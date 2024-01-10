ЖКХ

Сергей Вострецов: Обновление коммуникаций становится проблемой регионального масштаба

Вопрос обновления коммуникаций в некоторых уголках России уже стал проблемой регионального масштаба. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.

Сергей Вострецов напомнил о масштабной аварии, которая произошла в подмосковном Подольске. Из-за аварии в январские морозы без тепла остались 150 тысяч человек. Ситуацию взял на контроль президент России Владимир Путин, 8 января он переговорил по телефону с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым о перебоях с электро- и теплоснабжением.

«Вопрос по ЖКХ очень остро стоит сегодня и не только для Московской области, но и для всей страны. Более 30 лет в мегаполисах - столицах субъектов, да и вообще во всех населенных пунктах, несмотря на уплотнительную застройку, никто не думал вкладываться в новые коммуникации, сажали всё на мощности, оставшиеся от СССР. А прибыль чиновники и застройщики распихивали по карманам. Может быть, только последние лет десять над этими вопросами вынужденно стали задумываться, когда пошли первые серьезные аварии, а так воровали не на уровне домов, целые электростанции в частных руках пришли в ужасные состояния», - обозначил проблему Сергей Вострецов.

По его мнению, в некоторых местах это приняло проблему уже регионального масштаба.

«Частная компания может управлять только своими постоянными новыми домами, где у них свои независимые источники обеспечения ресурсными мощностями. Остальное точно должно быть только в государственных руках, иначе эта проблема просто будет нарастать с каждым годом, как снежный ком», - заключил Сергей Вострецов.

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Напомним, в период сильных морозов в Псковской области произошло несколько аварий на сетях тепло- и водоснабжения.