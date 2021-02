Блоги / Константин Калиниченко

Верхняя Вольта с вакциной

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Мы не понимаем Россию. Она слишком непредсказуема в политике. Отсюда и природа наших опасений. У нас под боком сильный и непредсказуемый сосед. Абсолютное бесстрашие в такой ситуации — это безумие. Этот путь, который мы уже проходили, не хотелось бы повторить…»

Л. Мери, экс-президент Эстонии

В эти дни в медиапространстве господствуют две главные темы. Первая — это «схватка двух йокодзун» — эпистолярная дуэль Григория Явлинского и Льва Шлосберга. По стилистике очень напоминает артхаусное кино. Все выглядит так, будто Райнер Вернер Фассбиндер и Фолькер Шлендорф поспорили о том, у кого больше прав считаться идеологом «новой немецкой волны». Впрочем, по поводу яблочного дискурса высокого полета все желающие уже высказались, мне добавить нечего.

Намного интереснее и, что важно, перспективнее вторая главная тема последних дней. Речь о признании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Процесс выходит крайне противоречивый и весьма, к сожалению, диагностичный. Парадокс в том, что чем большее одобрение получает российская вакцина в научном мире, тем больше этот вопрос перетекает в политическую плоскость. Со всем присущим этой плоскости цинизмом.

Не секрет — цивилизованный Запад в последние годы начал воспринимать Россию, как рафинированный интеллигент воспринимает гопника с Лепешей. То есть со страхом, недоверием, обидой и ненавистью. Разница тут в том, что одни испытывают обиду и ненависть, потому что в недавнем прошлом вынужденно имели с Россией телесный контакт, который не только не доставил удовольствия, но и оставил ощущения физического и нравственного насилия. Другие же смотрят на нашу страну просто свысока, воспринимая ее как умственно недоразвитого акромегала, который в силу особенностей развития просто не способен постигать высшие материи.

Кажется, что эта история с коронавирусом была специально подброшена высшими силами, чтобы остановить наш безумный мир, погрязший в противоречиях и стремительно катившийся в пропасть. Человечество десятилетиями искало идею, которая могла бы объединить весь социум и вывести его на качественно новый уровень цивилизационного развития. И вот же как все просто оказалось — мир объединил вирус, который принялся уничтожать людей независимо от их цвета кожи, социального статуса и вероисповедания. Довольно быстро стало понятно, что проблема будет решена только после появления вакцины и начала массовой вакцинации.

Ну вот, появилась вакцина. Так уж получилось, что первой все три научно обоснованных этапа исследований прошла российская «Спутник V». Казалось бы следует радоваться, что после года отказа от привычного образа жизни, наконец, найден способ вернуться в нормальное здоровое прошлое, без идиотских ограничений и танцев с масками и санитайзерами. Увы, радость оказалась преждевременной. Гонка вакцин оказалась современной версией гонки вооружений, со всеми вытекающими последствиями.

Градус недоверия к российской вакцине изначально был запредельный. Во многом, надо признать, обоснованно. Давайте без лишней русофобии посмотрим правде в глаза. После того, как СССР удалось запустить первый спутник, а затем и первого человека в космос, значительных научно-технических успехов у нашей страны не было. Россия постепенно все более отставала в технологическом плане от высокоразвитых стран, постепенно превращаясь, по меткому выражению журналиста «Financial Times» Дэвида Бьюкена в «Верхнюю Вольту с ядерными ракетами». Крайне трудно было предположить, что страна с таким бэкграундом, в которой фактически уничтожено первичное звено здравоохранения, окажется в состоянии победить в новой гонке вооружений или хотя бы в очередной раз не оказаться на технологических задворках. Однако реальность превзошла самые смелые ожидания.

Поворотным моментом стала публикация результатов клинических испытаний вакцины «Спутник V» в британском журнале «The Lancet» - самом авторитетном научном медицинском издании нашего времени.

Результаты оказались таковы, что российская вакцина не только показала наиболее высокую эффективность против COVID-19, но и превзошла по основным параметрам все известные на сегодня аналоги, в частности, американские Pfizer-BioNTech и Moderna и китайскую Sinovac.

После публикации в «The Lancet» отношение к российской вакцине на Западе резко изменилось. Многие страны мгновенно отбросили антироссийскую риторику в этом вопросе. Показательно выглядит то, как разделилась на два лагеря просвещенная Европа в части признания российской вакцины.

Первым в поддержку «Спутник V» высказался федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который призвал Европейское Медицинское Агентство (единый лицензирующий орган Евросоюза) отбросить политику в вопросах регистрации и не табуировать заявки по регистрации препаратов из России. Курц добавил, что, как только ЕМА выдаст лицензию на российскую вакцину, он лично готов привиться «Спутником». Аналогичная риторика сегодня поддерживается в ведущих австрийских медиа, таких как газеты «Österreich» «Kronen Zietung» и «Kurier».

Схожая ситуация сегодня в Германии, где ведущие СМИ — «Süddeutsche Zeitung», «Frankfurter Allgemeine», «Die Welt» — активно формируют позитивный имидж российской вакцины. В поддержку лицензирования «Спутник V» в Евросоюзе выступило Министерство здравоохранения Германии.

