Станцию умягчения воды планируют построить в Пскове

В Пскове планируется построить станцию умягчения воды, рассказал руководитель МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Мы не сможем поставить индивидуальные приборы для умягчения воды везде, где это необходимо, а особенно - в хрущевках. Поэтому мы приняли решение построить одну станцию смягчения, на территории "Горводоканала"», - сказал Константин Болотин.
По его словам, раньше проектировщики домов делали расчеты только по холодному водоснабжению, не сравнивали качество воды в реке и под землей, не учитывали риски. Однако теперь благодаря станции умягчения вода будет проходить необходимую химическую обработку перед нагреванием, что позволит избежать образования осадка и засорения труб.
Руководитель «Горводоканала» рассказал о порядке предстоящей работы: до 25 июля предприятие подает заявку на привлечение денег и начинает поиск подрядчика. До конца этого года необходимо получить технико-экономическое обоснование, чтобы в следующем году заниматься поиском финансирования.
«Не стоит думать, что "Горводоканал" не работал с администрацией по проблеме чистой воды ранее. Мы вели переговоры, однако звонок на прямую линию президенту стал триггером, ускоряющим решение этого вопроса».