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Ансамбль «Псков» выступит с обновленной программой

Ансамбль русской музыки «Псков» 19 марта выступит с обновленной программой на 47-м Фестивале русской музыки, посвященном композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову. Как рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции 4 марта, это будет первое выступление оркестра после перезагрузки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Они подчеркнули, что оркестр постепенно уходил в эстраду, исполняемую на русских народных инструментах. «Сейчас мы делаем попытку возвратиться к традициям русского народного исполнительского искусства и переосмыслить их, - рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - Народный коллектив - это особый репертуар, своя публика. Мы предприняли попытку не смешивать жанры».

По ее словам, оркестр сейчас находится на эмоциональном подъеме, «заряжен на яркий концерт». Коллектив остался в прежнем составе, но музыкантов в нем прибавилось, в частности, появился бас-гитарист. У солистов изменился репертуар.

«"Псков" становится воистину оркестром русской музыки, - отметила Елизавета Барышникова. - Мы возвращаемся к красивой русской музыке».