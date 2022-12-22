Борис Елкин заявил о социальной направленности бюджета Пскова на 2023 год

О социальной направленности бюджета Пскова на 2023 год заявил глава города Борис Елкин в ходе пресс-подхода по итогам сессии Псковской городской Думы 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что проблем, которые необходимо комплексно решать, в Пскове много, и город активно ищет пути их решения и источники финансирования.
Борис Елкин напомнил, что в областном центре большое количество аварийных домов. «Один из важных моментов – это строительство многоквартирного дома на Запсковье для переселения граждан из аварийного жилья. Больше 50 домов будет расселено, это, действительно, большая цифра, к которой город Псков давно шел. Кроме того, активно работаем по детям-сиротам: покупаем квартиры и строим дома. Работаем во всех направлениях», - резюмировал глава Пскова.