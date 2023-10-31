Культура

Персональная выставка фотокорреспондента ПЛН Александра Елисеева откроется 5 ноября

Персональная выставка фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей, «МК в Пскове» и ЦДИ Александра Елисеева откроется 5 ноября.

На выставке «Улицы полны неожиданностей» представят работы в жанре уличной и репортажной фотографии.

Как пояснил Александр Елисеев, он стремился запечатлеть жизнь Пскова и его жителей. Открытие выставки состоится в 18.00. Посетить ее можно будет до 5 декабря в часы работы библиотеки.

«Обитатели древнего города становятся героями сюжетов и остаются на снимках», - отмечает фотограф.