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ЖКХ

В четырех домах города Великие Луки завершен капремонт кровель

28.09.2020 17:58|ПсковКомментариев: 0

В четырех многоквартирных домах города Великие Луки завершен капремонт кровель.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области, в домах на Гоголя, 11 и Гагарина, 7 строители подрядной организации ООО «Созидатель» разобрали старые кровельные покрытия, произвели устройство бетонной стяжки, устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровли и установили ограждающие конструкции по периметрам крыш.

В рамках капитального ремонта крыши дома по ул. Заслонова, 9 тот же подрядчик выполнил демонтаж старого покрытия, произвел полную замену обрешетки, устройство нового покрытия крыши из профилированного листа, пропитку огнебиозащитными составами всех деревянных конструкций. Также проведены работы по утеплению чердачного помещения для восстановления температурно-влажностного режима чердачного пространства, что повышает энергоэффективность здания в целом и улучшает эксплуатацию кровли.

В доме №20 по ул. Новослободской набережной капремонт крыши выполнила подрядная организация «Стройком». Рабочие разобрали старое покрытие кровли, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия каждой крыши из профилированного листа, работы по огнебиозащите деревянных поверхностей крыши, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения; провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, водосточной системы.

Все работы выполнены в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Отметим, всего в рамках в рамках Сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год будут капитально отремонтированы 25 крыш. В настоящее время проводятся капитальные ремонты крыш в многоквартирных домах Великих Лук по адресам: наб. Новослободская, 14; ул. Ставского, 6; ул. Сибирцева, 12/5; пр. Ленина, 8; пр. Ленина, 12; пр. Ленина, 13; ул. Автомобильная, 20; ул. Тенистая, 31; ул. Зверева, 4/35.

Теги: #капремонт #кровля #фонд ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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