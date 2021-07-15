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Станцию умягчения воды планируют построить в Пскове

В Пскове планируется построить станцию умягчения воды, рассказал руководитель МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы не сможем поставить индивидуальные приборы для умягчения воды везде, где это необходимо, а особенно - в хрущевках. Поэтому мы приняли решение построить одну станцию смягчения, на территории "Горводоканала"», - сказал Константин Болотин.

По его словам, раньше проектировщики домов делали расчеты только по холодному водоснабжению, не сравнивали качество воды в реке и под землей, не учитывали риски. Однако теперь благодаря станции умягчения вода будет проходить необходимую химическую обработку перед нагреванием, что позволит избежать образования осадка и засорения труб.

«По итогам обращения о качестве воды в Пскове на прямую линию президента, к нам приезжал заместитель министра с рабочей группой. Мы провели несколько больших совещаний - как на площадке водозабора, так и в администрации региона. Их итогом стало составление "дорожных карт" на строительство станции умягчения воды», - сообщил Константин Болотин.

Руководитель «Горводоканала» рассказал о порядке предстоящей работы: до 25 июля предприятие подает заявку на привлечение денег и начинает поиск подрядчика. До конца этого года необходимо получить технико-экономическое обоснование, чтобы в следующем году заниматься поиском финансирования.

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«Не стоит думать, что "Горводоканал" не работал с администрацией по проблеме чистой воды ранее. Мы вели переговоры, однако звонок на прямую линию президенту стал триггером, ускоряющим решение этого вопроса».