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Чем заинтересует Фестиваль русской музыки псковичей, рассказали его организаторы

47-й Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Петровичу Мусоргскому и Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову пройдет с 16 по 21 марта в Пскове. Как сообщил на пресс-конференции 4 марта главный дирижер Псковского Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский, это важное событие для русской земли, в рамках которого постоянные слушатели филармонии обязательно найдут что-то интересное, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова подчеркнула, что организаторы и музыканты очень ждут встречи со зрителем, для всех это грандиозное событие после долгого молчания.

Откроет фестивальные встречи 16 марта выступление Академического большого хора под управлением Льва Конторовича в сопровождении Псковского губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В первом отделении хор исполнит русскую музыку акапелла. Во втором отделении впервые в Пскове прозвучат «Три русские песни» и кантата «Весна» Рахманинова.

18 марта псковичей приглашают на сказку для взрослых с песочной анимацией «Шахерезада» по музыке Римского-Корсакова, где также прозвучит «Испанское каприччио» великого русского композитора. Как рассказали организаторы, этот концерт будет интересен не только детям, но и взрослым.

По словам Елизаветы Барышниковой, ранее спектакли с песочной анимацией в БКЗ исполняли только для детей, но, увидев, с каким интересом взрослые смотрят, решили порадовать и взрослую аудиторию. На данный момент большинство билетов уже раскуплено.

19 марта выступит оркестр русской музыки «Псков» с обновленной программой. В центре внимания поклонников классической и народной музыки окажутся также балеты «Спящая красавица» и «Шопениана» Михаила Фокина, которые запланированы на 20 и 21 марта.

21 марта с утра запланирован показ детского часового спектакля «Спящая красавица» для детей, он пройдет в сокращенной версии.

Завершит фестиваль 21 марта в 19.00 концерт образцово-показательного ансамбля Росгвардии, который привезет в город программу, связанную с творчеством Мусоргского и Римского-Корсакова.