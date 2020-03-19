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Топорный университет

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко

«У них на сайте есть даже горячая кнопка «Хочу поступить!». Хотя на самом деле там должна быть такая пульсирующая ярко-красная тревожная кнопка «Как мне отсюда сбежать» или просто кнопка «Help!»

Доцент ПсковГУ

Я, разумеется, намеревался сегодня снова говорить о коронавирусе. Кажется, буквально все в эти дни напрямую зависит от новой заразы, которую пока непонятно, как и чем лечить. О чем говорить, если даже дата голосования по поправкам в Конституцию РФ сегодня вполне может сдвинуться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса по стране. Ни секунды не сомневаюсь: когда журнал Time будет традиционно определять «человека года», по итогам 2020 года им станет пресловутый коронавирус.

Но нет. Буду сегодня говорить о другом, тем более развитие событий преподносит нам очень интересный региональный сюжет.

17 марта прошли выборы ректора Псковского государственного университета. Казалось бы, нужно радоваться. Полтора года, после ухода в отставку первого ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко, главный вуз региона управлялся руководителями с приставкой ВРИО. Марину Махотаеву, продержавшуюся на этом посту около полугода, в апреле 2019 года сменила Наталья Ильина.

Наталья Ильина

Первые факты биографии, честно говоря, не внушали особого оптимизма: Г-жа Ильина переехала к нам из довольно посредственного в научном и образовательном плане Ульяновска. Тамошний университет, где Наталья Анатольевна являлась проректором по инновационному развитию, это типичный российский провинциальный вуз, созданный на обломках советской системы высшего образования, путем объединения нескольких учебных заведений в единое целое. Без каких-либо заслуг и сколько-нибудь значимых достижений, главной гордостью которого традиционно является успешное прохождение государственной аккредитации и достижение «контрольных показателей», малопонятных с точки зрения здравого смысла. Обращаю внимание, что вот эти словосочетания «инновационное развитие» применительно к российским провинциальным вузам – это, простите, оксюморон. Поверьте, чем больше вам говорят об «инновационном развитии», тем меньше во всем этом смысла. Кстати, кому интересно, зайдите на сайт любого приличного европейского университета и попробуйте там отыскать кого-нибудь похожего на «проректора по инновациям».

Однако же на новом месте Наталья Ильина оперативно приступила к реформам. Первые шаги, признаюсь, лично меня очень радовали и обнадеживали. Чтобы не быть голословным, приведу две ее цитаты.

Первая:

«Мы для себя четко обозначили, что пойдем по направлению преобразований и трансформаций образования… Зачем нужны такие трансформации? Чтобы выйти за рамки среднестатистического и обеспечить регион, да и в целом страну востребованными кадрами… В идеале нужно сконцентрироваться на передовых и востребованных со стороны работодателей направлениях».

И вторая:

«Мы хотим, чтобы после окончания вуза у студента была возможность продолжить обучение там, где он захочет. В том числе, чтобы с нашим дипломом можно было учиться, например, в магистратуре за рубежом».

Вот это же - очень правильные стратегические направления. Чтобы наш главный региональный вуз перестал плодить менеджеров сетевых магазинов, а занялся подготовкой востребованных региональной экономикой специалистов. И чтобы выпускники ПсковГУ были конкурентоспособны в реальном секторе, в том числе за пределами России.

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Но к огромному сожалению, то, что казалось разумным и логичным, оказалось не более чем пустопорожним прожектерством. Пыль в глаза - и не более того. Сегодня от обещаний остались лишь воспоминания. Но если вдруг кому-то кажется, что я тут краски сгущаю, то давайте спросим напрямую: Уважаемые студенты - хоть бакалавры, хоть магистранты -можете ли вы продолжить свое обучение в зарубежном вузе? Достаточно ли у вас для этого знания иностранных языков? И примут ли вас для продолжения учебы с дипломом ПсковГУ?

Впрочем, не стану повторяться. Что в реальности представляет собой ПсковГУ по итогам года работы «эффективного менеджера» Натальи Ильиной можно почитать в подробном материале Алексея Овчинникова «ПсковГУ: Ренессанс или упадок?» на Псковской Ленте Новостей. Как по мне, так это просто обвинительный акт, по материалам которого нужно либо срочно вмешиваться и принимать меры, либо «закрыть глаза» и поставить на ПсковГУ жирный безапелляционный крест.

Думаю, что этот крест уже можно начинать ставить. Потому как, если отбросить бравурные реляции и речи про «инновационные подходы», к реальности не имеющие никакого отношения, то в «сухом остатке» – тлен и запустение. Что такое инновации в представлении нового ректора можно посмотреть на примере открывшегося «инжинирингового центра», поскольку это единственное, что появилось в эпоху Н.Ильиной. Друзья мои, ну это же просто палеолит какой-то. Все равно, что гаражная автомастерская на фоне лаборатории Майкрософта.

Инжиниринговый центр ПсковГУ (фото: pskov.ru)

И, конечно, абсолютно красноречиво и показательно тут выглядят выборы ректора 17 марта.

Прежде всего обратим внимание на то, что сами выборы прошли в обстановке строжайшей секретности. Наталья Ильина разбрасывается шаблонными фразами про открытость и транспарентность. Но реальность такова, что информация о выборах отсутствовала не только в СМИ, но даже на сайте университета. Для полноты картины надо было конференцию провести под покровом ночи и в бомбоубежище, периметр, на всякий случай, окружить колючей проволокой, а подходы заминировать.

Ректором, разумеется, избрали Наталью Ильину. Сомнений на этот счет быть не могло в принципе, потому как достойных оппонентов, которые могли бы составить конкуренцию, до выборов, естественно, не допустили. Но, поскольку выборам все же полагается быть «конкурентными и альтернативными», для гарантии ей подобрали парочку спойлеров. Правда и тут чуть было не случился конфуз. Атмосфера в ПсковГУ (как говорят сами сотрудники и преподаватели) сегодня настолько унылая и гнетущая, что даже эти «технические кандидаты» набрали вполне приличное число голосов, и Ильину чуть было не «прокатили».

«Молчаливое большинство», понятное дело, обеспечило нужный результат. Но дело в том, что вся история с этими выборами ректора «под покровом тайны» с первого дня ставит вопрос о легитимности избрания Натальи Ильиной. Нет, конечно, с точки зрения сухой буквы закона там придраться вроде бы не к чему. Конференцию худо-бедно собрали, при этом все было не слишком красиво сделано, но формальные требования соблюдены.

Ситуацию, как сейчас модно говорить, «обнуляет» тот факт, что выборы зачем-то решили провести не только в строжайшей тайне, но и на фоне карантина при отсутствии учащихся в университете.

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Полагаю, такие выборы - это стыд и позор. ПсковГУ, напомню, если кто позабыл, главный университет Псковской области, опорный вуз региона, его научный и образовательный центр. Выборы руководителя ПсковГУ, вне всякого сомнения, должны были стать не только демонстрацией открытости и публичности процедуры, но и знаковым событием в жизни Пскова.

Кстати, есть пример из недавнего прошлого. Многие, вероятно, помнят, как в 2008 году проходили выборы ректора Псковского педагогического университета. Тогда тоже был очевидный фаворит, петербургский профессор Александр Гоголевский. Но при этом процесс избрания проходил максимально публично, перипетии широко освещала местная пресса. Выборы были по-настоящему конкурентными, в качестве оппонентов Гоголевского выступали известные псковские ученые, доктора наук Николай Рыбаков и Сергей Щербаков. Кандидаты на пост ректора готовили программы развития университета и представляли их как ученому совету вуза, так и широкой общественности. В общем, это были самые настоящие выборы, без всяких скидок и иронии.

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Наталья Ильина пошла по другому пути. Все было сделано кулуарно, я бы даже сказал, келейно. Как будто выбирали не ректора опорного университета, а управляющего пивным ларьком. Не было никаких программ развития и их обсуждения. Не было встреч кандидатов с коллективом вуза, профессорско-преподавательским составом и студентами. Мнением общественности вообще никто не стал интересоваться. Напрочь отсутствовала дискуссия в СМИ.

Да и зачем? Для технических кандидатов в этом не было никакого смысла. А Наталья Ильина, очевидно, ни секунды не сомневалась в исходе, поэтому и не отвлекалась на подобные вопросы. Правда, в профессорско-преподавательской среде бытует мнение, что ректор Ильина местных преподавателей в основной массе откровенно не уважает, не считает сколько-нибудь достойными специалистами, поэтому она и не сочла возможным и детально рассказывать о своей предвыборной программе. Вроде как не было смысла метать бисер…

Тут можно было бы вспомнить, что у Псковского государственного университета есть Попечительский совет. Который, между прочим, состоит не из последних людей нашего региона. Правда, на сайте университета последнее заседание совета датировано 2018 годом – аккурат перед отставкой Юрия Демьяненко собирались и обсуждали программу развития опорного вуза на ближайшие годы. Надо полагать, с того времени совет попечителей больше не собирался, а «программа развития опорного вуза» пылится где-нибудь под сукном.

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Потому как у Натальи Ильиной, судя по всему, своя «программа». Суть этой программы сегодня видна невооруженным глазом. Больше громких лозунгов и обещаний! Но в суровой реальности - набор унылых суррогатов. Самый наглядный пример - процесс слияния кафедр (преподаватели зачастую от этого слияния пребывают в шоке, потому что скрещивают совершенно волюнтаристским способом) и замена факультетов на институты. Делается это под внешне благовидным предлогом - чтобы соответствовать европейским стандартам. Ну, вроде как в европейских вузах же институты вместо факультетов, вот и мы пойдем тем же путем. Идея в целом неплохая. Но кто бы объяснил ректору Ильиной, что «заменой вывески проблемы публичного дома не решаются». В итоге получается как в том анекдоте, когда кровати-то переставили, а результата нет.

Наталья Ильина любит в разговорах демонстрировать якобы широкие познания зарубежной, прежде всего европейской системы высшего образования. Не знаю, что там рассказывают про европейские университеты в Ульяновске, но тем, кто с западной высшей школой знаком не понаслышке, слушать эти откровения довольно смешно. Например, широко известно, как Наталья Ильина отзывается о Тартуском университете. Она его в частности описывает, как вуз из далекого прошлого, который находится в глубоком упадке и никому не интересен в современном образовательном пространстве. Я когда сам эту историю услышал, чуть, извиняюсь, со стула не грохнулся. Наталья Анатольевна, ну не стоит людей держать за идиотов. Вы или изучите вопрос, или не смешите псковичей - у многих тут дети учатся в Тартуском университете, а некоторые там даже работают, преподают и знают этот настоящий университет изнутри.

Один из корпусов «университета из прошлого» (источник: ut.ee/ut-delta-centre)

В европейской системе высшего образования действительно присутствует деление на институты. Но сделано это потому, что университеты на Западе являются не только центром образования, но и научной жизни. Именно для оптимального развития университетской науки в Европе существуют институты внутри университетов.

А какая наука в ПсковГУ? Я никого сейчас не хотел бы обидеть, в университете есть сильные ученые-практики. Я сам почти 12 лет преподавал в вузе, 4 года руководил аспирантурой и более-менее представляю, как выглядит в Пскове научная жизнь и деятельность. Так вот, чтобы никого не обижать, обращаюсь к официальным данным и цифрам. Как известно, в нашем регионе реализуются 12 национальных проектов. «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и т.д. По итогам 2019 года практически все нацпроекты, так или иначе, в регионе реализуются. Кроме одного – как думаете, что это за нацпроект, в отчетности по которому красуется гордый ноль? Это, дамы и господа, национальный проект «Наука». Шах и мат. С точки зрения государства, в Псковской области науки нет, от слова совсем…

И вот на этом я, пожалуй, поставлю точку. Ректора избрали на 5 лет, и я не сомневаюсь, что все эти годы мы будем слушать про инновации, концепции, проектную деятельность и достижение контрольных показателей. Жаль только, что к современному высшему образованию все это не имеет ровным счетом никакого отношения.

Константин Калиниченко