Николай Тесля: Ограничения по коронавирусу оказались для всех болезненными

Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, оказались для всех болезненными. Об этом сообщил председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 мая.
На сегодняшний день общественное питание в потребкооперации еще не восстановилось, продолжил он.
Кроме того, гость студии указал на значимость вакцинации от коронавируса. «Прививка нужна. Если у человека не выработаны антитела, они отсутствуют как таковые, обязательно нужно прививаться. Это залог здоровья. Это залог успешного общества и снятия всех ограничительных мер», - заключил он.