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Плановый размер регионального дорожного фонда на 2024 год назвал Михаил Ведерников

Плановый размер регионального дорожного фонда на 2024 год составляет как и в прошлом году 12,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Глава региона рассказал, что в 2018 году нормативным требованиям соответствовали 29,3% автодорог регионального значения в Псковской области, этот показатель уже увеличили до 42,9%, а к концу следующего года планируется выйти на 45,8%.

В области продолжат строительство Северного обхода, ремонт дорог Гверстонь - Крупп - Кулье и Ольша - Велиж - Усвяты - Невель.

«Кроме этого, мы увеличиваем объём средств, направляемых на закупку дорожной техники. В текущем году дополнительно на 152 млн закупили около 40 единиц техники. На следующий год предлагаем зарезервировать 172 млн рублей дополнительно на те же цели», - добавил губернатор.