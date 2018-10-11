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Воздушные замки промежицкого леса

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Доброго всем дня. Диванная политика снова в эфире, чтобы поделиться последними новостями, которые мы на досуге предварительно перетерли с коллегами по разуму. Эпиграфом к сегодняшним размышлизмам мы взяли четверостишье классика, которое он выдал совсем по другому поводу и в отношении иной персоны, но… на то он и классик, чтобы провидчески узреть светлое будущее российской державы. Нам же остается лишь поразиться предикторскими свойствами Саши Черного и процитировать его бессмертное: ах, жизнь полна суровости/заплачешь над судьбой/единственные новости/ парад и мордобой.

«Кроме мордобития, никаких чудес…»

Начинаем мы с парада… на этот раз достижений народного хозяйства. Тут днями Сбербанк провел свое собственное исследование, поразив сограждан следующей цифрой: оказывается, что средний уровень дохода работающего пенсионера (пенсия плюс зарплата) составляет 46 тысяч рублей. Информационные агентства, разметившие это сообщение на своих виртуальных страницах, немедленно получили «ответку» от своих читателей. Самой невинной в этом случае была реплика о том, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.

Нам же по сердцу рубанул крик души псковитянки, пожелавшей остаться неизвестной, о том, что пенсия у нее 10 тысяч рублей. Устроилась на работу уборщицей – еще пять тысяч в семейную кубышку. Где остальное? – с недоумением спрашивает жительница Ольгиного града.

Наше диванное большинство присоединяется к этому вопросу и нетерпением ждет ответа от сильных мира сего. Еще одним вкладом в парад наших необозримых возможностей можно считать свежую фразу от верховного главнокомандующего, который поразил сограждан тем, что (оказывается!) за последние шесть лет зарплаты в стране выросли на рекордные 8,7%.

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Быть такого не может! – заявляют наши диванные экономисты, а подтверждение сказанному вот такая лирическая зарисовка с натуры. Гуляли мы как-то днями по одному довольно известному торговому центру: не покупок ради, а просто так - для здоровья. Остановились у какой-то лавки, где продавались разные веселые штучки. Тут же припомнил, что еще пару лет назад она занимала довольно просторное помещение, однако нынче сократилась до одного прилавка. Стали рассматривать какую-то вещицу. Немедленно подошла продавщица, которая, как выяснилось, оказалась владелицей заведения. Она начала что-то пояснять, но постепенно перешла к жалобам: покупателей нет, оборота нет, налоговая три шкуры дерет…

- Откуда деньгам взяться, если народ нищий? - горевала труженица прилавка. - Покупателей по пальцам можно сосчитать. Вы посмотрите: комплекс практически пустой! Может, в пятницу народу чуть больше бывает, но на неделе друг на дружку любуемся. К весне в трубу вылетим и приткнуться-то некуда – все в городе закрылось.

Может, этот тяжелый разговор и забылся б, если бы не... «зомбоящик», который по своему обыкновению обрадовал страну пафосным сюжетом о том, что на освобожденных территориях в Сирии открываются новые фабрики и заводы, которые не работали из-за происков террористов. И вишенка на торте: российские специалисты помогают нашим сирийским братьям наладить мирную жизнь.

Ау, таинственные «российские специалисты», древний Псков остро нуждается в ваших услугах!

В контексте нескончаемого парада отечественных достижений надо было бы затронуть тему мордобоя, которую глубоко раскрыли два великовозрастных балбеса Мамаев и Кокорин. Само по себе это, конечно, очень грустно, учитывая их загул в Монте-Карло два года назад, когда они умудрились пропить за ночь 250 тысяч евро, но на нашей региональной повестке дня нарисовалась тема, мимо которой мы не можем пройти. Речь идет о долгожданных назначениях, которых ждали не только коллеги-журналисты, но и остальной служивый люд. И оно состоялось. Вы не поверите: для еще большей связи с народом на пост пятого по счету советника главы региона на общественных началах утверждена Наталья Сычёва, жительница острова Залит, которая последние два года громко (и не без нашей помощи) добивалась, чтобы на архипелаге появился бы, наконец, свой фельдшер.

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Еще одним назначенцем, на этот - руководителем аппарата администрации, утвержден некий Сергей Дмитриев, уроженец Саратова, спасатель - по профессии.

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Что в некоторой степени даже символично. Если судить по фотографи, галстук (узел - полувиндзор) подобран в тон рубашке, да костюмчик хорошо сидит. Больше пока об этой персоне ничего нельзя сказать - дождемся результатов его деятельности.

Внимание, газы!

Что же касаемо объектов спасения, то новому госчиновнику придется обратить внимание на демографическую проблему региона, которую, если вспомнить заверения прежнего областного начальства, нельзя было решить без нового перинатального центра. Может быть… Тем более, что по последним данным Псковщина находится в крайне сложном положении, о чем недвусмысленно говорят цифры Росстата. Так, за восемь месяцев текущего года в регионе зафиксирован рекордный показатель смертности - 17,7 единиц. На втором месте (17,4) идёт Тверская область. В тройку антилидеров попал ещё один регион из СЗФО: Новгородская область с коэффициентом 17 единиц. Отметим, что показатель рождаемости в наших пенатах снизился: с 9,7 до 9,4 единиц. Спасти положение может только завершение строительства бетонного исполина регионального значения, на возведение которого из федерального бюджета пошло почти 2,5 млрд рублей.

Однако, на сегодняшний день КПД от нового здания оказался нулевой, потому что этот самый центр, как легендарный «Варяг», уже который год не сдается, и все из-за резкого запаха, который никак не выветрить из помещения. Граждане недоумевают, задают неудобные вопросы, и в, частности, как можно так построить здание?

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Интересуются и журналисты: о каких веществах идет речь конкретно? Как пояснили нашему диванному корреспонденту ситуацию в областном управлении санэпиднадзора, речь идет о парах стирола, который в чистом виде представляет собой бесцветную ядовитую жидкость с весьма специфическим запахом. Откуда она взялась? – и есть на сегодняшний день главная загадка этой злополучной стройки. Так что же такое стирол и с чем его, образно выражаясь, едят? Опустим химическую формулу и прочие специальные знания на этот счет и оборотимся лучше к тому, как он влияет на организм человека. Согласно исследованиям, у рабочих, которые заняты на производстве полимерных изделий из стирола, поражаются центральная и периферическая нервные системы, система кроветворения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный обмен. Но это у мужчин, а у женщин ко всему прочему наблюдаются нарушения репродуктивной функции. При попадании паров вещества на слизистые оболочки носа, глаз, глотки возникает раздражение. Нелишне напомнить, что стирол относится к веществам 3-го класса опасности. Кроме того, он обладает наркотическим и политропным токсическим действием. Иными словами, в такой атмосфере взрослому человеку трудно выдержать, а что говорить про новорожденных и молодых мамочек? Немудрено, что санитарные врачи намертво стоят, отказываясь подписывать заключение, без которого нельзя получить медицинскую лицензию на право работы центра.

Как пояснил ситуацию один из наших добровольных экспертов, складывается ощущение, что «фонит» буквально все, вплоть до… металлического сейфа.

В качестве примера он рассказал такой случай: когда этот металлический ящик открыли, то из помещения мгновенно выбежали все, кто там находился. Но вот странность: хроматограф - показывающий содержание ядовитых паров в воздухе, которым пользовались строители, не проявляет особого беспокойства: типа, все нормально. У псковских санитарных врачей, а также их питерских коллег, которые проводили свои исследования, приборы демонстрируют значительное превышение предельно допустимых значений. Однако, по словам прораба, все материалы, которые их компания использовала во время строительства, соответствуют норме: хоть краска, хоть линолеум. Между тем, у специалистов вопросы вызывают пластиковые панели, которые использовались для облицовки здания (хрен знает, что под ними), а также вентиляционная система, которая требует проверки. Может быть, строители бы немедленно и взялись за дело, да одно обстоятельство мешает: денег-то в регионе не вволю, а кто же без денег-то работать будет? Поэтому и было принято паллиативное решение: а давайте попробуем проветрить?

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И вот уже почти полгода, начиная с мая по коридорам и палатам перинатального центра, гуляет ветер. Вольный ветер…

«Друзья детей» положили глаз на промежицкий лес

Ну и в заключение о псковской ребятне, которая по своему обыкновению загибается без внимания и участия взрослых. Однако нашлись в нашем городе неравнодушные граждане, которые озаботились строительством специальной трассы, где юные псковичи с гиканьем и посвистом могли бы соревноваться в забегах на лыжероллерах. Напомню, что в одной из недавних передач мы рассказывали об этом начинании, которое уже тогда показалось весьма странным. И прежде всего тем, что строительством озаботилось муниципальное учреждение – детско-юношеская спортивная гребная (!) школа «Ника», которая по характеру и специфике своих занятий, не соответствует высоким принципам лыжероллерного спорта. Второй момент, который тоже обращает на себя внимание, заключается в том, что учреждение находится на содержании городской казны, или, выражаясь проще, нищенствует – будем называть вещи своими именами. Это значит, что зарплаты у тренеров очень скромные, а инвентарь (байдарки и каноэ) там используется еще тот, на котором тренировал своих девчат великий Прокопенко. Так вот, эта бедная, как церковная мышь, организация решила затеять многомиллионное предприятие, и дело встало за малым: испросить у горожан согласие на выделение участка. Их выбор пал на Промежицкий лес, что, аккурат, рядом с воинской частью. В таких случаях предусматриваются общественные слушанья, которые и состоялись в минувший вторник в городской думе.

Сразу хочу сказать, что просящая сторона не подготовилась к ним категорически. Начну с того, что большой развернутой карты местности участникам встречи представлено не было - вместо нее по рядам ходил лоскут бумаги чуть больше формата А-4, разрисованный какими-то линейками и полосками. Не додумались «никонианцы» подготовить экономическое обоснование стройки, во всех подробностях пояснить какие объекты (поштучно) должны в нее входить, сколько леса предполагается вырубить (этим обстоятельством собравшиеся были больше всего обеспокоены), где будут произведены компенсационные посадки и главное - на какие средства они намерены ее построить. Короче говоря, полноценной презентации проекта, которую под силу подготовить даже школьнику пятого класса, проведено не было. Зато было много разговоров о том, что детям нужно помогать, лес - беречь, что «Ника» воспитывает юных чемпионов, а кое-кто из присутствующих даже входит в некие высокие президиумы. Типа, смотрите у нас!

Когда же не хватало аргументации, просители, не сильно церемонясь, перебивали участников встречи, а кое-кто, видимо, по примеру телевизионных ток-шоу, брал горлом. Что не могло не вызвать едкую реплику Игоря Батова, лидера «Свободного берега», - «это ничего, что говорю, когда вы меня перебиваете?».

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На основании всего этого словесного потока городу было предложено (чуть ли не в ультимативной форме – это мое личное субъективное суждение) подарить «Нике» 46 тысяч кв. метров лесопарковой зоны. Иначе вы не любите детей! – такое резюме можно было сделать, слушая выступления представителей школы юных гребцов. Аргументы того же г-на Батова о необходимости сохранить «зеленые легкие» города, что на спортивные объекты ранее уже выделялись участники земли, но все заканчивалось строительством элитных особняков на этой территории, услышаны не были. Не говоря уже о том, что в преддверии Ганзы-2019 муниципалитет сам выпрашивает деньги из федерального бюджета.

Какие гарантии, что начинание «Ники» не пойдет по самому худшему из сценариев? – вопрошала общественность, но ответа так и не получила.

Как и не получила ответ на вопрос о том, сколько планируется вырубить деревьев? Ну, хотя бы приблизительно, в процентном соотношении, - настаивала коллега.

- Процентов двадцать… - предположил кто-то из просителей. Точнее с учетом того, что трасса планируется шириной шесть (!) метров, вытанцовывалось почти пятьдесят. Не слабо? Также невнятно прозвучали характеристики других – альтернативных площадок, которые были рассмотрены – тут снова приходилось верить на слово. Например, Ваулины горы и многострадальное Корытово были отвергнуты, потому что далеко, а Промежицы (оказывается!) близко, в шаговой доступности. Видимо, поэтому не рассматривали энтузиасты лыжероллеров и пустующие окрестности стадиона «Электрон». Была еще масса вопросов, на которые внятных ответов получено не было. Однако это обстоятельство не помешало председательствующему заместителю главы города, депутату Сергею Гаврилову (избирательный округ №4) поблагодарить всех за участие и… передать проблему на рассмотрение в комитет по землеустройству и застройке городской думы. Это нормально! - мнение горожан для депутатского корпуса носит ведь рекомендательный характер.

На этом распрощаемся. У микрофона разорялся ваш диванный политик журналист Юрий Моисеенко, который уже окончательно растерял оптимизм. Надеюсь, что я такой один в целом городе. Всех благ…