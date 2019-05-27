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«Знаете, каким он парнем был…»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Пламенный привет! В эфире очередной выпуск «Диванной политики», и мы без предисловий переходим к основной теме минувшей недели, а именно - назначению главы города Пскова Ивана Цецерского руководителем правления национальной ассоциации развития местного самоуправления, штаб-квартира которой находится не где-нибудь, а в городе-герое Москве.

Последнее «прости»

В связи с изменением статуса Иван Николаевич уже оставил кресло главы областной столицы и теперь пакует чемоданы, чтобы, явившись в первопрестольную, двинуть застоявшуюся, было, муниципальную мысль на недосягаемую высоту. На освободившееся место после деликатной борьбы избрали г-жу Полонская, которая ранее занимала пост заместителя г-на Цецерского, курируя, в основном, социальные вопросы. Напомним, что Елена Александровна - ныне член различных общественных комиссий и рабочих групп по наведению порядка, свою трудовую деятельность начинала, как глава крестьянского хозяйства, где специализировалась на разведении коз и овец. Теперь, образно выражаясь, она будет пасти мирное стадо городской Думы в соответствии с судьбоносными предначертаниями правящей партии, где г-жа Полонская тоже не последний человек. Воспользовавшись паузой, покидающий псковские пенаты Иван Николаевич решил сказать «последнее прости» и разомкнул ранее немотствующие уста на специальной пресс-конференции, где поделился с журналистами сокровенным. Например, он сообщил, что не препятствовал избранию Александра Братчикова сити-менеджером, как нашептали губернатору Ведерникову злые языки, а только наоборот - всегда поддерживал Александра Николаевича во всех его начинаниях. Также он успокоил земляков, что не оставит попечением родной Псков и - более того - намерен принимать участие в сессиях городской Думы. Благо, что свой мандат он сдавать не собирается. Кроме того вновь избранный глава муниципальной ассоциации собирается почтить своим присутствием международный фестиваль «Ганза-2019», что придаст последнему высокий федеральный статус.

Не успели стихнуть аплодисменты по случаю отставки и назначения, как продвинутые коллеги занялись своим прямым делом, а именно – подведением итогов двадцатилетнего депутатства г-на Цецерского и десятилетия его несменяемости на посту главы города. И вот что странно: общая тональность рассуждений, как нам показалось, почему-то была близка к похоронной: типа, был человек и нету. И далее по возрастающей, как в песне поется: «вы знаете, каким он парнем был…». Да полноте! Никто не умер, поэтому тезис о том, что про покойника либо ничего, либо только хорошее, в данном случае не работает. Поэтому мы на диване прямо скажем: покидая Псков, г-н Цецерский оставляет нам далеко не конфетку. Грязный, с разбитыми дорогами, обветшавшими домами, запущенным ЖКХ – всего и не перечислишь. Скажем больше: десятилетие на посту главы не ознаменовалось прорывными новациями: ни открытых ледовых дворцов (тот, что есть, дело рук Турчака), ни железнодорожного и авиасообщения с соседями (тут уже постарался Ведерников), а попытка обустроить «народный парк» на Степановском лужке, куда Иван Николаевич имел обыкновение таскать журналистов, и вовсе провалилась. Как, впрочем, не исполнилось его желание провести год благоустройства, месяц чистоты, декаду порядка. Понятно, что сложно отличиться на муниципальном уровне, когда если не все, то многое решает губернатор, однако ведь сумел первый мэр Пскова Александр Прокофьев, к примеру, создать вместе с немецкими партнерами Центр лечебной педагогики, который сегодня показывают как эталон нового, современного подхода к решению больной для нашего общества темы. Худо-бедно, но и мэр Хоронен вошел в новейшую историю, показав как не надо решать проблемы малого бизнеса, оставив нам в наследство «коровник» на Рижском проспекте. От Ивана Николаевича сохранится разве что подшивка газеты «Псковские новости», со страниц которой потомки узнают, где он вручал цветы, по какому случаю и кому. Сожалею, но наше консолидированное диванное мнение сводится к тому, что внешний облик города, который через пару месяцев отметит 75-летие со дня освобождения, тоже не выглядит победительным. Хотя, поездив по европейским городам и весям, Иван Николаевич наверняка видел, как живут в мире, но по возвращению не приложил достаточных сил и стараний, чтобы Псков стал подлинным брильянтом в серебряной короне Российской туристической империи. В заслугу (со знаком минус) можно также поставить Ивану Николаевичу и его роль в утверждении «двухголовости» в здании городских властей.

Верхом же административного бессилия, по нашему мнению, стали попытки решить «лошадиную» проблему. Не помогли ни пламенные взгляды, ни обещания обратиться в прокуратуру, следственный комитет, другие правоохранительные инстанции. Малокультурные кони продолжают свой выпас на дорожках детского парка и весело ржут по случаю отбытия поезда «Псков-Москва».

Впрочем, на все эти претензии в свой адрес г-н Цецерский не раз публично отвечал, внятно намекая, что разрешить многочисленные проблемы областного центра у него возможности не было по причине отсутствия полномочий. Отговорка принимается, однако мы полагаем, что дело все-таки не в дефиците законодательных рычагов. Как верно заметил Михаил Хоронен, Иван Николаевич став членом городского депутатского корпуса, а потом и главой Пскова, оказался не готов к хозяйственной деятельности, подтвердив, таким образом, классический постулат о том, что в профессиональной карьере человек достигает уровня своей некомпетентности. Хороший рабочий может стать отличным мастером цеха, потом - замечательным главным инженером, но на посту директора завода окажется слабым руководителем. Так и в нашем случае: деловой депутат не справился с городскими проблемами, не смог разглядеть перспективы развития Пскова, что мы и наблюдает окрест. Еще раз повторюсь: отчасти это была не его вина – так и никак иначе у нас устроена вертикаль власти, но Иван Николаевич принял ее правила и, пересидев всех и вся, наконец-то добился долгожданного рывка по карьерной лестнице. С чем мы его и поздравляем.

«Ника» рулит…

Если мы затронули городские проблемы, то не можем обойти своим вниманием и приснопамятный промежицкий лес, вокруг которого было сломано столько копий в конце прошлого года.

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Напомним, что в сентябре 2018-го дирекция детско-юношеской спортивной школы «Ника» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке города Пскова с просьбой разрешить там строительство открытых и закрытых спортивных сооружений. Речь шла об обустройстве лыже-роллерной трассы с дальнейшим прицелом на биатлонную. В виду того, что горожане (и особенно те, кто так или иначе связаны со спортом) неоднозначно отнеслись к такой инициативе, в октябре по этому поводу прошли общественные слушания.

Согласно Уставу, только после исполнения этой (во многом формальной) процедуры городской парламент имел право перезонировать участок площадью 46 000 квадратных метров из лесной зоны в рекреационную со всеми вытекающими. Казалось бы, благая цель – приобщить псковскую ребятню к одному из самых популярных видов спорта, однако у общественников эта затея вызвала немало вопросов. Главный из них: на каком основании в охраняемой зоне, где согласно закону «запрещается возведение объектов капитального строительства, размещение нестационарных торговых объектов, временный строений, сооружений, гаражей, вырубка лесных насаждений, устройство парковок для транспорта и т.д.» не самое богатое учебное заведение замыслило многомиллионное строительство. За чей счет? Неужели из городской казны, где нет даже денег на ремонт улиц Пскова – ямы в асфальте тупо засыпают щебенкой. Короче, ко дню публичных слушаний экономического обоснования, юридической проработки вопроса, плана будущей трассы участникам встречи предложено не было. При этом настойчивый вопрос встревоженной общественности - сколько будет спилено деревьев? – в ходе слушаний остался без ответа, хотя согласно предложенной схеме было и так понятно: под топор может пойти более 50% всех зеленых насаждений промежицкого леса.

Естественно, что у горожан возникли подозрения: а не готовится ли этот участок под строительство коттеджей, как это уже не раз было в новейшей истории Пскова? Напомним, что несколько лет назад в районе деревни Малые Гоголи (это практически черта города) под спортивные сооружения было выделено десять гектаров леса. Сейчас сосен там нет и в помине, зато уже выстроено два десятка частных домиков. Еще одну попытку отрезать от лесопарковой зоны «Корытово» немалый участок земли предприняли «многодетные семьи». Когда экологи попытались разобраться в этом скандале, то выяснилось, что участки были расписаны не на них, а на людей состоятельных и, понятно, весьма достойных. Далее борьба городских чиновников за «счастливое детство» переместилась на улицу Юбилейную – это почти центр города. Сначала там построили корты. Следующим «спортивным» объектом стала сауна. На сегодняшний день там высятся две девятиэтажные «раздевалки», гостиница. Плюс - автомобильная парковка. Иными словами, вопрос в октябре был поднят острый, но, как оказалось, легко решаемый.

Вы не поверите, но пока общественность отдыхала после горячих споров, комиссия по землепользованию и застройке Пскова, как водится, наплевав и растерев результаты общественных слушаний, три месяца назад, а точнее 19 февраля 2019 года, рекомендовала (?) разрешить использование этого земельного участка «для строительства и размещения открытых и закрытых спортивных сооружений».

При этом снос зеленых насаждений было предложено производить в соответствии с общими правилами благоустройства, то есть направо и налево, как это сейчас делается в самом областном центре. В виду того, что пока у спортшколы «Ника» по-прежнему нет планов лыже-роллерной трассы, других строительных объектов, сметы, неизвестно и сколько будут рубить деревьев. Поэтому природоохранная прокуратура в ответ на обращение Общественного комитета не посчитала нужным оценивать ущерб, которого на самом деле, конечно, нет. Нет, так появится! – в этом непоколебимую уверенность и выражает наш диванный консилиум. Дело осталось за малым: комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала «разрешить», поэтому нет сомнений, что на своем очередном заседании городская Дума даст «добро» на строительство и лыже-ролерная трасса шириной 6 метров станет подлинным «украшением» промежицкого леса, от которого, полагаю, при таком деловом подходе мало что останется. Добавлю, что подобного рода вопросы мог бы снять областной парламент, поддержав законодательную инициативу регионального исполкома Народного фронта, который предложил создать вокруг Пскова «зеленый щит». Надо сказать, что это было одно из самых заметных начинаний ОНФ, которое было направлено на то, чтобы сформировать вокруг города природный каркас, куда бы входили леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Главная его цель – улучшить экологию города и защитить ее от негативного воздействия человека. В целом по стране удалось добиться создания «зеленых щитов» в 41-м регионе общей площадью в 950 тысяч гектаров. Было бы, наверное, 42, если бы не позиция псковских депутатов. Понятно, что после драки кулаками не машут, но если бы «зеленый щит» был создан (даже Путин подписал на этот счет соответствующий закон – прим. Ю.М.), тогда бы у «друзей детей» не возникало поползновений строить в Промежицах лыжную базу. Короче, как говорят отпетые непатриоты и представители пятой колонны, запасаемся поп-корном и ждем развития событий.

В ожидании перфекционистского хоррора

И напоследок, как водится, о культурке. На днях труппе академического театра драмы имени Пушкина был представлен новый главный режиссер – им стал Сергей Чехов, тридцатичетырехлетний длиннобородый сибиряк, который прославился не только в Пскове, где поставил по Платонову «Реку Потудань». Широкая театральная общественность до сих пор не может успокоиться от его перфекционистских хорроров, от которых у нее стыла кровь в жилах. В данном случае речь идет о «Бесах», недавно поставленных на Таганке, и иммерсивной транскрипции пьесы «Жизнь мертвецов» в краснодарском «Одном театре». Внешний облик нового главрежа впечатляет: у него длинная борода, бритый череп, эзотерическая татуировка на руке. Его экстремальный эстетизм, полагаю, впечатлил даже Путина: когда гарант вручал Сергею премию, тот пришел на церемонию без носков, что вызвало немалый переполох в блогосфере.

О планах нового главрежа пока ничего не известно, но если почитать интервью с ним, то можно составить некое впечатление о Сергее Вадимовиче – человеке и творце. Понятно, что оно весьма поверхностное и все-таки… Новый главреж активно пользуется ненормативной лексикой в общении с журналистом, что, видимо, должно говорить о его бескомпромиссности. Его любимые кинорежиссеры Квентин Тарантино и Ларс фон Трир. Драматургический материал Сергей Вадимович выбирает в соответствии со своими внутренними пристрастиями, активно используя приемы иммерсивного театра, то есть театра-погружения, когда зрители сами становятся участником действия со всеми вытекающими. На основании вышесказанного смеем предположить, что в следующем сезоне местную театральную общественность, которая была и остается поклонницей репертуарного театра, ждет много нового, необычного и неожиданного. Приготовьтесь, милые дамы, вас ждет полное погружение в непростой внутренний мир художника.

На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.