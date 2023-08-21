ЖКХ

Реестр утилизаторов отходов создадут в России

В России появится реестр официальных утилизаторов отходов, который призван повысить контроль за складированием мусора и вывести из тени нелегальных участников этого бизнеса. Об этом рассказали в Минприроды.

С 1 января 2024 года в России начнет работу обновленная система расширенной ответственности производителей и импортеров, которая предполагает полную ответственность, то есть обязанность 100% утилизации упаковки, для ее производителей и импортеров в 2027 году. Рост доли упаковки, подлежащей утилизации будет постепенный: в 2025 году — 55%, в 2026 — 75%, и в 2027 году уже 100%, напомнили в пресс-службе Минприроды.

Там добавили, что производители и импортеры могут заключить договор с утилизаторами, включенными в реестр или создать собственные мощности по утилизации. В случае же, если они этого делать не хотят, у них есть альтернативный вариант исполнения обязанности согласно концепции «Расширенная ответственность производителей» (РОП) — уплатить экологический сбор.

Утилизаторов же перед включении в реестр ждет проверка территориального отделения Росприроднадзора на предмет достоверности представленных документов и сведений. В частности, специалисты оценят достоверность информации о наличии у компаний оборудования для утилизации отходов и его производственные мощности, отметили в Минприроды.

Регламентировать появление реестра будет проект постановления правительства, подготовленный ведомством, пишут «Известия».