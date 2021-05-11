Экономика

Николай Тесля: Ограничения по коронавирусу оказались для всех болезненными

Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, оказались для всех болезненными. Об этом сообщил председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 мая.

«Это для всех оказалось болезненным, - отметил Николай Тесля. - Особенно, когда были введены жесткие ограничительные меры. Общественное питание не работало, школьное питание было на паузе. Без работы оказались 238 сотрудников. Нам пришлось эти вопросы решать разными способами - предлагать отпуск, какие-то другие виды работ, чтобы люди остались при какой-то доходной части, потому что ничего не производилось. Соответственно, промышленные магазины все были закрыты. Бесследно это не прошло. Естественно, это и снижение товарооборота, были сплошные убытки».

На сегодняшний день общественное питание в потребкооперации еще не восстановилось, продолжил он.

Кроме того, гость студии указал на значимость вакцинации от коронавируса. «Прививка нужна. Если у человека не выработаны антитела, они отсутствуют как таковые, обязательно нужно прививаться. Это залог здоровья. Это залог успешного общества и снятия всех ограничительных мер», - заключил он.