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Сцена / Фестивали

Сказка для взрослых

19.03.2021 12:35|ПсковКомментариев: 0

Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети. Женился на лягушке, а она царевной оказалась. Вышла замуж за чудовище, а оно рраз - и прекрасным принцем обернулось. Плиту вымыла, рис с пшеном перебрала, в ипотечной двушке прибралась, глядишь - а рядом уже фея-крестная с хрустальными салатницами туфельками и платьем от Оскара де ла Рента порхает.

 

В общем, неудивительно, что на сказку для взрослых «Шехеразада», да еще с песочной анимацией от художника Мариинки Оксаны Чунчуковой, да еще в сопровождении Псковского Губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского, да еще под прекрасную одноименную симфоническую сюиту Николая Римского-Корсакова псковичи раскупили все билеты. За пару дней. Как говорится, невозможно пропустить.

Свиваются в затейливые завитки сказки и истории восточной принцессы, струится по экрану песок, превращаясь то в силуэт прекрасного арабского юноши, то в очертания стремительно несущегося навстречу неведомым приключениям парусника, то в яркий закат солнца, то в тревожную загадочную птицы Рух (а мы говорили, что птицы на 47-м Фестивале русской музыки еще будут!).

Льется волшебная музыка, созданная гением великого русского композитора и выдержавшая испытание временем. Удивительные орнаментированные соло скрипки (в исполнении Ирины Даниловой), сверкающие арпеджио арфы, изящные партии виолончели - благодаря мастерству псковских музыкантов на сцене ожил чудесный мир «Тысячи и одной ночи».

Публика завороженно наблюдает за движением эмоций и сюжетных линий: на смену романтике прекрасной любви приходят волнения житейских сражений и опасности безбрежных морских просторов, из блестящего дворца и роскоши минаретов в мгновение ока слушатель переносится в пеструю атмосферу восточного базара и веселого праздника. Самый настоящий сериал: «Королек птичка певчая» и «Великолепный век» отдыхают!

На час с лишним псковский зритель превращается в жадного до впечатлений ребенка, поверившего в чудо. Где ковер-самолет? Дайте три! Где гром ударных и перезвон колокольчиков? Пожалуйста, погромче да почаще! Хлопали там, где надо и не надо - не сдерживая нахлынувших чувств, фотографировали и снимали видео - и понимали, что телефон не может передать всей красоты того, что видишь и слышишь.

 «Замечательно звучит наш оркестр - просто чудо! - поделилась с нами своими впечатлениями одна из зрительниц. - Уровень музыкантов заметно повысился. Понравилась девушка-аниматор: она так точно изображает все, что звучит в музыке! Замечательный получился союз».

По мнению зрительницы, опыт песочной анимации для взрослых оказался настолько удачным, что его обязательно надо повторить в Псковской областной филармонии. Ее точку зрения поддерживает подруга, сидящая по соседству. «Удивительное соответствие музыки и рисунка, - отмечает псковичка. - Я сама рисовала когда-то и сейчас получила мастер-класс - было острое желание повторять за аниматором. Мы даже пытались угадывать, что сейчас появится на экране».

Зрительницы, по профессии, кстати, педагоги, просили при возможности передать всем организаторам концерта, музыкантам и художнику большое спасибо. «Мы очень соскучились по таким выступлениям, - объяснили они. - Мы шли в филармонию за удовольствием - и мы его получили».

Несмотря на то, что жанр концерта был обозначен как «сказка для взрослых», в зале присутствовало и много детей. Мы познакомились с юными псковичами-музыкантами Матвеем и Машей, которые пришли на выступление оркестра вместе с бабушкой. Ребята играют на гитаре и скрипке, рассказывают: оркестр играл хорошо! Но больше всего им понравилась песочная анимация. Матвей впервые видел это действо на сцене - раньше только в Интернете мог оценить его красоту. Признается: вживую интереснее. Маше тоже приглянулась идея рисования песком. Обещает: если будут еще такие спектакли, обязательно придет. Ну а бабушка рада больше всех - и за внуков, которые получили удовольствие, и за себя: она сначала не хотела идти, а в итоге не пожалела ни о чем.

Сказочные богатства щедро рассыпала перед зрителем Псковская областная филармония. Но это, конечно, далеко не все. Впереди - новые драгоценные мгновения встречи с прекрасным. Сегодня вечером в рамках Фестиваля русской музыки состоится концерт ансамбля русской музыки «Псков», чьи выступления уникальны опорой на традиционную псковскую школу инструментального исполнительства. Парочка билетов еще есть в наличии!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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