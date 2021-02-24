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Губернаторский симфонический оркестр работает на износ - Николай Хондзинский

В связи с увеличением количества выступлений и проектов, которые реализует Псковская областная филармония, Псковский Губернаторский симфонический оркестр в настоящее время работает в усиленном режиме, на износ. Об этом рассказал главный дирижер оркестра Николай Хондзинский на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 4 марта в БКЗ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Николая Хондзинского, музыкантам приходится учить много партитур, так как программы концертов не пересекаются. Вместе с тем это работает только в плюс оркестру, являясь залогом творческого и профессионального развития, подчеркнул Николай Хондзинский.

Он добавил, что составляя программу сезона, а также планируя концерты в рамках Фестиваля русской музыки, который пройдет в Пскове с 16 по 21 марта, он ориентировался исключительно на классический репертуар, не допуская «смешения жанров».

Говоря о программе грядущего фестиваля, он отметил, что большинство концертов, запланированных до пандемии, удалось сохранить, единственное исключение - выступление оркестра Мариинского театра. Но маэстро выразил надежду, что коллектив во главе со всемирно известным дирижером Валерием Гергиевым обязательно приедет в Псков, и сотрудничество продолжится.

По словам директора филармонии Елизаветы Барышниковой, в настоящее время концертная жизнь Пскова постепенно возвращается в прежнее русло. «Мы делаем шаг за шагом, очень аккуратно, - заметила она. - Нам надо оценивать все риски с точки зрения наполнения зала, финансовые затраты. Мы вернулись, соблюдаем все нормы и готовы встречать зрителей в зале».