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Директор филармонии пообещала псковичкам концерт с участием красивого мужчины

Концерт, посвященный юбилею композитора Дворжака, станет подарком псковским женщинам к 8 марта. Он пройдет 5 марта в Псковской областной филармонии при участии Псковского Губернаторского симфонического оркестра. Об этом шла речь на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам главного дирижера и худрука проекта Николая Хондзинского, в программе концерта прозвучат самые известные произведения Дворжака, а также музыка современного композитора Александра Шора при поддержке Мальтийского фонда.

Как признался Николай Хондзинский, чувствуется боязнь слушателей возвращаться в зал после пандемии. «Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, люди должны перейти рубеж возвращения к нормальной жизни, в которой звучит музыка, есть место творчеству», - подчеркнул главный дирижер. По его словам, каждый концерт, который проходит в Пскове, необычный, выступление 5 марта - не исключение.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова отметила, что покупка билетов на концерт станет отличным подарком к 8 марта, так как в выступлении примет участие музыкант Борис Андрианов, не только известный виолончелист, но еще и красивый мужчина.