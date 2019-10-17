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Сергей Чехов: 7САМУРАЕВ - история о том, чтобы перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд

Главная тема спектакля 7САМУРАЕВ, премьера которого состоится 8 и 9 ноября на большой сцене Псковского театра драмы, - невозможность построить идеальную модель будущего события. Об этом сообщил главный режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также Сергей Чехов пояснил, в чем состоит идея спектакля: «Как бы мы ни представляли будущее, какую бы идеальную картинку ни придумывали, все равно что-то пойдет не так».

«Эта история о том, чтобы перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд», - отметил режиссер.

Также он добавил, что спектакль 7САМУРАЕВ и книгу Акиры Куросавы «связывают структурные характеристики».