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Блоги / Юрий Моисеенко

Фига в кармане

04.11.2019 19:55|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Общий привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики» - программы, где всегда держат на руку на пульсе, а нос - по ветру. И это тем более актуально, потому что сегодня у нас не простой, а праздничный эфир, посвященный Дню народного единства.

Калоши - наше все!

Напомним, что в реестре государственных праздников он появился сравнительно недавно, а именно - в декабре 2004 года. При этом идеологически связан с событиями почти четырехсотлетней давности, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, выбив поляков из Китай-города, положило начало избавлению страны не только от иноземного вторжения, но и от затянувшейся смуты.

При этом некоторые историки полагают, что 4 ноября можно поставить в один ряд с Днем Победы.

В их утверждении есть свой резон, потому что в обоих случаях российская государственность была под угрозой и только неимоверное напряжение сил, сплочение людей помогли победить хаос. Однако так думают не все, потому что скептически настроенные граждане уверены, что изобретение нового праздника есть ни что иное, как попытка нынешнего российского руководства выдавить из памяти общества всё советское. Предав забвению прежние достижения, которыми страна по-настоящему гордилась. Иначе бы сейчас с высоких трибун не было бы заявлений, типа, в советское время ничего путного кроме калош не производилось.

Касается это и памятных дат, в нашем случае речь идет о 7 ноября (по новому стилю) когда в Петербурге произошел большевистский переворот. Чего стоит недавний конфуз с похоронами летчика-космонавта Алексея Леонова, проститься с которым приехали проклятые «пиндосы», однако ни одного из нынешних руководителей государства на церемонии не оказалось. Запамятовали? Да бросьте, захотели бы – пришли. Просто верхушка хочет выглядеть в глазах народа лучше, чем есть на самом деле. Однако, если нечем особо похвастаться, то поступают просто, закидывая грязью своих предшественников – этот рецепт стар, как мир, но неизменно работает. Не гнушался этим Ленин и Ко, когда почем зря шерстили царский режим, постоянно сравнивая социалистические достижения с 1913 годом. При этом они стыдливо опускали тот факт, что простой работяга на Путиловском заводе получал в разы больше, чем его коллега, вкалывая на Кировском. Хрущев построил свою политическую карьеру на том, что сначала приказал расстрелять своего главного конкурента Лаврентия Берию, а потом «разоблачил» культ личности, в котором принимал активное участие. По такому же пути пошли Брежнев, Горбачев, не говоря уже о Ельцине, который принадлежал к партноменклатуре, пользовался ее преимуществами, но когда разгорелась борьба за власть, начал закрывать спецраспределители, ездить на работу на трамвае - в шахматах этот прием называется «мат Легаля», когда ради победы жертвуют ферзем. Подобную картину мы наблюдаем и сейчас, потому что нынешние «достижения» даже на первый взгляд выглядят довольно сомнительно. Ну… давайте возьмем в качестве примера приснопамятную пенсионную реформу, которую провели под лозунгом «денег нет, но вы держитесь и работайте до гробовой доски». В 1945 году, денег тоже не было, на самой страшной войне ХХ века погибло 30 млн цветущих, полных сил мужчин, не говоря о страшных разрушениях, однако возраст выхода на пенсию не отменили и коммунальные тарифы тоже не тронули. Нет, признавать Советский Союз идеальным местом на планете Земля, конечно же, нельзя, но и такого бардака при коммуняках не было. Может быть, поэтому многие сограждане по-прежнему в упор не понимают, что мы отмечаем 4 ноября и за какое единение (главное – с кем?) следует поднимать бокалы. Более того, с учетом катастрофического расслоения общества, значительная часть которого живет за чертой бедности, людей охватывает состояние когнитивного диссонанса. Увы, его лечение предлагаемыми экономическими методами по-прежнему неэффективно. 

Квест по ленинским местам

Впрочем, есть люди, которые вряд ли согласятся с нашими утверждениями – речь идет о тех, кто 7 ноября по велению души выйдет на очередную демонстрацию, чтобы отметить годовщину октябрьского путча. Стройной колонной представители КПРФ пройдут, в том числе, и по Рижскому проспекту в Пскове, чтобы сказать свое решительное «нет» продолжающемуся наступлению на права и свободы граждан.

С одной стороны, возвращаться в советское прошлое не хочется, но и терять завоевания социализма – бесплатное образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение – тоже, извини-подвинься. В тоже время предлагаемые методы «чествования», которые год от года эксплуатирует компартия, наших диванных братьев, выражаясь деликатно, несколько смущают. Шествия под красным флагом, скандирование пламенных речевок – «все это было, было, было…», однако сторонников это, увы, не добавляет. Между тем стойких борцов, чья юность и гражданское становление совпало с пиком эпохи развитого социализма, с каждым годом становится все меньше и меньше.

Может быть, новое поколение и начало бы равняться на красные знамена, но от предлагаемых форм и методов борьбы веет такой плесенью, что смыкать ряды, прямо скажу, не хочется.

Ну… объявили бы какой-нибудь квест по ленинским местам Пскова, в конце пути которого команду - победительницу ждал, если не пирог с лимонной начинкой, то бесплатные билет в фитнес-зал. Может тогда и молодежь бы за вами потянулась. Попробуйте, вдруг получится?

Политику не хаваем!

Но… оставим размышления высокого порядка в стороне, потому что  широкие массы политику не хавают. Для них (этих самых масс) главное, чтобы работа была, цены в магазинах не прыгали, комфортная среда обитания, но при этом стоимость коммунальных услуг карманы не выворачивала. Плюс – современная социальная сфера, имеется в виду здравоохранение, образование, экология, что не наказуемо. Увы, но причинно-следственную связь между условиями жизни и современной политикой граждане в упор не видят, а если бы видели, то нынешней уродливой двухголовой системы, когда есть глава города, выбранный из депутатов, а в нагрузку к нему еще и сити-менеджер, у нас не было. Однако пока таковая существует, поэтому местные пикейные жилеты с нетерпением ожидают выборы главы областного центра. Есть мнение, что они пройдут на внеочередной сессии, которая может состояться уже в ближайшие дни. Напомним, что на этот пост претендует Елена Полонская, которую поддержали участники городской конференции правящей партии. За нее тогда проголосовало 58 делегата. Ее наиболее вероятный соперник – Григорий Турчин, председатель комитета по бюджету и налогам, которого поддержали 43 городских партийцев.

Конечно, могут появиться и другие персонажи, однако бытует мнение, что основная борьба развернется все-таки между этими двумя кандидатурами. Немаловажный вопрос касается технологии голосования. Еще со времен г-на Цецерского пошло, что этот ответственный процесс начальство не намерено пускать на самотек. Так было, когда избирали на этот пост самого Ивана Николаевича. В ход шли цветные ручки, какие-то закорючки на полях бюллетеней, чтобы было видно, кто и кому отдал свой голос. Понятно, что назвать этот процесс демократическим язык не поворачивается, но что поделаешь, если политика сейчас, как когда-то генетика, стала продажной девкой капитализма. Как поступят депутаты и организаторы процесса на этот раз? – даже загадывать не беремся. Можно, например, попросить – понятно, что от всего сердца - всех господ голосующих фотографировать свой бюллетень, где уже стоит заветная галочка напротив заветной фамилии. Впрочем, обойти этот щекотливый момент волеизъявления тоже можно: сфоткал подпись, а потом, когда дело сделано, поставил еще одну или несколько «галочек», чтобы бюллетень признали недействительным. Вроде бы исполнил руководящие инструкции, но при этом остался со своей фигой в кармане. Это что касается технологий, которая пока уходит на второй план, и вот почему. Среди депутатского большинства накануне внеочередной сессии нарастает явно нездоровый ажиотаж: типа, а что будет, если мы сейчас не проголосуем? Неужели Думу придется распускать? Со своей стороны успокоим всех болеющих за место под солнцем, потому что в соответствии с Законом об основных принципах местного самоуправлении (ФЗ-131, ст. 36, п.8.1-1), «в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования его избрание… осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий».
Таким образом, у мундепов вагон времени, и даже пункт о «бездействии» не сработает, потому что неудача на выборах не означает бездействие.  

Подсчитали – прослезились!

Продолжая толковище по поводу городской Думы, отметим, что на прошлой неделе состоялась очередная сессия, в повестке дня которой мы не обнаружили двух важных пунктов.

По поводу отсутствия первого мы, признаться, порадовались. Речь идет о том, что городская администрация приняла решение отказаться от покупки двух машин для своего гаража на общую сумму три миллиона рублей. Про эти злосчастные «тоеты-камри» мы говорили в прошлом выпуске «диванной политики» и, признаться, не ожидали такого быстрого административного рикошета. В самом деле, если на исполнение прокурорских предписаний областной центр не может найти 175 млн рублей, нет денег на выделение 1 млн 200 тысяч на покупку однокомнатной  квартиры для сироты - по этому поводу есть судебное решение, то у любого нормального человека возникают вопросы чисто философского плана. Например, если городские чиновники просят выделить деньги на машины, значит в конце года у них что-то осталось в закромах? Неужели школам не нужны дополнительные средства, нет срочных потребностей по ремонту дворов, улиц и вообще, - негодуют граждане. – Пора давно жить по средствам, а не пускать в глаза пыль, когда такие дела на кухне. Не знаю, как будут выходить из ситуации городские начальники, однако нашим диванным экспертам весьма импонирует опыт города побратима Пскова – Куопио, где нет административного автопарка вообще. Оказывается, все муниципальные чиновники и первые лица города на работу и с работы ездят на своих авто, потому что понимают: местному бюджету это не выгодно. Ну а случись где авария или какой-то другой форс-мажор, то вызывается такси, счет за который потом передают в бухгалтерию мэрии. Прибыл, убыл, отчитался, куда и зачем ездил – всё предельно открыто. Почему бы и нам не воспользоваться этим «рецептом» спасения, как региональной, так и муниципальной экономики, тем более, что бюджет на следующий год ожидается еще хуже, чем нынешний. 

Что касаемо второго пункта, которого тоже не было в повестке дня, то это уже повод для печали, потому что речь идет о злосчастном «Титан-Полимере». Судите сами: скоро год, как не сходит с уст химическая тема. Подстегнул внимание к этому проекту и недавний митинг, после которого социальные сети, буквально, разорвало от эмоций. До рукопашной дело, слава Богу, не дошло, однако выяснение отношений оказалось настолько жарким, что, случись нечто подобное в старое время, то дуэли было бы не избежать. Даже партии решили словить свой хайп на теме строительства завода. Коммунисты и «яблочники» однозначно и решительно высказались против. Сторонники г-на Жириновского, которого псковичи помнят, как человека, который всегда предлагал решать все проблемы радикально, неожиданно объявили себя «центром» и стали ждать у моря погоды. Даже такой аутсайдер, как партия «Родина», и тот вставил свои пять копеек, потребовав для начала опубликовать результаты государственной экспертизы.

Сочла нужным обозначить свое присутствие на этом поле даже региональная Общественная палата, которая славится тем, что неизменно поддерживает все инициативы спускаемые сверху – понятно, что одобрила. И только городскую Думу не коснулся свежий химический ветер.

Причем, общаясь с некоторыми парламентариями, неизменно приходилось слышать странный аргумент: типа, это не наша территория, а район, поэтому мы тут мало, что можем решить. Если смотреть с точки зрения географии, то они, безусловно, правы, но тогда куда девать подписи жителей города - ваших избирателей, господа депутаты, которые решительно высказались против сомнительной (на наш диванный взгляд) инициативы. Хотите вы или не хотите, но это ваш электорат, который потом спросит, когда кислотные дожди польются на город: где вы были, когда решался вопрос о «Титане», главу города избирали? Почему не попытались разобраться в проблеме? Нелишне было бы познакомиться, как выполняются условия соглашения между администрацией области и группой компаний «Титан». Принять участие в общественных слушаньях, которые должны были назначить уже на эту осень, а если не назначили, то опять же: почему? Познакомиться с экспертными заключениями, чтобы не с чужих слов, а по собственному разумению составить мнение, отстаивая его со всей депутатской непримиримость. Оно, конечно, имея такую принципиальную позицию, от капиталистов вы благодарности не дождетесь, но ведь не они вас избирали. Зато народ псковский, который за вас голосовал, скажет всем спасибо. Для парламентария, полагаю, это должно быть высшей наградой, в чем абсолютно уверено наше диванное большинство.

На этом мы заканчиваем. Предлагал рецепты спасения Отечества автор и ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко, но если они вам не подходят, то лечитесь амбулаторно - аптека за углом. Всем — пока.

Источник: Псковская Лента Новостей
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