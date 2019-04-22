АвтоМир / Общественный транспорт

Михаил Ведерников: Риски признания «Псковпассажиравтотранс» несостоятельным существенно снижены

Риски признания «Псковпассажиравтотранс» несостоятельным существенно снижены. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением в ходе отчета о деятельности администрации Псковской области выступил глава региона Михаил Ведерников на очередной сессии регионального парламента.

«Вы все хорошо знаете, что за период 2016-2018 годов у ГППО «Псковпассажиравтотранс» возникла высокая кредиторская задолженность, в том числе по налогам и сборам. В конце 2018 года, в начале 2019 года предприятию оказана финансовая поддержка. Выделены были более 425 млн руб. для погашения налоговой задолженности. В результате риски признания предприятия несостоятельным существенно снижены», - заявил он.

Губернатор Псковской области напомнил, что в данный момент реализовывается программа оздоровления предприятия путем снижения расходной части и увеличением доходной. Предприятие, по его словам, ведет работу по оптимизации маршрутной сети и выпуска подвижного состава во всех муниципалитетах, также увеличивает количество заказных перевозок и объём оказания дополнительных услуг. В этом помощь оказывают специалисты Московского транспортного института.

«Для улучшения качества обслуживания клиентов на всех маршрутах в городе Пскове применена бесконтактная система оплаты проезда. В дальнейшем она будет реализована на всех маршрутах предприятия», - добавил Михаил Ведерников.