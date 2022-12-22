Экономика

Борис Елкин заявил о социальной направленности бюджета Пскова на 2023 год

О социальной направленности бюджета Пскова на 2023 год заявил глава города Борис Елкин в ходе пресс-подхода по итогам сессии Псковской городской Думы 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня был принят бюджет города Пскова на 2023 год. Конечно, это ответственное событие. Я считаю, что бюджет социально направлен. Мы работаем во всех направлениях и будем продолжать это делать. Цифра не конечная, и в течение года она еще будет меняться. Будем работать с федеральным центром, вместе с региональным центром, чтобы нам выделяли дополнительные средства», - рассказал Борис Елкин.

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Он отметил, что проблем, которые необходимо комплексно решать, в Пскове много, и город активно ищет пути их решения и источники финансирования.

Борис Елкин напомнил, что в областном центре большое количество аварийных домов. «Один из важных моментов – это строительство многоквартирного дома на Запсковье для переселения граждан из аварийного жилья. Больше 50 домов будет расселено, это, действительно, большая цифра, к которой город Псков давно шел. Кроме того, активно работаем по детям-сиротам: покупаем квартиры и строим дома. Работаем во всех направлениях», - резюмировал глава Пскова.