Блоги / Юрий Моисеенко

«Вот оно какое, наше лето…»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Как всегда, по понедельникам, на свежую голову, мы обсуждаем наиболее значимые события минувшей семидневки и рассказываем о том, как оценивают их наши пикейные аналитики.

Вы согласны на медаль?

Из новостей планетарного масштаба напомним, что наступило календарное лето, которое стартовало, аккурат, в День защиты детей, то есть – 1 июня. Согласно устоявшейся традиции этот праздник у нас отмечается широко и с большой помпой, что на наш диванный взгляд несколько странно для страны, где ежегодно делается около одного миллиона абортов. Но… не будем о грустном, потому что в Пскове 1 июня в новом перинатальном центре власти поздравляли молодых мамочек с таким волнительным событием, как рождение ребенка, вручали им цветы, памятные медали и денежные сертификаты на пять тысяч рублей. Мы не присутствовали на самой церемонии, однако смеем предположить, что в эти минуты на глазах у женщин навернулись слезы радости. Наконец-то их напряг по улучшению демографической ситуации в стране (и вымирающей Псковской области, в частности) был оценен. Особо хочется отметить, что среди них находилась мама, у которой родился седьмой по счету ребенок, что по нашим временам настоящий подвиг. Диванное сообщество от всей души поздравляет мать-героиню с прибавлением и желает ей, а также всем ее товаркам и малышам (особенно) здоровья, а мужьям, соответственно, выдержки и мужества.

В этой ситуации не можем мы не поделиться любопытным наблюдением: обычно, когда наши коллеги из «шайтан-ящика» хотят выдавить слезу у рядового обывателя, которому теперь никого, кроме патентованных фриков и не показывают, они, не мудрствуя лукаво, снимают женщину в окружении ее многочисленного потомства. Она произносит проникновенные слова, показывает своего бутуза, демонстрируя таким образом довольство и счастье материнства. При этом мужчина (то есть отец и кормилец всего этого шумного семейства) или находится на заднем плане, или вообще никак не обнаруживает себя в кадре. Что тоже объяснимо: целыми днями, мужик, полагаю, вкалывает, как папа Карло. Попробуй накормить всю эту ораву, не говоря уже про то, что ее нужно одеть, обуть, выучить, а это вам не фунт изюму!

Поэтому, тщательно взвесив все «за» и «против», наша диванная оппозиция выступила с решительной поддержкой группы товарищей из Общественной палаты России, которые давно носятся по интернету с инициативой о введении «отцовского капитала».

Согласно задумке доброхотов, выплачивать его предлагается при появлении третьего ребенка, при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в законном браке. Общий размер суммы должен быть сопоставим с маткапиталом (для справки:453 тыс. рублей), а реализацию этого хитрого плана мы предлагаем начать, понятно, с Псковской области.

Лежачих в России бьют

Хорошей традицией у нашего диванного братства стало формирование коллекции забавных случаев и реплик от сильных мира. Не щадя живота своего, они стремятся сделать нашу жизнь счастливее и, понятно, веселее, что порой вызывает обратную реакцию. Не далее, как на прошлой неделе отличился глава Ширинского района республики Хакасия, который набросился на корреспондента телеканала «Россия-24».

Провинность последнего заключалась в том, что он задал неудобный вопрос чиновнику: типа, почему в домах, которые вы построили для пострадавших от пожара, невозможно жить? В ответ хорошо упитанный человек в галстуке, недолго думая, набросился на журналюгу, повалил его на пол и, полагаю, только присутствие оператора спасло коллегу от ударов по печени – лежачего-то в России бьют. Понятно, скандал вышел за пределы райцентра.

По этому поводу возбудились правоохранительные органы, единороссы решили даже исключить этого идейного борца из своих рядов, однако, что-то нам подсказывает, в этой истории не все так однозначно.

Во всяком случае, глава района сейчас уверяет, что его спровоцировал ни кто иной, как корреспондент. В самом деле, по ютубу сейчас гуляет море роликов, из которых можно понять, как на самом деле работают последователи творческого метода мадам Скабеевой. Его суть проста: сначала оскорбить человека из толпы, а потом, добившись его неадекватной реакции, всё это заснять и выдать в эфир, как происки агрессивного «тупого меньшинства» против последовательных борцов за свободу слова. Полагаем, что в этом хакасском случае, надо серьезно разобраться, поэтому спешить с приговором тоже не будем.

Порадовал также нас депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России г-н Онищенко. В раздумьях о здоровье своей паствы, этот солидный во всех смыслах господин дал российским пенсионерам рекомендации по борьбе с жиром на животе и посоветовал им жить «чуть-чуть впроголодь». Мы, конечно, слышали об известной присказке, что ножом и вилкой мы роем себе могилу. Однако, когда к гражданам, которые могут позволить тратить на себя в день всего по 200 рэ, лезет с наставлениями персонаж, уровень доходов которого достигает несколько миллионов рублей за год, тут на ум приходят не слова благодарности, а непереводимые идиоматические выражения сексуального назначения. В самом деле, если подобное скажут, например, пожилым американцам или немцам, у которых пенсия начинается от 1000 евро - это одно, а в России подобные нравоучения звучат, как форменное издевательство над обобранными пенсионерами, у которых «на всё про всё», немногим более 12 тысяч рублей в месяц. Из этих денег он должен около пяти отдать за квартиру, еще пару тысчонок отложить на лекарства, а на остальные тянуть до следующей пенсии. В этой связи наш диванный ареопаг может посоветовать руководству Думы не доплачивать зарплату таким доброхотам, как Онищенко. Пусть тоже тренируется и ходит на заседания нижней палаты с гирькой под мышкой. Также его следует лишить служебного транспорта, а что касаемо питания, то пусть переходит на «доширак», растягивая упаковку на неделю, и тогда на своей холеной шкурке он ощутит полное погружение в российскую действительность.

Псков – не Урюпинск!

Продолжая обзор, не можем мы не обратиться с благодарностью и к гаранту, который третьего дни подписал Указ, в соответствии с которым большой группе аэропортов страны были присвоены имена выдающихся личностей. Пскову досталось, понятно, имя великой равноапостольной княгини Ольги. Признаюсь честно, но мы у себя на диване изначально были против такого рода переименований. Ну, посудите сами: город Псков на карте России один и его, при всем желании, не спутаешь ни с Урюпинском, ни с Моршанском. Когда суровые штурманы, прокладывают курс домой, и произносят конечную точку прибытия – Псков, тут же вспоминается реплика из популярного в свое время фильма «Мы псковские!», и Александр Невский, и 6-я рота, и 76-я дивизия, но из всего многообразия имен выбрали почему-то межэтническую Ольгу. Впрочем, есть и другой более значительный нюанс во всей этой истории. Как на днях выяснилось, областная администрация после долгих колебаний решила отказаться от летного сертификата для «Псковавиа», потому что по предварительным подсчетам экспертов это «удовольствие» будет стоить для регионального бюджета 10 млрд рублей. Такую роскошь, как заявил по этому случаю губернатор Ведерников, мы себе позволить не можем. Напомним, что «Псковавиа» до недавнего времени являлся главным оператором ольгинского аэропорта. Спрашивается: стоило по случаю переименования воздушной гавани ломать копья, а господам патриотам рвать тельник на груди?

Раз пошла такая пьянка, то не можем мы пройти мимо празднования юбилея Берлинского 334-го полка транспортной авиации, которое имело место в минувшую субботу.

По обыкновению этот сугубо профессиональный корпоратив, куда имели неосторожностью позвать и горожан, вылился в неразбериху, давку и транспортный коллапс, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, размещенные в социальных сетях. Плюс - нелицеприятные комментарии, из которых следует только один вывод: гражданских там не ждали.

Не будем, ради экономии времени, приводить гневные реплики наивных псковичей, но заметим, что по простоте душевной земляки, видно, забыли, как в прошлом году городские власти также сели в лужу и посадили (туда же!) жителей областного центра, которые захотели глянуть на фортели от прославленной пилотажной группы. Одного урока оказалось мало, что позволило нашему диванному эксперту с беспристрастностью судии еще раз констатировать: «пора привыкнуть и воспринимать, как норму, что подобные мероприятия в Пскове организовывать не умеют». От себя же добавим, что впереди у нас Ганза-2019. Слава Богу, самолеты над праздничными колоннами летать не будут, парашютистов кидать тоже вроде не собираются, но зато будут неорганизованные толпы зевак, подогретые пивом. И тут только смотри, чтобы гостеприимные псковичи не вступили с гостями в политическую дискуссию в стиле Соловьева. При таком раскладе недалеко и до мордобоя в качестве последнего аргумента зажравшейся гей-европе. Это уже международный скандал! Оно нам надо?

Кто был депутатом, тот в цирке не смеется

Немало шума на прошлой неделе наделала и сессия регионального парламента, заседания которого в последние годы нередко становятся пунктами федеральной повестки дня. Так было и на этот раз: центральные СМИ, понятно, опустили выступление губернатора Ведерникова, зато по своему либеральному обыкновению во всех подробностях расписали инициативу яблочника Шлосберга, который предложил коллегам поддержать его законопроект о неуважении власти к гражданам. Со всеми вытекающими. Ну… предложил и предложил, хотя, на наш взгляд, следовало бы не множить число законов, а не нужные и самые похабные (какими по сути и являются законы Клишаса) просто отменять. Однако всё пошло не так и не в ту сторону. Лев Маркович в своей манере подробно разжевал коллегам: почему следует принять его предложения. После чего на арену вышел его постоянный оппонент г-н Севастьянов.

Не знаю, кому как, но у нас на диване возникло стойкое ощущение, что с некоторых пор главная функция Алексея Анатольевича в региональном парламенте сводится к персональному выяснению отношений с г-м Шлосбергом. В данном случае актеру (по профессии) и патриоту (по складу характера) не понравились ни речь Льва Марковича, ни картинки, которыми он снабдил свое выступление. Опустим реплики, которыми обменялись оппоненты, но вся их перепалка, уж, простите за прямоту, выглядела также местечково и убого, как, впрочем, и сами законы г-на Клишаса. Другим «узким местом» сессии стал вопрос по борьбе с мусором. Напомним, что неравный бой на этом фронте ведет региональный оператор «Экопром», и, судя по выступлениями парламентариев, пока его проигрывает. Мы тут не будем повторять, что сказал по этому поводу господин Котов, а что Остренко, наш диванный альянс в очередной раз смутило то, что на трибуну защищать частную контору вышел не ее хозяин или исполнительный директор, а госчиновник - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

При этом глава псковского отделения компании г-н Пайст находился в зале, никоим образом не выказывая желания принять участие в развернувшейся дискуссии.

Есть и еще один вопрос, который привлек наше внимание на сессии – это добровольное сложение депутатских полномочий известным в городе строительным магнатом, некогда вице-губернатором, главой Пскова и сити-менеджером господином Лузиным, и этот его шаг подтолкнул нас к глубоким размышлениям.

В чем мотивы такого неожиданного решения? Официально была озвучена версия, согласно которой бизнесмен, типа, решил заняться реализацией крупных девелоперских проектов, требующих концентрации всех сил, много внимания и времени. Может и так, однако как тут не вспомнить, что в последние годы только очень ленивый политический обозреватель не поднимал тему девальвации мандата депутата регионального парламента. Корочки, которые раньше были заветными для любого бизнесмена, таковыми теперь не являются. Ибо ни веса, ни защиты по большому счету они уже не дают. Как и преференций в бизнесе тоже. Не мудрено, что в этой ситуации деловые люди начались серьезно присматриваться к муниципальным представительным органам власти, где они могут повлиять на распределение государственных и муниципальных заказов. Вот такая парадоксальная ситуация, когда более статусный парламент в этом смысле менее привлекателен для бизнеса, чем городские думы и районные собрания. Не будем настаивать, что в случае с уходом Яна Лузина это фактор стал основной причиной, но тенденция такая в последние годы наблюдается, и тут уже ничего не попишешь. Вот на этом мы заканчиваем. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.