Экономика

Сезонный рост цен на мандарины произошел в России

В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, которые изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре этого и прошлого года по данным 800 тысяч смарт-терминалов в регионах.

«Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%», — рассказали в компании «Эвотор».

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины присутствуют на прилавке круглый год, но «высокий сезон», когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.

По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (против 90 годом ранее). При этом и спрос, и темпы сбыта — довольно высокие. По словам Вострикова, рост цен прежде всего связан с сокращением поставок из Турции, сказалось и удорожание логистики. Сдерживающим фактором, считает он, выступает низкая покупательная способность населения.

Мандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в Россию. География здесь весьма широка: сейчас, отметил Востриков, поставки на российский рынок идут в основном из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.

По данным «Эвотора», самые дорогие мандарины в несетевой рознице — из Перу (в среднем 269 рублей за килограмм), а самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Марокканские мандарины стоят в среднем 183 рубля, египетские — 175, а турецкие и иранские — 152.

Дороже всего мандарины на Камчатке — в среднем 334 рубля, а самые низкие цены — на юге: например, в Волгоградской области килограмм обойдется в 139 рублей, на Кубани — в 106.

Ниже средних по стране цены в Оренбургской и Нижегородской областях (162 и 146 рублей соответственно), а выше — в Красноярском крае и Калининградской области (220 и 218 рублей). В Москве, по данным «Эвотора», килограмм мандаринов стоит в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге — 225 рублей.