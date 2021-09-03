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ЖКХ

Родственники владельцев аварийного жилья получат право на новые квартиры

07.09.2021 07:17|ПсковКомментариев: 0

Право на новое жилье взамен аварийного хотят предоставить близким родственникам собственников ветхой жилплощади. Как пишет газета «Известия», такой законопроект Вологодского заксобрания готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ.

По мнению авторов инициативы, процесс переселения идет настолько медленно, что сами владельцы квартир не всегда успевают переехать в новое жилье, а наследники, получившие квартиры в собственность по договору дарения, зачастую довольствуются лишь незначительной компенсацией. Во фракциях Госдумы также считают, что инициативу стоит поддержать, если речь идет о людях, которые не имеют другого жилья.

«Процесс признания дома аварийным достаточно длительный. Реализация государственных программ по переселению растягивается на долгие годы. За этот промежуток времени рождаются или усыновляются дети, стареют родители, бабушки, дедушки. Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас Жилищный кодекс гарантирует предоставление другого жилья взамен аварийного только владельцам и гражданам, к которым право собственности на такое помещение перешло в порядке наследования. Если же это было дарение, причем после признания недвижимости аварийной, то граждане, хоть и считаются наследниками, не имеют права получить новую квартиру, а могут рассчитывать только на финансовую компенсацию.

Проектом федерального закона предлагается включить в список получателей новых квартир близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать братьев и сестер), а также усыновителей и усыновленных.

Теги: #жилье #Госдума #аварийное жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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