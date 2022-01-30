Культура

Псковский поэт получил диплом литературной премии «За верность слову и Отечеству»

Псковского поэта, прозаика и общественного деятеля Андрея Бениаминова удостоили диплома литературной премии имени Антона Дельвига. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото здесь и далее: Андрей Бениаминов в Facebook

Торжественная церемония вручения литературных премий имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига – «За верность слову и Отечеству» прошла в столичном клубе «Колесо истории» 29 января. Награды вручал нынешний главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

Как рассказали в региональном отделении Союза писателей России, по итогам 2021 года в рамках премии отдельно отметили общественных деятелей, занимающиеся литературно-просветительской работой и внесших значительный вклад в развитие и реализацию проекта «Настоящее прошлое». Среди них псковский поэт и публицист Андрей Бениаминов, получивший диплом в номинации «Просветители».

«В прошедшие пятницу и субботу был в Москве на итоговых мероприятиях специального проекта "Литературной газеты" - "Настоящее прошлое" и вручении премии имени Антона Дельвига. Скажу честно, награждение дипломом стало для меня полной неожиданностью, хотя и очень приятной. Спасибо главному редактору "Литературной газеты" и команде проекта "Настоящее прошлое" за высокую оценку моего вклада в реализацию проекта», - прокомментировал свое награждение в Facebook Андрей Бениаминов.

В псковском отделении Союза писателей России добавили, что премия была учреждена редакцией «Литературной газеты» в 2010 году. С 2020 года премия имени Антона Дельвига стала частью большого исторического проекта «Литературной газеты» – «Настоящее прошлое» и присуждается только за произведения исторической тематики.