваля русской музыки, посвященного М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, станет концерт образцово-показательного ансамбля Росгвардии. Коллектив привезет в город программу, связанную с классической музыкой. Выступление пройдет 21 марта в 19.00, сообщила на пресс-конференции 4 марта директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елизавета Барышникова отметила, что ансамбль подготовил для фестиваля совершенно новую программу, в которой прозвучат произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского. «Эта программа нетипична для них, - сказала директор филармонии. - Обычно они играют музыку, близкую к эстраде. Но, чтобы принять участие в Фестивале русской музыки, разучили новую программу».

Добавим, что фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и программы Всероссийских филармонических сезонов.