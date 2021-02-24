Сцена / Концерты

Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте. ПРОГРАММА

47-й Фестиваль русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, пройдет в Пскове с 16 по 22 марта.

Уже составлена программа фестиваля и обозначены основные ее концерты. Откроет фестивальные встречи выступление Академического большого хора под управлением Льва Конторовича в сопровождении Псковского губернаторского симфонического оркестра Псковской области (главный дирижер - Николай Хондзинский).

В центре внимания поклонников классической и народной музыки окажутся также фантазия по симфонической сюите Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада», сопровождаемая песочной анимацией, а также балеты «Спящая красавица» и «Шопениана» Михаила Фокина, которые запланированы на 20 и 21 марта.

Ожидает псковичей и концерт ансамбля «Псков» с новой программой, основанной на традиционной псковской школе инструментального исполнительства. Прозвучат как любимые народные песни, так и сочинения композиторов А. Цыганкова, В. Тростянского, В. Малярова, А. Шалова, К. Шаханова и Ольги Алексеевой - ведущей исполнительницы на гуслях, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, лауреата серебряной медали «Национальное достояние России», солистки Государственного оркестра «Гусляры России» и художественного руководителя ансамбля «Псков».

Специальным гостем Псковской филармонии станет образцово-показательный ансамбль Росгвардии, который привезет в город программу, связанную с творчеством Мусоргского и Римского-Корсакова.

Билеты на все мероприятия уже поступили в продажу.

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