Общество

Губернатор совершит рабочую поездку в Гдовский район

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») на очередной сессии регионального парламента высказал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову озабоченность крайне медленной подготовкой к строительству Гдовской школы.

Так, по его словам, на выделенном участке до сих пор не решен вопрос с котельной.

Губернатор пообещал, что после 10 июня он совершит рабочую поездку в Гдовский район для того, чтобы лично оценить, на каком этапе находится подготовка территории для открытия новой школы.