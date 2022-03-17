Догазификацию поселка Локня планируют завершить до конца года. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.
Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»
В администрации района прошла встреча по газификации. Глава муниципалитета Нина Степанова собрала на совещании всех профильных специалистов. «Газпром межрегионгаз Псков» на мероприятии представили генеральный директор Олег Басников и его заместитель по строительству Игорь Мелузов.
«Мой коллега, депутат областного Собрания по округу №11 Игорь Дитрих, не смог присоединится в силу занятости на другом направлении, однако взаимодействие в решении социально значимой задачи мы с ним подробно обсудили», - отметил Армен Мнацаканян.
По его словам, на данный момент из 850 домовладений без газа заявки на подключение к голубому топливу подали чуть более 50% собственников. Участники совещания договорились усилить разъяснительную работу, разобрались в тонкостях земельно-правовых вопросов, особенно в части домов блокированной застройки.
Руководители «Газпром межрегионгаз Псков» отметили, что к работам подрядчик приступит в мае.