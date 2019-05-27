Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем текстильные тапочки
Титан Моглинского разлома
Первый светский вечер в Пскове
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Господдержка бизнеса
мечта, ставшая явью
производство пэт-гранул от и до
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
О неравном бое с пармезаном
Стань волонтером!
Юрий Моисеенко Публикаций: 292
27.05.2019 20:162 «Знаете, каким он парнем был…» 21.05.2019 08:582 Понты, понты… Где ваша сладость? 14.05.2019 09:001 «Нет, ребята, все не так…» 06.05.2019 16:484 Первомай… В поисках утраченного смысла 29.04.2019 18:303 Конец прекрасной эпохи? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 24.05.2019 08:211 Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки 26.05.2019 10:007 ПЛН-ТВ: Псков без Ивана Цецерского 27.05.2019 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев 27.05.2019 10:356 Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок 25.05.2019 18:300 В воскресенье в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом
Блоги / Юрий Моисеенко

«Знаете, каким он парнем был…»

27.05.2019 20:16|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Пламенный привет! В эфире очередной выпуск «Диванной политики», и мы без предисловий переходим к основной теме минувшей недели, а именно - назначению главы города Пскова Ивана Цецерского руководителем правления национальной ассоциации развития местного самоуправления, штаб-квартира которой находится не где-нибудь, а в городе-герое Москве.

Последнее «прости»

В связи с изменением статуса Иван Николаевич уже оставил кресло главы областной столицы и теперь пакует чемоданы, чтобы, явившись в первопрестольную, двинуть застоявшуюся, было, муниципальную мысль на недосягаемую высоту. На освободившееся место после деликатной борьбы избрали г-жу Полонская, которая ранее занимала пост заместителя г-на Цецерского, курируя, в основном, социальные вопросы. Напомним, что Елена Александровна - ныне член различных общественных комиссий и рабочих групп по наведению порядка, свою трудовую деятельность начинала, как глава крестьянского хозяйства, где специализировалась на разведении коз и овец. Теперь, образно выражаясь, она будет пасти мирное стадо городской Думы в соответствии с судьбоносными предначертаниями правящей партии, где г-жа Полонская тоже не последний человек. Воспользовавшись паузой, покидающий псковские пенаты Иван Николаевич решил сказать «последнее прости» и разомкнул ранее немотствующие уста на специальной пресс-конференции, где поделился с журналистами сокровенным. Например, он сообщил, что не препятствовал избранию Александра Братчикова сити-менеджером, как нашептали губернатору Ведерникову злые языки, а только наоборот - всегда поддерживал Александра Николаевича во всех его начинаниях. Также он успокоил земляков, что не оставит попечением родной Псков и - более того - намерен принимать участие в сессиях городской Думы. Благо, что свой мандат он сдавать не собирается. Кроме того вновь избранный глава муниципальной ассоциации собирается почтить своим присутствием международный фестиваль «Ганза-2019», что придаст последнему высокий федеральный статус.

Не успели стихнуть аплодисменты по случаю отставки и назначения, как продвинутые коллеги занялись своим прямым делом, а именно – подведением итогов двадцатилетнего депутатства г-на Цецерского и десятилетия его несменяемости на посту главы города. И вот что странно: общая тональность рассуждений, как нам показалось, почему-то была близка к похоронной: типа, был человек и нету. И далее по возрастающей, как в песне поется: «вы знаете, каким он парнем был…». Да полноте! Никто не умер, поэтому тезис о том, что про покойника либо ничего, либо только хорошее, в данном случае не работает. Поэтому мы на диване прямо скажем: покидая Псков, г-н Цецерский оставляет нам далеко не конфетку. Грязный, с разбитыми дорогами, обветшавшими домами, запущенным ЖКХ – всего и не перечислишь. Скажем больше: десятилетие на посту главы не ознаменовалось прорывными новациями: ни открытых ледовых дворцов (тот, что есть, дело рук Турчака), ни железнодорожного и авиасообщения с соседями (тут уже постарался Ведерников), а попытка обустроить «народный парк» на Степановском лужке, куда Иван Николаевич имел обыкновение таскать журналистов, и вовсе провалилась. Как, впрочем, не исполнилось его желание провести год благоустройства, месяц чистоты, декаду порядка. Понятно, что сложно отличиться на муниципальном уровне, когда если не все, то многое решает губернатор, однако ведь сумел первый мэр Пскова Александр Прокофьев, к примеру, создать вместе с немецкими партнерами Центр лечебной педагогики, который сегодня показывают как эталон нового, современного подхода к решению больной для нашего общества темы. Худо-бедно, но и мэр Хоронен вошел в новейшую историю, показав как не надо решать проблемы малого бизнеса, оставив нам в наследство «коровник» на Рижском проспекте. От Ивана Николаевича сохранится разве что подшивка газеты «Псковские новости», со страниц которой потомки узнают, где он вручал цветы, по какому случаю и кому. Сожалею, но наше консолидированное диванное мнение сводится к тому, что внешний облик города, который через пару месяцев отметит 75-летие со дня освобождения, тоже не выглядит победительным. Хотя, поездив по европейским городам и весям, Иван Николаевич наверняка видел, как живут в мире, но по возвращению не приложил достаточных сил и стараний, чтобы Псков стал подлинным брильянтом в серебряной короне Российской туристической империи. В заслугу (со знаком минус) можно также поставить Ивану Николаевичу и его роль в утверждении «двухголовости» в здании городских властей.

Верхом же административного бессилия, по нашему мнению, стали попытки решить «лошадиную» проблему. Не помогли ни пламенные взгляды, ни обещания обратиться в прокуратуру, следственный комитет, другие правоохранительные инстанции. Малокультурные кони продолжают свой выпас на дорожках детского парка и весело ржут по случаю отбытия поезда «Псков-Москва».

Впрочем, на все эти претензии в свой адрес г-н Цецерский не раз публично отвечал, внятно намекая, что разрешить многочисленные проблемы областного центра у него возможности не было по причине отсутствия полномочий. Отговорка принимается, однако мы полагаем, что дело все-таки не в дефиците законодательных рычагов. Как верно заметил Михаил Хоронен, Иван Николаевич став членом городского депутатского корпуса, а потом и главой Пскова, оказался не готов к хозяйственной деятельности, подтвердив, таким образом, классический постулат о том, что в профессиональной карьере человек достигает уровня своей некомпетентности. Хороший рабочий может стать отличным мастером цеха, потом - замечательным главным инженером, но на посту директора завода окажется слабым руководителем. Так и в нашем случае: деловой депутат не справился с городскими проблемами, не смог разглядеть перспективы развития Пскова, что мы и наблюдает окрест. Еще раз повторюсь: отчасти это была не его вина – так и никак иначе у нас устроена вертикаль власти, но Иван Николаевич принял ее правила и, пересидев всех и вся, наконец-то добился долгожданного рывка по карьерной лестнице. С чем мы его и поздравляем.

«Ника» рулит…

Если мы затронули городские проблемы, то не можем обойти своим вниманием и приснопамятный промежицкий лес, вокруг которого было сломано столько копий в конце прошлого года.

Напомним, что в сентябре 2018-го дирекция детско-юношеской спортивной школы «Ника» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке города Пскова с просьбой разрешить там строительство открытых и закрытых спортивных сооружений. Речь шла об обустройстве лыже-роллерной трассы с дальнейшим прицелом на биатлонную. В виду того, что горожане (и особенно те, кто так или иначе связаны со спортом) неоднозначно отнеслись к такой инициативе, в октябре по этому поводу прошли общественные слушания.

Согласно Уставу, только после исполнения этой (во многом формальной) процедуры городской парламент имел право перезонировать участок площадью 46 000 квадратных метров из лесной зоны в рекреационную со всеми вытекающими. Казалось бы, благая цель – приобщить псковскую ребятню к одному из самых популярных видов спорта, однако у общественников эта затея вызвала немало вопросов. Главный из них: на каком основании в охраняемой зоне, где согласно закону «запрещается возведение объектов капитального строительства, размещение нестационарных торговых объектов, временный строений, сооружений, гаражей, вырубка лесных насаждений, устройство парковок для транспорта и т.д.» не самое богатое учебное заведение замыслило многомиллионное строительство. За чей счет? Неужели из городской казны, где нет даже денег на ремонт улиц Пскова – ямы в асфальте тупо засыпают щебенкой. Короче, ко дню публичных слушаний экономического обоснования, юридической проработки вопроса, плана будущей трассы участникам встречи предложено не было. При этом настойчивый вопрос встревоженной общественности - сколько будет спилено деревьев? – в ходе слушаний остался без ответа, хотя согласно предложенной схеме было и так понятно: под топор может пойти более 50% всех зеленых насаждений промежицкого леса.

Естественно, что у горожан возникли подозрения: а не готовится ли этот участок под строительство коттеджей, как это уже не раз было в новейшей истории Пскова? Напомним, что несколько лет назад в районе деревни Малые Гоголи (это практически черта города) под спортивные сооружения было выделено десять гектаров леса. Сейчас сосен там нет и в помине, зато уже выстроено два десятка частных домиков. Еще одну попытку отрезать от лесопарковой зоны «Корытово» немалый участок земли предприняли «многодетные семьи». Когда экологи попытались разобраться в этом скандале, то выяснилось, что участки были расписаны не на них, а на людей состоятельных и, понятно, весьма достойных. Далее борьба городских чиновников за «счастливое детство» переместилась на улицу Юбилейную – это почти центр города. Сначала там построили корты. Следующим «спортивным» объектом стала сауна. На сегодняшний день там высятся две девятиэтажные «раздевалки», гостиница. Плюс - автомобильная парковка. Иными словами, вопрос в октябре был поднят острый, но, как оказалось, легко решаемый.

Вы не поверите, но пока общественность отдыхала после горячих споров, комиссия по землепользованию и застройке Пскова, как водится, наплевав и растерев результаты общественных слушаний, три месяца назад, а точнее 19 февраля 2019 года, рекомендовала (?) разрешить использование этого земельного участка «для строительства и размещения открытых и закрытых спортивных сооружений».

При этом снос зеленых насаждений было предложено производить в соответствии с общими правилами благоустройства, то есть направо и налево, как это сейчас делается в самом областном центре. В виду того, что пока у спортшколы «Ника» по-прежнему нет планов лыже-роллерной трассы, других строительных объектов, сметы, неизвестно и сколько будут рубить деревьев. Поэтому природоохранная прокуратура в ответ на обращение Общественного комитета не посчитала нужным оценивать ущерб, которого на самом деле, конечно, нет. Нет, так появится! – в этом непоколебимую уверенность и выражает наш диванный консилиум. Дело осталось за малым: комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала «разрешить», поэтому нет сомнений, что на своем очередном заседании городская Дума даст «добро» на строительство и лыже-ролерная трасса шириной 6 метров станет подлинным «украшением» промежицкого леса, от которого, полагаю, при таком деловом подходе мало что останется. Добавлю, что подобного рода вопросы мог бы снять областной парламент, поддержав законодательную инициативу регионального исполкома Народного фронта, который предложил создать вокруг Пскова «зеленый щит». Надо сказать, что это было одно из самых заметных начинаний ОНФ, которое было направлено на то, чтобы сформировать вокруг города природный каркас, куда бы входили леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Главная его цель – улучшить экологию города и защитить ее от негативного воздействия человека. В целом по стране удалось добиться создания «зеленых щитов» в 41-м регионе общей площадью в 950 тысяч гектаров. Было бы, наверное, 42, если бы не позиция псковских депутатов. Понятно, что после драки кулаками не машут, но если бы «зеленый щит» был создан (даже Путин подписал на этот счет соответствующий закон – прим. Ю.М.), тогда бы у «друзей детей» не возникало поползновений строить в Промежицах лыжную базу. Короче, как говорят отпетые непатриоты и представители пятой колонны, запасаемся поп-корном и ждем развития событий.

В ожидании перфекционистского хоррора

И напоследок, как водится, о культурке. На днях труппе академического театра драмы имени Пушкина был представлен новый главный режиссер – им стал Сергей Чехов, тридцатичетырехлетний длиннобородый сибиряк, который прославился не только в Пскове, где поставил по Платонову «Реку Потудань». Широкая театральная общественность до сих пор не может успокоиться от его перфекционистских хорроров, от которых у нее стыла кровь в жилах. В данном случае речь идет о «Бесах», недавно поставленных на Таганке, и иммерсивной транскрипции пьесы «Жизнь мертвецов» в краснодарском «Одном театре». Внешний облик нового главрежа впечатляет: у него длинная борода, бритый череп, эзотерическая татуировка на руке. Его экстремальный эстетизм, полагаю, впечатлил даже Путина: когда гарант вручал Сергею премию, тот пришел на церемонию без носков, что вызвало немалый переполох в блогосфере.

О планах нового главрежа пока ничего не известно, но если почитать интервью с ним, то можно составить некое впечатление о Сергее Вадимовиче – человеке и творце. Понятно, что оно весьма поверхностное и все-таки… Новый главреж активно пользуется ненормативной лексикой в общении с журналистом, что, видимо, должно говорить о его бескомпромиссности. Его любимые кинорежиссеры Квентин Тарантино и Ларс фон Трир. Драматургический материал Сергей Вадимович выбирает в соответствии со своими внутренними пристрастиями, активно используя приемы иммерсивного театра, то есть театра-погружения, когда зрители сами становятся участником действия со всеми вытекающими. На основании вышесказанного смеем предположить, что в следующем сезоне местную театральную общественность, которая была и остается поклонницей репертуарного театра, ждет много нового, необычного и неожиданного. Приготовьтесь, милые дамы, вас ждет полное погружение в непростой внутренний мир художника.

На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 502 человека
27.05.2019, 20:500 «Единая Россия» предложила пересмотреть порядок назначения штрафов жертвам автомошенников 27.05.2019, 20:162 «Знаете, каким он парнем был…» 27.05.2019, 20:000 В Москве установят памятный знак в честь чемпионата мира по футболу 27.05.2019, 19:460 Юные псковичи посетили Красногородскую школу-интернат для детей-сирот
27.05.2019, 19:270 Себежане приняли участие в XVIII Региональном детском празднике искусств в Беларуси 27.05.2019, 19:152 Николай Рассадин об имиджевых потерях Ивана Цецерского, перспективах «Моглино» и о хоккее 27.05.2019, 19:151 Добровольцы продолжают посещать на дому маломобильных пожилых людей 27.05.2019, 19:010 Печорскую районную больницу ждет капитальный ремонт за 3,7 миллиона рублей
27.05.2019, 19:001 Ян Лузин о клубном доме «Парус DeLuxe»: К концу лета все тайное станет явным 27.05.2019, 18:491 У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp 27.05.2019, 18:370 Фанк-группа «Junkyard Storytellaz» ждет псковичей на шоу-концерт 1 июня 27.05.2019, 18:200 Пушкинский музей-заповедник может стать частью федеральной программы «Моя Россия»
27.05.2019, 18:152 Реплика Донецкого: Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству! 27.05.2019, 18:080 В Великих Луках состоялся II Фестиваль современного хореографического искусства 27.05.2019, 18:021 «Псковский хлебокомбинат» станет участником выставки промышленников региона 27.05.2019, 17:550 Грозы возможны завтра в Псковской области
27.05.2019, 17:460 3305 юных великолучан смогут отдохнуть в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях 27.05.2019, 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении» 27.05.2019, 17:380 На приобретение учебников в школы в 2019 году выделено 26,620 млн рублей 27.05.2019, 17:370 Псковский облсовпроф предлагает губернатору Псковской области провести встречу с профактивом
27.05.2019, 17:331 Николай Рассадин: Особые экономические зоны ничего не решают - менять нужно экономический климат в стране 27.05.2019, 17:260 Представители малого и среднего бизнеса обсудили уровень финансовой грамотности населения 27.05.2019, 17:160 Новый урок Центра знаний прошел в музее бывших узников в Пскове 27.05.2019, 17:090 Более 130 спортсменов приняли участие во Второй Спартакиаде налоговых органов Псковской области
27.05.2019, 17:060 Электрический насос и моторное масло похитила девушка из магазина в Опочке 27.05.2019, 16:590 В Пскове состоялась Олимпиада боевых искусств 27.05.2019, 16:500 В Великих Луках подведут итоги Международного конкурса «Полет мечты» 27.05.2019, 16:431 Лидия Драгунова поздравила школьных библиотекарей с профессиональным праздником
27.05.2019, 16:420 Следственный комитет назначил руководителей следственных отделов в Великих Луках и Острове 27.05.2019, 16:360 В Себежской детской школе искусств состоялся отчет класса народных инструментов 27.05.2019, 16:294 Проведение Ганзейских дней никаким образом не отразится на выпускных - Александр Седунов 27.05.2019, 16:120 Псковские соискатели посетят ярмарку вакансий 29 мая
27.05.2019, 16:090 Праймериз без неожиданностей 27.05.2019, 16:041 Александр Седунов: Ежегодно потребность в педагогических кадрах составляет 200-250 человек 27.05.2019, 15:491 Начальник псковского УГХ посоветовал жильцам со Стахановской, опасающимся падающих деревьев, нанять подрядчика 27.05.2019, 15:470 В Пскове пройдет V съезд библиотекарей Псковской области
27.05.2019, 15:440 12,130 млн рублей выделено на создание ключевого центра цифрового образования «IT-куб» в Пскове 27.05.2019, 15:410 На 4,7% увеличился тариф на услуги великолукского МП «Аварийно-ремонтный участок» 27.05.2019, 15:401 Николай Рассадин остался доволен игрой сборной России на чемпионате мира по хоккею 27.05.2019, 15:341 Псковские полицейские и активисты закрасили более 50 надписей с наркорекламой
27.05.2019, 15:300 Более 100 работ приняли участие в фотоконкурсе «Ганза: история, города, люди» 27.05.2019, 15:200 В Псковской области завершились ЕГЭ по географии и литературе 27.05.2019, 15:091 Ян Лузин: Псковский рынок недвижимости находится в «точке эквилибриума» 27.05.2019, 15:060 За прошедшую неделю у жителей Псковской области изъяли около 140 незаконных орудий рыбного лова
27.05.2019, 15:061 Проект по производству БОПЭТ-пленки завода «Титан-Полимер» будет готов до конца июня 27.05.2019, 15:031 Ликвидировано МУП «Издательство «Великолукская правда» 27.05.2019, 15:010 Псковская область стала лауреатом всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» 27.05.2019, 15:000 Великолукские депутаты согласовали выделение средств на покупку «Мечей Победы»
27.05.2019, 14:560 В Ленобласти обрушилась строящаяся гоночная трасса 27.05.2019, 14:316 Николай Рассадин: Если «Экопром» и «АСПО» не договорятся, администрации Псковской области придется принимать волевое решение 27.05.2019, 14:230 «Вести недели» рассказали об акции «Наши древние храмы», которая прошла в Псковской области. ВИДЕО 27.05.2019, 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев
27.05.2019, 14:120 В ИК-3 прошли учебно-методические сборы сотрудников обысково-маневренных групп 27.05.2019, 14:080 Псковичей ждут фитнес-призы на «Ночи фитнеса» 27.05.2019, 14:000 В Дедовичском районе полицейские и дети краской написали предупреждения перед пешеходными переходами 27.05.2019, 13:520 Госдума готова вернуться к рассмотрению законопроекта псковских депутатов об упрощении приватизации памятников
27.05.2019, 13:400 Псковская таможня информирует о необходимости маркировки обувных товаров 27.05.2019, 13:281 Николай Рассадин: Репутационные потери от Ганзы все равно будут преследовать Ивана Цецерского 27.05.2019, 13:230 «Нас нужно только расшевелить!» - волонтеры проекта «Наши древние храмы» завершили косметические ремонтные работы в Троицком соборе 27.05.2019, 13:222 На выездном заседании Госдумы в Пушкинских Горах обсудили визовый режим
27.05.2019, 13:180 Обязательный государственный экзамен по иностранному языку прошел в Псковской области 27.05.2019, 13:110 В УФСИН России по Псковской области прошел конкурс художественной самодеятельности 27.05.2019, 13:080 Стал известен план мероприятий, приуроченных к 75-летию Берлинского военно-транспортного авиационного полка 27.05.2019, 13:040 На 40% выросли доходы от туризма в Псковской области
27.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.05.2019, 12:490 Федерация автоспорта Псковской области подвела итоги 4 этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы - 2019» 27.05.2019, 12:470 Елена Ямпольская назвала Псковскую область регионом, где культурно-познавательный туризм является точкой роста 27.05.2019, 12:330 Около 12 тонн яблок задержано на границе Псковской области
27.05.2019, 12:233 Каждый пятый пассажир ест в поезде «Доширак» 27.05.2019, 12:181 Студенты ПсковГУ прошли в финал «Турнира Трех Наук» 27.05.2019, 12:090 1 июня дети могут посетить аквапарк «Акваполис» бесплатно 27.05.2019, 12:080 В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция храма Святой Троицы
27.05.2019, 12:000 В Псковской области полиция с помощью специально обученных собак искала воров 27.05.2019, 11:530 Победители предварительного голосования станут кандидатами от «Единой России» на сентябрьских выборах 27.05.2019, 11:420 В Пскове участники рейда направили 2 представителей несовершеннолетних детей к наркологу 27.05.2019, 11:410 Что такое  публичная кадастровая карта?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.