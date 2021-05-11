Экономика

Николай Тесля заступился за Гдовское райпо, на которое поступила жалоба

Председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 мая заступился за Гдовское райпо, работу и руководителя которого раскритиковал радиослушатель.

«Мне даже интересно, откуда такая информация, что продукцию, которая не реализуется в районном звене, непосредственно реализуют в сельских магазинах. Это абсолютно не соответствует действительности. Это можно проверить. Для этого есть соответствующие органы, которые следят. Качество продукции в гдовских магазинах или в каких-то отдаленных деревнях абсолютно одинаковое, потому что продукция производится в ночное время, утром она поступает на полки наших магазинов», - рассказал Николай Тесля.

«По той информации, что Гдовское райпо стагнирует - это тоже абсолютно фейковая информация, - продолжил гость студии. - Если вы следите за социальными сетями, там как раз вся жизнедеятельность Гдовского районного потребительского общества показана. Да, еще 5 лет назад практически стоял вопрос о том, чтобы закрывать гдовскую районную кооперацию. И после того, как мы поменяли абсолютно всех руководителей районного звена, с уверенностью могу сказать, что Гдовское райпо вышло на устойчивый вектор развития».

Николай Тесля подчеркнул, что руководитель Гдовского райпо «работает качественно». «Мы ставим в пример его работу многим другим», - добавил он.