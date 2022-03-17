ЖКХ

Догазификацию поселка Локня планируют завершить до конца года

Догазификацию поселка Локня планируют завершить до конца года. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»

В администрации района прошла встреча по газификации. Глава муниципалитета Нина Степанова собрала на совещании всех профильных специалистов. «Газпром межрегионгаз Псков» на мероприятии представили генеральный директор Олег Басников и его заместитель по строительству Игорь Мелузов.

«Мой коллега, депутат областного Собрания по округу №11 Игорь Дитрих, не смог присоединится в силу занятости на другом направлении, однако взаимодействие в решении социально значимой задачи мы с ним подробно обсудили», - отметил Армен Мнацаканян.

«Разговор получился очень оживленным. Сразу чувствовалась обоюдная заинтересованность специалистов муниципалитета и газовиков в синхронизации действий. В деталях обсудили возможности догазификации для жителей поселка Локня (газ сюда пришел в 2002 году)», - рассказал депутат.

По его словам, на данный момент из 850 домовладений без газа заявки на подключение к голубому топливу подали чуть более 50% собственников. Участники совещания договорились усилить разъяснительную работу, разобрались в тонкостях земельно-правовых вопросов, особенно в части домов блокированной застройки.

«Оговорили способ прокладки труб таким образом, чтобы благоустройство улиц страдало как можно меньше. Есть трудности с согласованием прокладки трубы под железной дорогой, но это решаемо, пусть и займет чуть больше времени, чем на другие формальности», - считает Армен Мнацаканян.

Руководители «Газпром межрегионгаз Псков» отметили, что к работам подрядчик приступит в мае.