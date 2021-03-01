Сцена / Фестивали

Псковичам рассказали о птице на логотипе Фестиваля русской музыки

Логотип Фестиваля русской музыки, который пройдет с 16 по 21 марта в Псковской областной филармонии, выполнен в виде стилизованной птицы. Как сообщили организаторы на пресс-конференции 4 марта, его источником стало изображение одного из керамических барельефов храма Одигитрии подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор псковской филармонии Елизавета Барышникова отметила, что «фантазия дизайнера переосмыслила образец», но все же вдохновение черпали именно у стен храма, где изразцы сохранились в хорошем состоянии.

Добавим, что фестиваль проходит при поддержке Минкульта и Всероссийских филармонических сезонов.