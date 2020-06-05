ЖКХ

Владельцев торговых точек в Пскове могут обязать благоустраивать прилегающие территории

Обязать владельцев нестационарных объектов торговли не только убирать прилегающие территории от мусора, но и благоустраивать их предложила глава города Пскова Елена Полонская. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение она озвучила 23 июня на заседании комитета городской Думы по ЖКХ и благоустройству.

По ее словам, многие владельцы стационарных и нестационарных торговых точек игнорируют исполнение обязанностей по содержанию прилегающих территорий в эстетически приглядном виде. «Например, в Любятово. Мы нанимаем подрядчика по содержанию улицы Николая Васильева, но то, что происходит в метре от проезжей части, сводит на нет все старания города. Прилегающие территории не убираются и выглядят удручающе», - обратила внимание Елена Полонская. Один из негативных примеров — территория рядом с сетевыми магазинами на улице Николая Васильева. Она была не выкошена и замусорена. Владельцам выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Глава Пскова призвала руководство отдела потребительского рынка и услуг администрации города активизировать работу с руководителями торговых объектов на предмет того, чтобы они следили за прилегающими территориями.

«Все предприниматели - в первую очередь, люди, и порой их не надо контролировать и штрафовать - достаточно просто поговорить по-хорошему, чтоб уважительно относились к покупателям и не допускали, чтобы клиент через лужу пытался преодолеть полосу препятствий на пути к ларьку», - подчеркнула глава города.

При этом она позитивно отозвалась о тех предпринимателях, которые слышат просьбы горожан и властей и устраняют недостатки в части благоустройства территории. Так, например, по итогам контрольного выезда ТД «Вимос» подсыпал парковку щебнем, и теперь там нет луж. Собственник магазина «Пятерочка» в Любятово готов заасфальтировать парковку за свой счет и просит помощи администрации города в оформлении документов. «Таким предприятиям нужно создавать принцип "одного окна", чтоб не бегали по кабинетам за согласованиями», - подчеркнула глава Елена Полонская и предложила внести изменения в Правила благоустройства города, обязав владельцев торговых объектов не только убирать прилегающую территорию от мусора, но и благоустраивать ее.

Этот вопрос будет дополнительно проработан.