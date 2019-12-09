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Год мыши… Культ наличности

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Общий привет! В эфире - очередной выпуск еженедельной познавательно-медитативной программы «Диванная политика». До дегустации новогоднего оливье еще уйма времени, однако наши пикейные аналитики уже сейчас испытывают беспокойство за содержимое кошельков «дорогих россиян», что вполне объяснимо в преддверии года крысы. Неделю назад мы подробно рассказали о грядущем повышении тарифов на коммуналку, росте налога на капитальный ремонт, но это далеко «не весь список, пожалуйста».

Нам и евро по плечу…

Начнем с украшения любого праздничного стола - напитков. Что бы там ни говорил с экранов шайтан-ящика г-н Киселев, уверяя, что настанет светлый день, когда россияне поголовно перейдут на качественные виноградные вина, у правительства на этот счет совсем иные планы. Уже принято решение с 1 января 2020 года увеличить акциз на виноград и его производные, что автоматически повлечет за собой рост цен на алкоголь. Не будем пугать вас деталями, скажем только главное: минимальная розничная цена на водку повысится до 230 рублей за 0,5 литра, а на коньяк - до 425-и. Но… нет худа без добра, поэтому наши диванные эксперты уже сейчас вангуют, этот шаг положительно скажется на продажах самогонных аппаратов. Также следует ожидать на многострадальных окраинах России-матушки триумфального возвращения легендарной табуретовки и порядком подзабытой бражки, которая наскоро варганится на томатной пасте. Для подлинных эстетов, которые по-настоящему заботятся о своем здоровье, всегда в ассортименте коньяк «аптека» (читай, настойка боярышника, другие дикосборы на спирту), а также широчайший ассортимент «стеклорезов». Если учесть, что смертность от отравлений спиртными напитками за последние девять месяцев выросла почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то у нас на диване есть основание полагать, что в год крысы эта грустная цыфирь будет иметь стойкую тенденцию к росту.

Также ожидается повышение на 12% розничных цен на яйца и мясо птицы, что объясняется подорожанием муки и зерна, которые входят в расходы на комбикорма. Из других продуктов отметим рост цены на хлеб – в среднем на 5-10%.

В этом месте хочется сказать отдельное «спасибо» железнодорожникам, которые взвинтили тарифы на свои перевозки. Смущает нас и грядущее подорожание молочных изделий, сладостей, шоколада и детского питания. Вы думаете, что это коварные фермеры решили подложить нам вместо тихой амбарной «мыши» здоровенную «свинью»? Увы, это благодеяние нам подсудобило ненаглядное правительство, которое с 10 до 20% повысило НДС на… пальмовое масло. Даже детям теперь известно, что этот экзотический продукт является основным ингредиентом для изготовления шоколада, конфет, сыра, творога, молока, потому что фермеров, умеющих доить коров, у нас мало, а едоков на рынке много. В этой связи мы ничуть не удивились совсем свежей новости одного из региональных агентств, которое сообщило о том, что некая могучая дама обокрала сыроварню в Печорском районе, утащив 12,5 кг сыра и сметаны – видно, не мы одни озабочены грядущей дороговизной. И наконец – бензин. Нефтяники в очередной раз хотят переложить рост акцизов на плечи отечественных потребителей, вследствие чего рост цен на дизельное топливо, 92 или 95-й может составить от 3 до 6 рублей. Иными словами, приближается светлый день, когда за литр горючей жидкости мы будем платить полноценный доллар, недвусмысленно давая понять поганым пиндосам, что с такими темпами нам и евро скоро станет по плечу.

А судьи кто?

Переходя к губернской повестке дня, не можем мы пропустить медиа-форум, который отгремел в минувшую пятницу в областном центре. На этот раз вместо шикарной «Простории» гостей со всех волостей принимали видавшие виды стены ПсковГУ, но от этого лучи славы, исходящие от спикеров тусовки, нисколько не потускнели. В этой связи достаточно сказать, что гостями нашего провинциального «Арканара» стали глава медиа-холдинга «Московский комсомолец» Павел Гусев, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, повелитель общественного мнения Валерий Федоров (ВЦИОМ), а также ведущие, руководители, советники и прочие хранители большой и малой телевизионных печатей. Понятно, что успех форумов сегодня определяется не столько картой вин и разнообразием фуршета, а умением создать на ровном месте небольшое скандальезе, за что мы можем сказать отдельное спасибо г-же Рябцевой, которая была приглашена в Псков в качестве эксперта по работе с Telegram-каналами.

Начнем с того, что эта дама в силу молодости лет пока не сумела отличиться на ниве журналистики, чтобы оценивать ситуацию в этом сегменте медиа-рынка: образования нет, громких расследований за ней не числится, в каких-то общественных структурах, типа Совета по культуре при президенте РФ, тоже не замешана. В чем она реально преуспела, так это в банальном троллинге, что (на наш взгляд) является чертой характера, подкрепленной гипертрофированной самооценкой. До профессионального и личностного уровня Анны Политковской, Юрия Щекочихина, Зои Ярошок, которых ваш покорный слуга знавал лично, не говоря уже о таких титанах, как Ярослав Голованов или Василий Песков, она не дотягивает. И это еще мягко сказано. В подметки она не годится даже Маргарите Симоньян – к главе РТ можно относиться, как угодно, но свой путь в профессии она начала в окопах в отличие от нынешнего кумира столичной медиа-тусовки.

Мадам Рябцеву называют креативной, но, как по мне так это всего лишь подростковая инфантильность. Кто-то из коллег начал, было, уверять, что она «неподражаемо непосредственная» – в самом деле, мало кто решится поливать зал матом. В «мягких муравах у нас» это по-прежнему именуется невоспитанностью. Ну, а «напористость» г-жи Рябцевой есть ни что иное, как базарное хамство, которое с головой выдает ее провинциальное происхождение.

Может, в столицах теперь так принято, однако Псковская губерния по-прежнему суровая, посконная, кондовая и домотканая территория - и другой она в угоду моде не будет.

Увы, но к лекции эта дамочка оказалась не готова – она даже не взяла себе за труд познакомиться со списком местных телеграмм-каналов, чтобы потом не переспрашивать зал. Короче перед студенческой молодежью, а ее на тот момент в зале было, увы, большинство, предстала явно не выспавшаяся, нечесаная мадам, которая даже не скрывала своего неприязненного отношения к публике. Вежливые люди высидели это представление до конца, а не вежливые – молча, вставали и уходили.

Do you speak по-китайски?

Хочу особо отметить, что гостями форума, к сожалению, не стали авторитетные представители журналистского цеха, зато в избытке было тех, кто причисляет себя к успешным медиа-менагерам, привыкшим ставить поезд впереди паровоза. Впрочем, не будем цепляться к таким мелочам – каждый профессионал в этой цепочке считает себя самым важным звеном, но откуда все-таки такая уверенность, что в качестве спикеров следует приглашать исключительно жителей столицы? Давно известно, что Москва - не Россия и проблемы у нас-замкадовцев совсем иные, чем у креативщиков с улицы 1905 года. Псков, Вологда и даже Архангельск, где крупных компаний – раз-два и обчелся, а мелкий лавочник бежит рекламы, как черт от ладана, живут совсем по другим законам, да и медиа-рынок у нас иной, чем в Москве.

Не исключаю, что столичные идеи даже десятилетней давности заслуживают внимания, но при чем тут журналистика, которая, собственно, и создает первичный информационный продукт. Ну, о чем можно было разговаривать с г-ном Тереховым, который во время своего мастер-класса, советовал как можно чаще употреблять при написании текстов известное ругательство, иначе, как уверял он аудиторию, никто не добьется успеха.

Как можно меньше букв, ориентируйтесь на подростков и китайцев, если вы хотите быть в тренде! – заклинал он аудиторию, не давая себе труд ответить: куда нынче делась журналистика и ее главные отличительные черты, такие как стиль, идеи, проблемы?

Или наша профессия на современном этапе уже мало кому нужна и, как известная фонвизинская дверь, годится лишь для того, чтобы прикладываться к рекламному косяку? Не знаю кому как, но автору этих строк хотелось бы пообщаться на форуме с коллегами из других городов, а не со столичной тусовкой, яркие представители которой пытаются предугадать будущее отечественного медиа-рынка с помощью китайский иероглифов. Уверяю вас, в России вагон и маленькая тележка талантливых журналистов, которые могли бы поделиться своим опытом с псковичами. Один из них - Сергей Брутман, который более двадцати лет практически в одиночку тянет «Новую новгородскую газету», не получая при этом из госказны ни копейки. У него весь письменный стол заставлен призами «Сезам» (кто знает, что это такое - поймет) и он, я в этом убежден, мог бы рассказать куда больше о проблемах нашей неверной профессии, чем мадам Рябцева.

Пилить или не пилить?

Есть и еще одна тема форума, которая не оставила равнодушным - речь идет о презентации проекта «Без срока давности», который стартовал весной этого года. Как стало понятно со слов его координатора Алексея Бормотова (Великий Новгород) главная цель начинания… достучаться до молодых.

- Чтобы проект стал своего рода прививкой от беспамятства, прививкой от нацизма, прививкой от геноцида, - конец цитаты. Увы, но его опасения далеко не беспочвенны. Вслед за Европой, где под благовидными предлогами ведется демонтаж (в прямом смысле слова) истории, нечто подобное все чаще наблюдаются и у нас. Виртуальное пространство переполнено сообщениями о том, как где-то на необъятных просторах родины на вечном огне жарят картошку, запекают сосиски. Символы Великой Отечественной войны становятся частью рекламных проектов. Россияне возмущаются, как бендеровцы расправляются с памятниками героям войны на Украине, однако, в своем глазу, порой, бревна не замечают. В этой связи достаточно вспомнить, разгром мемориала «Голубая дача» (Невельский район), который несколько лет назад шокировал регион. Гость из Великого Новгорода подробно, но, увы, без огонька, рассказал о своей поисковой деятельности, призывая присутствующих журналистов (понятно, что не рекламщиков) поддержать тему. Однако о том, как в проекте могут участвовать СМИ? – не было сказано ни слова.

По этому поводу даже вслух возмутился Олег Константинов («КурьерЪ»), который не понаслышке знает, что такое поисковая работа. А ведь задача была проста, как апельсин: если есть проект, значит - под него выделены средства. Более того, есть подозрение, что в столицах их уже пилят в полный рост. Однако на форуме ни слова не было сказано о грантовых конкурсах для региональных газет, телеканалов, новостных агентств, творческих состязаниях для журналистов. Даже ОНФ в этом году прикрыл традиционный конкурс «Правда и справедливость», а почему, собственно, или тема исторической памяти его больше не интересует? Тем более, что псковичам есть что рассказать и что показать: я имею в виду коллег с областного телевидения, которые давно и по-настоящему креативно (не на китайском) исследуют тему оккупации. Ничего не было сказано и о поддержке поискового движения. Всего один пример: который год коллега Юрий Алексеев, руководитель фонда «Достоверная история», бьется над созданием в Пскове музея оккупации.

Есть прекрасное место, где его можно организовать – цокольный этаж по адресу улица Ленина,3, где в годы войны находилась внутренняя тюрьма эстонского гестапо. Собственник этого помещения сейчас выставил его на торги и просит всего 5 млн рублей.

Вот где могли бы пригодиться средства проекта «Без срока давности», чтобы потом не было упреков, что юное поколение путает 2-ю Чеченскую с Великой Отечественной войной. Как ответить на этот реальный вызов времени? Конечно, можно призывать журналистов писать о жертвах войны, но какой рекламой можно сопроводить эту тему? А можно было пригласить на тот же самый медиа-форум чиновников из областной администрации, которые отвечают за образование, культуру, строительство, и обсудить хотя бы черновик «дорожной карты» по созданию народного музея оккупации, чтобы перерезать ленточку 9 мая в день 75-летия Победы. Кто-то посчитает, что все сказанное звучит слишком пафосно, но зато более реально, чем новейшие методики по продаже газетной площади крупным корпорациям и нецензурные поливы звездных гостей. Впрочем, это были очень личные наблюдения о мероприятиях форума, на которых удалось побывать. Если же судить по фоткам в инстаграмме, то всё прошло на высоком идейно-художественном уровне, с чем мы участников и организаторов действа поздравляем.

Щепки летят!

Также хотелось бы, чтобы к 9 мая закончился ремонт улицы Яна Фабрициуса, однако что-то подсказывает нашим диванным экспертам, не бывать этому. Нет, вырубить вдоль магистрали деревья, которые, между прочим, в 60-х годах сажали работяги завода АТС (и мой батька в том числе) - это на раз. На два - закатать в асфальт саму трассу. Но станет ли от этого лучше город? - вот в чем вопрос! Как мы раньше уже докладали, согласно проекту «Безопасные и качественные дороги» (исполнитель ООО «ЭкспрессСтрой») было решено срубить хренову кучу деревьев на «янушке». Однако компания, которая ведет ремонт улицы, продолжает вырубку уже на сопредельных территориях, не дожидаясь разрешения. Между тем для сноса деревьев необходим (на минуточку) акт, подписанный всеми членами специальной комиссии, в которую входит и депутат по этому округу.

Однако г-н Турчин (есть в гордуме такой персонаж) отказался это делать – имеет на то полное право. В таком случае, согласно регламента, этот вопрос следует или выносить на сессию, или глава администрации должен подписать документ, в котором оговаривается, где и в каком объеме такое же количество деревьев будет высажено и главное – когда. Однако ничего этого не происходит: деревья рубят – щепки летят, а настырный парламентарий грозится обратиться в городскую прокуратуру. Правду, видимо, хочет найти? – наивняк.

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Попутно ему хотелось бы получить ответ и на другой вопрос: почему при укладке кабеля вдоль улицы Кузнецкой к многострадальной «Машинке» были нарушены строительные нормы - его бросили не в двух метрах от зеленых насаждений, а значительно ближе. Согласно правилам этого делать нельзя, потому что весной деревья в Ботаническом саду могут засохнуть. Как быть в таком случае?

Есть и еще одна тема, которая не дает покоя не столько депутатскому корпусу, сколько горожанам: в минувшую пятницу проходило заседание т.н. согласительной комиссии, где должны были обсуждаться планы по расходованию средств из собственных доходов города.

Согласно закону, каждый депутат, собрав пожелания и наказы избирателей, имеет право предложить объекты, куда можно направить по 3,5 млн. рублей - каждому на дорожки, скверы, детские площадки, чтобы потом из этого массива инициатив был сформирован план для реализации на следующий год. Однако на заседании комиссии по поводу всех этих депутатских «хотелок» консенсуса добиться не удалось, что довольно странно характеризует эффективность законодательного органа областного центра.

На этом мы пока ставим точку. Разбирался в тайнах муниципального двора ваш диванный политик, журналист Юрием Моисеенко. Но если вас не устраивают наши ответы на ваши риторические вопросы и вы по-прежнему огорчены неправдами бытия, то аптека за углом.