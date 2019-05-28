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250 млн рублей выделят из федерального бюджета на ремонт моста через реку Шелонь

В 2019 году администрация Псковской области рассчитывает на дополнительное финансирование по капитальному ремонту моста через реку Шелонь в Дедовичском районе.

Общая стоимость проекта составит более 600 млн руб., по предварительной информации, из федерального бюджета в этом году планируется выделить более 250 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности администрации Псковской области за 2018 год, который представил на очередном заседании регионального парламента.

«В этом году поступили 100 млн рублей на ремонт цепных мостов в Острове, еще 200 млн рублей будут в следующем. Также сделаны на согласовании в правительстве РФ находится заявка на дополнительное финасирование по капитальному ремонту Троицкого моста в городе Пскове и улично-дорожную сеть Пскова и Великих Лук», - заявил Михаил Ведерников.