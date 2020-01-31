Блоги / Константин Калиниченко

На фронте - без перемен

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Лет пять назад я бы реально поставил на «Сокс». У них тогда подобралась хорошая банда. Даже с менеджером повезло, хотя «Ред сокс» и везение – это история про две параллельные прямые. Тогда у меня было внутренне ощущение, ожидание прорыва. Да, логика подсказывала обратное, но я купил абонемент на весь сезон. Включая октябрь! Сегодня у меня нет особенных ощущений. Эти парни выглядят довольно унылыми. Годы постоянных поражений их не закалили. Наоборот - выработали комплекс неудачников. Правда перспективных. Да, именно так – команда перспективных неудачников…»

С.О’Нэн, С.Кинг «Болельщик»

Давно и справедливо подмечено: как только наша страна подходит к очередному «витку напряженности», власть незамедлительно начинает декларировать «курс на обновление». Внезапно, как кролики из шляпы фокусника, достаются результаты социологических опросов, наглядно подтверждающих: да, действительно, есть в обществе «запрос на обновление». Далее начинается бурная деятельность, в движение приходят буквально все шестеренки государственного механизма и в первую очередь наиболее заржавевшие.

И вот в очередной раз страна оказалась на пороге грандиозных перемен. Грядут изменения в Конституцию РФ, Правительство Медведева отправлено в отставку, а в будущем страной будет управлять то ли Госсовет, то ли что-то еще. Тут, вероятно, предстоит еще подождать, пока на самом верху разберутся, как им обустроить Россию на годы вперед.

Смотрите также ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию

Что из этого в итоге получится сегодня совершенно невозможно предположить. Многие убеждены, что вслед за отставкой Дмитрия Медведева последует радикальное обновление по партийной линии. Говорят про усталость общества от сложившейся партийно-политической модели, представленной в Госдуме..

Но встает вопрос: если заменить, то кем? И тут на память конечно же приходит 2011 год, когда уже предпринималась попытка качественно реорганизовать партию власти, сообразно актуальному общественному запросу. Начались судорожные поиски «новых людей», социально ориентированных некоммерческих организаций, ранее напрямую не связанных с властью, но поднимающих актуальные социальные вопросы.

Так появился ОНФ - Общероссийский народный фронт. Он создавался с конкретной целью - увеличить и расширить базу поддержки власти за счет тех, кто не вовлечен в "Единую Россию", придать ей современный облик и избавиться от балласта и антирейтинга, аккумулировать лояльных общественников.

В этом смысле Псков, попав в число пилотных регионов для подобных встреч, стал фактически колыбелью ОНФ. Однако чиновники на местах, желая придать процессу предсказуемый и контролируемых характер, начали усиленно «фильтровать списки». Как результат, на встречу с премьер-министром страны Владимиром Путиным «для красоты» отобрали пару реальных общественников, занимающихся действительно нужными и важными проектами. Но основную массу сидящих за столом с премьер-министром составляли лояльные псевдообщественники и лизоблюды и просто случайные люди, готовые ради материальных благ и дружбы с сильными мира сего сесть за стол с кем угодно и распевать осанну. Ну и самый лояльный (не зря ведь сразу был посажен по правую руку от Владимира Путина) в итоге отправился депутатом в столицу. А суть мероприятия наглядно подтвердила многолетнюю практику, что когда чиновники вмешиваются в общественные инициативы, на выходе, вместо качественного продукта, получается унылый суррогат.

Встреча псковских общественников с В.Путиным 23 мая 2011 г.

С тех пор прошло почти 9 лет. Что сегодня представляет собой Общероссийский народный фронт? Это хороший вопрос, на который не факт, что смогут и знатоки ответить, даже после минуты на размышление. Вот, например, можете ли вы сходу сказать, кто является лидером ОНФ? Томить не стану - это Владимир Путин. Но понятно же, что он не руководит организацией в каждодневном режиме, не подписывает бухгалтерские бумажки - для этих целей есть кто-то другой, а вот кто? Гуглите, если не лень конечно.

Вообще немало знаковых фигур пришли в региональную политику через Народный фронт. На начальном этапе в первых рядах были лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова, моряк-подводник Григорий Турчин. Ульяна Михайлова, во многом благодаря фронту, получила путевку в областное Собрание депутатов. А, например, Григорий Турчин стал одним из самых заметных депутатов гордумы.

Но на этом «движение вверх» оперативно оборвалось, а сам фронт на годы застрял в политическом небытие. Дальнейшая судьба ОНФ немного напоминает некогда элитное питейное заведение, которое стоит на грани разорения. Вроде и деятельность какая-то есть, но качество давно не то, и контингент, мягко говоря, оставляет разочарование и недоумение. И как в капле воды отражается мир, так путь Народного фронта отражается в судьбе его псковского отделения.

Инсталляция «ОНФ уже не торт»

Нынешнее состояние регионального ОНФ выглядит весьма показательным через призму судьбы тех, кто так или иначе стоял у истоков его формирования. Каждый эпизод по-своему прекрасен.

Александр Васильев - вероятно, самый известный представитель организации. Был выбран на знаменитую встречу с Владимиром Путиным и, как говорится, не ударил в грязь лицом. За что был премирован мандатом депутата Госдумы. Перебравшись в Москву, почти сразу забыл тех, кому был обязан, проблемы Псковской области от него стали невероятно далеки. Сегодня он в основном переживает, что в Норвегии ездить на электромобиле Tesla значительно комфортнее, чем в Гонконге. И вопросом создания универсального грибоскопа озаботился. Вряд ли за этим парня делегировали в парламент, но Александра огорчение псковичей по этому поводу, полагаю, совершенно не интересует.

Другие участники «круглого стола» с Путиным тоже не пережили эпохи. Один из руководителей Института регионального развития Сергей Дамберг успел после этого недолго порулить Пушкинским театром, но спешно покинул его после масштабной проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Хотя бы без персонального уголовного дела, что уже хорошо. Сегодня о его деятельности мало что известно. Сидевший рядом с ним коллега по ИРР Дмитрий Лебедев, как только покинул государственную службу, тут же «прозрел» и стал активным борцом с «кровавым режимом». Что ж, эта история не уникальна. При отлучении от кормушки подобное случается. Впрочем, важно другое. Участвовали они в этой встрече исключительно потому, что в глазах власти выглядели идеальными имитаторами общественной деятельности. Такими, которые могут эффектно выступать в публичной плоскости, «морщить лбы и надувать щеки». Но при этом сами не реализовали ни одного проекта. Власти такие «общественники» всегда нужны.

Присутствовал за столом и член регионального отделения «Союза писателей» и Общественной палаты РФ Валентин Курбатов. Зачем? Тоже хороший вопрос. Очевидно, для придания солидности мероприятию, демонстрации «связи поколений» - что поделать, любят у нас подобную лицемерную ерунду с советских времен. Не сомневаюсь, что Валентину Яковлевичу все это было даром не нужно, но в силу своего жизненного опыта и привычки постоянно присутствовать «в орбите власти», отказать он, конечно же, не смог.

Выше я говорил, что на встрече были и настоящие общественники. Так вот один из них - известный псковский журналист, создатель прекрасного проекта «Помогай-ка» Даниил Новиков уехал из страны. Сегодня он вполне успешно строит карьеру в Эстонии и с непередаваемым «новиковским» сарказмом время от времени троллит Псков и псковичей в социальных сетях. Кстати, продолжает работать с общественными организациями – потому что он настоящий общественник.

Смотрите также Владимир Путин поддержал идею проведения в Пскове Всероссийского волонтерского фестиваля

Что касается «больших мальчиков и девочек», то судьба вряд ли была к ним благосклонна. Ульяна Михайлова долгое время успешно строила собственное политическое будущее, ходила, что называется, по минному полю. Но в 2019 году все равно «подорвалась на мине», и сегодня является по факту персоной нон-грата среди провластной части политического истеблишмента. Показательно в этой истории, что г-жа Михайлова в момент обострения конфликта пыталась получить поддержку от ОНФ. И ожидаемо ее не получила, фронт от нее технично отмежевался.

Смотрите также Виктор Остренко объяснил, почему ОНФ не будет выступать в поддержку Ульяны Михайловой

2019 год, судя по всему, поставил точку в карьерных планах Григория Турчина. Как оно дальше сложится - будем посмотреть, но с партией власти, а стало быть и с ОНФ, его пути расходятся.

Более других «умом и сообразительностью» отличился Всеволод Козловский, чей путь в депутаты областного Собрания также пролегал через активное участие в работе Общероссийского народного фронта. Молодой великолукский преподаватель, доктор наук активно выступал по актуальным вопросам общественно-политической повестки и пару лет назад многими рассматривался как один из наиболее перспективных кадров региональной политики. Даже чуть было не возглавил региональное отделение ОНФ. Но затем Всеволода будто подменили. В считанные месяцы один из лидеров фронта и активный сторонник «Единой России» на глазах превратился в радикального оппозиционера, причем самого несистемного формата. Дорожки с фронтом, само собой, тоже разошлись.

Относительно успешными к сегодняшнему дню подошли разве что Галина Неваленная и Андрей Царев, являющиеся сопредседателями регионального ОНФ. При этом политическая карьера Галины Наваленной существенно затормозилась после совершенно неубедительного прохождения в гордуму в 2019 году и отказа баллотироваться на пост главы Пскова. А Андрей Царев в принципе никогда не стремился в региональную политику и вполне доволен своим давно сформировавшимся статусом авторитетного общественного лидера…

И вот на этом фоне руководство исполкома псковского ОНФ пытается заставить шевелиться это порядком угасшее тело. Но есть ощущение, что этот «фарш невозможно провернуть назад». Лидеры общественного мнения совершенно не понимают роль и место ОНФ в политической вертикали и отказываются плотно с ним сотрудничать. Заходят лишь на те мероприятия, которые сложно игнорировать, вроде ежегодных посланий и пресс-конференций Владимира Путина.

Повседневная деятельность фронта откровенно угнетает. Там заняты какой-то, честно говоря, фигней. Время от времени убирают какой-нибудь парк от мусора, иной раз свалку несанкционированную в лесу разгребут. Это все, несомненно, прекрасно. Но неужели Общероссийский народный фронт, где лидером является сам президент, создавался ради того, чтобы помогать регоператору разгребать неучтенные помойки?

Заглянул на сайт псковского ОНФ. Судя по новостям о деятельности, это нечто среднее между командой тимуровцев и несостоявшимся собесом. Там парк от зарослей расчистили, тут дорогу помогли подлатать. Еще немного и начнут старушек переводить через дорогу…

Смотрите также Активисты ОНФ расчистили от зарослей старинный Горайский парк в Островском районе

Повторюсь, все это - позитивные дела и конкретные исполнители тут заслуживают всяческого поощрения. Но вот идея Общероссийского народного фронта была совершенно не об этом. Хороший был проект на стадии создания, немало достойных людей встали под его знамена.

Но еще больше было людей случайных. Которые не планировали ничего там созидать, а лишь использовать новую структуру для достижения личных целей. Кто-то наивно полагал, что создание ОНФ означает списывание со счетов «Единой России» и ринулся в его ряды как в новую партию власти. Но поминки по ЕР оказались сильно преждевременными. Партия вполне жива и бодра сегодня, а фронт влачит довольно жалкое существование. Сегодня там остались только те, кто реализует собственные небольшие проекты, вроде Сергея Елизарова и его «Карты свалок». Иных уж нет. Серьезные люди давно поняли, что ОНФ перестал быть карьерным лифтом и пошли своей дорогой.

А фронт пошел своей. И вместо «движения вверх» активно занимается сегодня «бегом на месте». И чем дальше мы живем, тем меньше во всем этом смысла…

Константин Калиниченко