Культура

Великолукский фотограф занял призовое место во Всероссийском конкурсе

Великолукский фотограф занял призовое место в XII Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед».

Фото здесь и далее: Великолукская правда. Новости

По решению профессионального жюри Великолукский фотограф Александр Воробьев вошёл в число финалистов конкурса и занял призовое место в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди региональных СМИ, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

О том, как распределятся места и награды, жюри объявит на торжественной Церемонии награждения, которая пройдет в рамках финальных мероприятий в Москве 24-25 ноября 2022 года.

На конкурс Александр Воробьев представил фотоработы, посвящённые 27-му Чемпионату России по воздухоплавательному спорту, который состоялся этим летом в Великих Луках. Всего на конкурс было прислано 365 работ.