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Блоги / Александр Савенко

Здесь был Путин

14.09.2021 21:42|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

 

Здравствуйте! Мы начинаем обзор общественно-политических новостей за неделю, которая выдалась у нас на редкость яркой и насыщенной событиями. Визит президента  Путина и патриарха Кирилла...  Открытие памятника Александру Невскому... Ежегодная пресс-конференция митрополита Псковского и Порховского Тихона... Большое, по сути своей, политическое интервью главы Великих Лук Николая Козловского... А еще активизация участников выборов на финише кампании, банеры несистемной оппозиции в самом центре Пскова, что по нынешним временам выглядит дерзостью, которая некоторыми истолковывается чуть ли не как слабость власти  - вот всему этому мы были свидетелями на предпоследней предвыборной неделе. Но обо всем по порядку, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой - в программе «Гонки по вертикали». Поехали! 

Вначале коротко о главном. Президент России Владимир Путин вновь побывал в Псковской области. На берегу Чудского озера он открывал монумент Александру Невскому. На месте событий работали корреспонденты ПЛН - благодаря чему наши читатели могли узнать, что там, да как, фактически в режиме реального времени на сайте Псковской Ленты Новостей, а также в наших группах в социальных сетях и в материалах телеграм-канала ПЛН.

Визит президента был подробно отражен и в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Так что особо повторяться сейчас не буду. Отмечу лишь, что народу памятник понравился, ну а новостью для многих стало то, что рассказал Путин на открытии, перед тем как патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил грандиозный монумент: на нем среди дружинников Александра Невского есть и лица псковских десантников - бойцов легендарной шестой роты. 

Владимир Путин: История не сохранила портретные изображения княжеских дружинников, и, по замыслу скульптора, насколько мы это понимаем, их образы собирательные. Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время.

Что касается политического значения визита президента - то за неделю до выборов депутатов Государственной Думы и областного Собрания губернатор Михаил Ведерников и партия власти - получили поддержку уже самим фактом такого патриотического события государственного масштаба, которое, безусловно, круче любого партийного форума. Да, разумеется, псковская оппозиция и авторы анонимных телеграм-каналов ерничали по поводу второго памятника князю, сравнивали его с монументом на Соколихе и что-то такое читали между строк в стенограмме рабочей встречи президента с губернатором. Однако будем справедливы: всё это было вполне ожидаемо, так происходит практически всегда, ну а про рабочую встречу можно сказать, что прошла она традиционно, прозвучал привычный набор тем, вопросов и ответов.

Из интересного и важного: Владимир Путин поддержал озвученные Михаилом Ведерниковым предложения - о возведении нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета и реализации программы модернизации электросетевой инфраструктуры в регионе. Еще – одобрил участие региона в программах по созданию условий для переезда в сельскую местность и комфортного проживания людей. Среди рассмотренных тем - вакцинация от коронавируса, реализация национальных проектов и программы социально-экономического развития Псковской области. 

Теперь о выборах. До начала голосования остается всего несколько дней, участники этого парламентского марафона почти добежали до финиша. И то ли они берегли силы, то ли сейчас открылось второе дыхание - так или иначе, сейчас мы наблюдаем активизацию большинства партийных отделений и многих кандидатов. Единороссы привычно информируют о сделанном и народной программе - у оппозиции, как показывает даже беглый анализ содержания АПМ, всё построено на контрагитации. Это, особенно на финише кампании, стало доминантой. А вообще агитматериалов очень много, однако сомневаюсь, что всё это на этом этапе забега уже сильно повлияет на исход голосования.

Так или иначе, отмечаю, что у некоторых партийных объединений, похоже, не обошлось без финансового допинга. Здесь на себя обращают внимание заметно возросшие объемы агитационно-пропагандистских материалов псковского «Яблока». Они и в почтовых ящиках, и на стенах домов, и в самом центре  Пскова - на площади Ленина. Имею в виду эту непривычную вереницу банеров за яблочника Артура Гайдука - так сказать, агитационный куб в разрезе. Как уже отметил штатный обозреватель ПЛН - Господин Рейтингомер, «в финале избирательной кампании то ли власть решила больше не «закручивать гайки», то ли либералы решили, что им терять нечего - так или иначе в городе наблюдалось полное раздолье оппозиции. Странно, что на здание администрации баннер не повесили». Конец цитаты. 

Из Пскова предлагаю отправиться за пределы областного центра. Что бы там ни говорили об однообразии политической жизни в регионах и неотличимости ситуации в муниципалитетах, это далеко не так. И положение дел в городах и районах Псковской области, в том числе перед выборами - тому подтверждение. У нас есть муниципалитеты, где годами и даже десятилетиями не происходит ничего интересного и значимого. Есть районы, во главе которых оказались представители оппозиции - и ситуация в этих зонах политической аномалии характеризуется постоянной напряженностью и противостоянием с областной властью, заложниками чего являются местные жители. Есть областной центр, где картина политической жизни по-прежнему достаточно полицентрична, слышны голоса представителей едва ли не всех возможных политических течений, то и дело происходят конфликты представителей политических элит.

А есть южный центр региона - во многих отношениях самобытный город Великие Луки, в котором политическая ситуация тоже своеобразна и интересна. Что касается нынешней кампании по выборам в областное Собрание депутатов по двум великолукским одномандатным избирательным округам, то тут конкурентное поле в чем-то схоже с псковским — по крайней мере в части представленности политических партий. На выборах в Великих Луках зарегистрированы кандидаты от всех основных партий — причем, не только парламентских «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», но и от ряда так называемых малых. В целом кандидатов много - в одном округе (№6) - 8 человек, в другом (№5) — вовсе 9. И это фактически рекордные показатели в Псковской области. Между тем есть здесь и принципиальные отличия. Если в Пскове кампания проходит более жестко (по крайней мере, на заключительном этапе), то в Великих Луках такого накала борьбы не заметно. Если в Пскове всерьез обсуждали возможность снятия одних оппозиционных кандидатов в пользу других, и один такой случай даже был зарегистрирован, то в Великих Луках это представляется невозможным. Почему? Эксперты называют несколько причин, в том числе говорят о предрешенности исхода голосования, крепких позициях кандидатов от «Единой России» Елены Даньшовой и Татьяны Фомченковой, еще говорят об отсутствии шансов у представителей оппозиции — да и просто, по мнению наблюдателей, здесь нет кандидата, под которого оппозиция могла бы объединиться. Кто-то из коммунистов - например, Николай Чувайлов, эсер или либерал-демократ Юрий Павлинов? Или Всеволод Козловский, сменивший множество политических организаций, а на эти выборы выдвинутый «Яблоком»? Честно говоря, тут и комментировать особо нечего — понятно, что центра объединения здесь нет. Да и в целом нынешняя избирательная кампания для великолукской оппозиции, прежде всего несистемной, - это скорее, такая проба сил, чем реальная борьба за мандаты.  Напомню, что не за горами - уже в следующем 2022 году, здесь пройдут выборы депутатов гордумы. Там и округа поменьше, и шансов побольше. Так что, думаю, великолукская оппозиция сейчас не столько борется на сентябрьских выборах, сколько вглядывается в горизонт и думает о выборах, до которых еще ровно год. 

В продолжение разговора о Великих Луках хотел бы вернуться к уже упомянутому в начале программы интервью главы города Николая Козловского. Те, кто следят за общественно-политической жизнью, понимают, что это очень нечастое событие — когда бы глава южной и промышленной столицы Псковской области давал такое большое развернутое интервью региональному СМИ, в том числе комментировал политические темы. Для радио «Эхо Москвы» в Пскове было сделано исключение.

В интервью Николай Козловский дал оценку  ситуации в городе, рассказал о великолукском политическом менталитете, о том, как складываются отношения Великих Лук с Псковом и областной властью. Также он дал оценку ходу избирательной кампании в южной столице, а говоря об общественно-политической ситуации глава города - что важно напомнить: выходец из среды промышленников - вернулся к разговору об экономике. Давая понять, что это — экономическое развитие и благополучие горожан — главное. Ну а общественно-политические настроения — это уже по сути производная, то есть тут одно вытекает из другого.

Особенностью великолукской политики, по его словам, можно назвать то, что политическую элиту города составляют выходцы из производственной среды.

Николай Козловский: Это, на мой взгляд, положительная особенность. Люди, которые сегодня находятся у власти вместе со мной, знают нужды предприятий и понимают, что необходимо экономике города. Ведь экономика определяет уровень жизни горожан - если есть рабочие места и интересная работа, то есть и результат, и развитие. Благодаря промышленному росту мы можем решать многие социальные вопросы города. Мы строим детские сады, школы, спортивные комплексы и в целом благоустраиваем город. Так, великолучане получают возможность хорошо отдохнуть, чтобы хорошо поработать.

Отсутствие оппозиционных течений в городе Николай Козловский также связывает с высоким ростом промышленного производства и экономического благополучия в городе. «Великие Луки развиваются и делают это интенсивно, поэтому тут протестовать не о чем. С 2010 года объем промышленного производства в городе возрастал от 6 до 16% - это очень высокий показатель. У нас появлялись новые высокооплачиваемые рабочие места. Приятно смотреть на то, что в цехах работает большинство молодежи. Они работают с улыбками и в целом довольны своей жизнью.  Может быть, именно это и влияет на отсутствие протеста», - предположил глава города.

К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Напоследок я хотел бы напомнить, что уже в конце этой недели недели — 17, 18 и 19 сентября — пройдет трехдневное голосование. Нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Призываю вас обязательно принять участие в голосовании. Сделайте свой, как принято говорить, осознанный выбор. Не перекладывайте ответственность на других. 

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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