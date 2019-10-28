Блоги / Юрий Моисеенко

«Да будь я хоть негром преклонных годов…»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Доброго дня, в эфире «Диванная политика» - программа, которую слушают, как правило, сидя. По традиции, начиная с федеральной повестки, мы заострим наше внимание на сочинском саммите «Россия-Африка», в котором приняли участие практически все главы государств черного континента.

Сразу отметим, что историческую встречу готовили девять месяцев и она стала самым дорогим из подобного рода мероприятий за последние десять лет - по сообщениям СМИ, саммит обошелся казне в 4,5 млрд рублей, а это ровно на 500 млн. меньше, чем прописанная в бюджете сумма паллиативной помощи для всей России, не говоря уже про петербургский экономический форум, который «стоит» и вовсе «копейки». Что обсуждалось за закрытыми дверями? – «дорогим россиянам» по обыкновению не доложили, однако что-то заставляет нас сомневаться в целесообразности стратегического сотрудничества со странами третьего мира - разве что бананы подешевеют.

Впрочем, не все оказались такими консерваторами, как мы, потому что вдохновленный итогами встречи глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин уже объявил, что «Россия готова реализовать проекты, повышающие качество жизни в Африке» - конец цитаты.

Видимо, первым шагом в этом направлении следует считать списание африканских долгов на общую сумму 20 млрд долларов. Для тех, кто на дух не переносит зеленые бумажки, уточним: если прикинуть по нынешнему курсу, то этот щедрый подарок обошелся российской казне в один триллион 260 миллиардов рублей. Оно, конечно, было бы логично вслед за этим простить долги и россиянам, как предложил на днях один из депутатов Госдумы, но… этот «аттракцион неслыханной щедрости» почему-то не распространяется на отечественную электоральную массу, большая половина которой едва сводит концы с концами. Когда же эйфория улетучилась, то некоторые товарищи задались вопросом: 20 «лярдов» - много это или мало? Как оказалось, это все расходы бюджетов субъектов федерации, включая Псковскую область, на здравоохранение за целый год. Оно, конечно, вытащить из нищеты «негров преклонных годов…» было и нашей тайной мечтой. Кто из наших диванных братьев, покупая телогрейки к предстоящей зиме, считая копейки в своем дырявом бумажнике, не мечтал: вот накормим Центральную африканскую республику с Конго в придачу, а там и помирать можно с чистой совестью. Если бы у нас было достаточно времени, то мы развернули бы целую дискуссию об особенностях национальной геополитики, но сегодня ограничимся замечаниями местного характера - давайте разберемся: а у нас всё ли в порядке на ниве того же здравоохранения? Увы, возводят очи горе жители Завеличья, которые еще с советских времен не могут дождаться строительства новой поликлиники у себя в микрорайоне. Как никто их понимают постоянные пациенты областного противотуберкулезного диспансера, в защиту которых на днях с шашкой наголо выступил псковский общественник Иван Васильев.

На своей страничке в одной из популярных социальных сетей он сообщил, что это заведение в ближайшее время должно быть подвергнуто беспощадной резекции. По его информации, уже принято решение понизить статус этого лечебного заведения с больницы круглосуточного пребывания до поликлиники. От кого исходит эта инициатива – не будем сейчас разбираться, переходя на личности. Например, г-н Васильев убежден, что это прямая недоработка главного врача, хотя ряд наших диванных экспертов по старинке считают, что рыба гниет с головы, поэтому решение о предстоящей оптимизации было выработано, видимо, в комитете по здравоохранению и фармации, а потом спущено на «низовку» для исполнения. Не в этом суть, главное в другом: когда из районов в бывший туберкулезный диспансер приедут пациенты – носители палочки Коха*, то им, вероятно, откажут в госпитализации. Поэтому они будут вынуждены останавливаться у своих знакомых, близких, ночевать (если есть деньги) в хостелах, гостиницах или - на худой конец на ступеньках новой поликлиники. Вот вам и здравоохранение 21-го века.

«Цветы мне говорят: прощай…»

Если уж мы перешли к местным новостям, то обратимся к вопросам политики, где главным событием минувшей недели стало сложение председателем Псковского областного Собрания депутатов господином Котовым полномочий секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Напомним, что эту должность Александр Алексеевич занимал с 2011 года, и, как говорят в партии, в целом неплохо справлялся с возложенными на него обязанностями - однако пришел 2019-й с его курсом на обновление, заявленной ротацией руководящих кадров, началом подготовки к думским выборам 21-го года и… пошло – поехало. Видимо, вся эта совокупность названных факторов и повлияла на решение, принятое единороссами.

И тут мы предоставим слово самому Александру Котову, который (дословно) заявил, что в должности секретаря регионального отделения партии он работает более восьми лет, перемены необходимы, два года назад партия взяла курс на кадровое обновление, поэтому смена секретаря «закономерна и объективна». Далее последовала почти ритуальная фраза о том, что он остается в команде, будет помогать по мере сил и возможности новому секретарю и т.д. Понятно, что окончательное решение будет принимать региональная конференция. Тем не менее, что-то нам подсказывает: члены «Единой России» единогласно поддержат великолучанина и депутата Госдумы господина Козловского - преемника господина Котова на новом посту, потому что он, как было сказано, неравнодушный, командный, инициативный, пользуется авторитетом и т.д.

Короче, отставка была представлена широкой общественности, как необходимость ротации. Более того: Александр Алексеевич, как говорят, даже повысится по партийной линии: его могут двинуть в Высший совет правящей партии. Оно бы и Бог с ним, но для нашей диванной братии неясным остается только один вопрос, на который мы так и не нашли ответа: а самому-то Александру Алексеевичу этот «оверкиль» нужен? Тем более, что каких-либо карьерных дивидендов на самом деле он не сулит.

«Ад и Пакистан»

В заключении не можем мы сегодня обойти вниманием сегодняшнее заседание комитета по бюджету и налогам Псковской городской Думы. По обыкновению оно предваряет очередную сессию, на которой, как донесла разведка, вопрос о главе города решаться пока не будет.

Тем не менее, ее повестка может быть весьма интересной, что и подтверждает грядущее рассмотрение на комитете одного любопытного документа. Речь об обращении директора муниципального казенного учреждения «Гараж администрации города Пскова» г-на Тарадонова на имя главы администрации с просьбой разрешить покупку двух автомобилей «Тойота-камри» числом две штуки на общую сумму 3 млн рублей. Веским обоснованием этой просьбы является то, что (далее цитата) «в настоящее время автомобили, обеспечивающие деятельность главы города и главы администрации… выпуска 2012 года интенсивно эксплуатируются и требуют серьезных финансовых вложений на техническое обслуживание». Вместе с тем в гараже имеются четыре авто марки «Шевроле», 2007 года выпуска, которые тоже бьются по нашим буеракам нещадно, что делает их ремонт дорогим и не сильно эффективным. При этом в бюджете на 2019 год средств для покупки новых машин не заложено. Исходя из вышеизложенного и предлагается приобрести за счет городского бюджета две импортные тачки бизнес-класса. И далее резюме: прошу рассмотреть вопрос об увеличении бюджетной сметы на указанную сумму, сиречь – 3 млн. рублей. Это на первом листе, а на втором (в качестве приложения) прописаны цены на названную марку автомобиля.

Что по этому поводу скажут депутаты? – пока тайна сия великая есть, ибо заседание комитета запланировано на вторую половину дня.

Между тем у нас (в его первой половине) есть вопросы по этому поводу и вот какие… Помнится, с каким наслаждением пинали прежнего главу города г-на Цецерского, который тратил бюджетные деньги на поездки за границу. Например, в 2017 году, когда Псков только-только начал готовиться к Ганзейским дням, ему после возвращения из Кампена в упрек поставили, что вояж обошелся казне в большую копеечку, а именно - 228 829 рублей. Плюс к этому городская администрация, как говорилось в социальных сетях, изрядно потратилась на доставку по указанному адресу большой группы высокопоставленных городских чиновников на сумму где-то около полумиллиона рублей. Иван Николаевич тогда безуспешно отбрехивался, что «очень многие оценивают траты из бюджета поверхностно и не оценивают достигнутых достижений». Типа, не так просто появился дендропарк Мирожского монастыря, Центр лечебной педагогики, Социальный городок, не говоря уже о поддержке Детской областной больницы, а все - благодаря именно таким вот вояжам. Тем не менее прежний хозяин был уже не хорош тем, что тратил городской бюджет направо и налево. Новое руководство взяло решительный курс на сокращение расходов и даже урезало траты на заграничные командировки. Выходит вся экономия была ради того чтобы прикупить для городского гаража новые колеса? Иначе как понимать, что на обращении г-на Тарадонова уже стоит закорючка о согласовании покупки?! Теперь слово за депутатами, членами комитета, которые будут выносить свое решение, тщательно взвесив все «за» и «против». Их решение будет если не судьбоносным, то знаковым в контексте социальных проблем, которых в областном центре – выше крыши. В частности, город хронически задолжал сиротам, которые годами не могут получить положенные им по закону квартиры. Да что сироты! На днях коллеги прошлись по нескольким злачным адресам, жизнь в которых укладывается, по их образному выражению, в словосочетание «ад и пакистан». Речь идет о домах по ул. Горького 5 и Советской Армии, 8. Это на самом деле бараки, напоминающие кадры из послевоенной хроники про концлагеря. При этом чиновники, которые намерены прикупить за городской счет пару «тойет», кажется, не видят основания для признания этих домов аварийным, а стало быть - расселению они не подлежат. Долго будет продолжаться это издевательство над людьми, спрашивают коллеги? – неизвестно. Мы же со своей стороны отметим во всей этой коллизии один положительный момент. Если разрешение на покупку машин будет дано, то можно будет потом по-быстрому подкатить на место происшествия. Под прицелом телекамер постоять пару минут с умными видом у разбитого корыта. Послушать жалобы горожан, а потом по-быстрому свинтить на шикарных машинах, купленных на бюджетные деньги. Как говорится, с глаз долой – из сердца вон!

На этом мы заканчиваем программу. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Однако если вы даже после нашей оптимистической программы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом. Всем пока…

*больной с открытой формой туберкулеза заражает в среднем от 15 до 50 человек в год.