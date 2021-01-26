ЖКХ

Сверху постучали

Минстрой облегчит жилищным инспекторам доступ в квартиры для проверки перепланировок. И тут обыватель должен бы вздрогнуть, почуяв сплошные подвохи. А ну как грядут массовые проверки? Что если казну в кризисную годину решили пополнить, повесив на каждого по штрафу? Разберемся с экспертами из коммунальной отрасли, что тут пустые страхи, а из-за чего действительно стоит насторожиться.

Ошибка собственника

«Подскажите, пожалуйста, к кому надо обращаться. В выходные уехали на дачу, а когда вернулись, ужаснулись. Живём в двухэтажном доме по Шоссейному переулку, на первом этаже. Соседи на втором этаже делают в квартире душ, и самовольно приняли решение расширить для этих целей помещение за счет сноса системы вентиляции. Наши дома лишены практически всех удобств, живём чуть лучше, чем в каменном веке, желание соседей понятно, но методы их незаконны и вынуждают жильцов двух квартир жить в постоянной сырости. Помогите разобраться со сложившейся неприятной ситуацией. С уважением, Ольга».

«Гражданин, проживающий по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, сделал перепланировку с нарушениями. А именно убрал стену между кухней и комнатой в доме, оснащенном газовым оборудованием, а также объединил туалет с ванной в единое помещение. Прошу провести проверку и привлечь к ответственности».

Первое обращение было размещено на сайте губернатора Псковской области десять лет назад. Его автор получил ответ от чиновника: «Факт самовольного переустройства или перепланировки в данной квартире не установлен из-за отсутствия доступа в жилое помещение, в связи с чем предъявить какие-либо меры воздействия к собственнику на данный момент не представляется возможным». А вот второе обращение появилось в интернет-приемной буквально на днях. И у него гораздо больше шансов быть рассмотренным, как полагается.

Минстрой готовится внести о Госдуму законопроект, который упростит доступ жилищных инспекторов в квартиры, об этом пишут «Известия». Если документ будет принят, срок от момента регистрации заявления в суде до первого заседания сократится с нынешнего месяца до пяти дней. В строительном ведомстве говорят, что делается это для облегчения проверок по незаконным перепланировкам и переустройствам.

«Многие собственники ошибаются, считая, что квартира - целиком их собственность. Она расположена в многоквартирном доме, и стены квартиры - одновременно стены многоквартирного дома, пол и потолок - это перекрытия, инженерные сети, проходящие через квартиру - это общедомовые сети, не личное имущество собственника, а имущество всех собственников помещений. Делать с ним, что вздумается, нельзя», - говорит Ирина Степанова, начальник управления государственного жилищного надзора Псковской области.

Она объясняет разницу между перепланировкой и переустройством, как их понимает Жилищный кодекс. Во время переустройства меняют или переносят инженерные сети, санитарное и электрическое оборудование, системы вентиляции и подачи газа. Перепланировка затрагивает несущие стены. В обоих случаях требуется внесение изменений в техпаспорт помещения, они должны быть согласованы с органами местного самоуправления.

«Возьмите техпаспорт на свою квартиру и сравните, где по паспорту стоит газовая плита и где она стоит у вас, где обозначен унитаз и где он находится в реальности, осталась ли стена между балконом и комнатой», - объясняет Ирина Степанова, как понять, затронет ли законопроект в случае его принятия конкретного собственника.

Жилнадзор в Псковской области не проводит специальных рейдов по выявлению нарушителей. Но в случае жалобы обязан реагировать.

«Сверху кто-то стучит и мешает спать, соседи пишут друг на друга жалобы. Сначала проводим предварительную проверку, уточняем, согласовывалась ли по данному адресу перепланировка, кто является собственником, - объясняет Ирина Степанова механизм. - Зачастую, на этой стадии все заканчивается: законопослушные граждане все делают в рамках закона, а бдительные соседи пишут нам жалобу, но она оказывается безосновательной».

Основания для проверок за прошлый год нашлись только в 10 случаях. В шести из них нарушений так и не выявили. В оставшихся четырех квартирах были снесены стены, плюс один из собственников полностью переделал систему отопления. Все получили предписания об устранении нарушений, а последний - еще и штраф. Правда, он копеечный: две - две с половиной тысячи рублей по КоАП на собственников-физлиц.

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«У нас больших проблем с доступом в жилые помещения не возникало. Нам не чинят препятствия, поэтому в суд обращаться не приходилось. Проблема более глобальна. Законопроект облегчит работу управляющих организаций, фонда капремонта», - считает Ирина Степанова.

Отвратительный капремонт

В управляйках, действительно, знают, насколько сложно получить доступ к общедомовым сетям, находящимся внутри квартир.

«Думаю, это хотят немножко исправить, - предполагает Дмитрий Гусаков, генеральный директор ООО «Микрорайон №2». - Не пускают нас под разными предлогами, от банального: "У меня нет настроения с вами общаться", до: "Не хочу, зашил потолки"».

Он приводит пример недавнего капремонта сетей теплоснабжения в одном из домов на улице Максима Горького. Старые трубы были смонтированы полвека назад, за прошедшие десятилетия забились отложениями, мешающими нормальной циркуляции горячей воды. Их заменили во всем доме, за исключением первого этажа, где находится магазин, собственник которого на время ремонта не захотел приостанавливать деятельность. Проведенный в итоге капремонт руководитель управляющей компании характеризует как «отвратительный». Он поясняет, чем в таких случаях поможет законопроект, подготовленный Минстроем:

«Технически можно подать в суд, а на практике у подрядчика есть сроки, прописанные в контракте. Ни одного судебного дела со стороны фонда капремонта, насколько я знаю, доведено до конца не было, сейчас механизм не работает. Если одна или несколько квартир не предоставили доступа, суд, может начать рассматривать иск через месяц, и необязательно, что справится за одно заседание, следующее может пройти еще через месяц. А подрядчику надо выполнять контракт, укладываться в сроки».

Он подчеркивает, что добропорядочные владельцы недвижимости не пострадают. Зато будут сильнее защищены от ситуаций, подобных той, что произошла на улице Красноармейской. Десять лет назад в помещение на первом этаже собирался въехать продуктовый супермаркет. Начался снос стен, по дому пошли трещины. Жильцы обратились в прокуратуру, та - в суд. Собственника обязали все вернуть, как было. С тех пор помещение стоит пустым, а его владелец пропал из поля зрения. На звонки отвечает, что он «в командировке».

«Когда будут у него обязанности и ответственность, может, себя поведет по-другому, - говорит о значимости инициативы Минстроя Дмитрий Гусаков. - И мы оградимся от таких людей, которые свои интересы ставят выше безопасности».

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«Государство у нас хорошее»

Три недели назад в Тямше в результате переустройства многоквартирный дом остался без газа. И это еще легко отделались.

«Мужчина в процессе ремонта кухни решил отпилить крепление газопровода, как он думал - а перепилил стояк газопровода, - рассказывают в АО «Газпром газораспределение Псков». - Осознал, что натворил, перекрыл кран на газопроводе, сам позвонил нам и рассказал, что произошло. Аварийная служба отреагировала оперативно: выполнили приостановку подачи газа всего стояка до выполнения ремонтно-восстановительных работ. В результате пять квартир оставались без газа. Мужчина оплатил стоимость ремонта».

За подобные манипуляции с газовым оборудованием штрафы уже жестче: 10-30 тысяч рублей для физлиц.

Семен Никонов, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль», говорит, что перепланировки «кругом и рядом», вызваны они желанием улучшить пространство в типовых квартирах. Снял дверь на застекленный балкон, объединил ванну и туалет - уже нарушитель. Эксперт считает, что принятие законопроекта не приведет к усилению проверок. По его мнению, на это у государства попросту не хватит ресурсов, вряд ли оно пойдет на раздувание штата проверяющего органа.

«Мы предполагаем, что государство у нас хорошее, и о гражданах оно заботится, хочет, чтобы не было незаконных перепланировок и обрушения из-за них зданий», - предполагает Семен Никонов мотивы, которыми руководствовались разработчики законопроекта.

Словом, тем, у кого руки чешутся о болгарку, государство предложит их почесать обо что-то другое. Для всех остальных даже обсуждение инициативы должно стать поводов внимательно посмотреть в техпаспорт квартиры и хорошенько сравнить увиденное с реальностью внутри своих четырех стен.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова