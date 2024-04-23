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Овсище в порядке

23.04.2024 17:09|ПсковКомментариев: 0

Матрасы - это золотая жила, а родители могут гордиться ребенком, если в прошлую субботу он вернулся домой по уши в грязи. На Чертовом ручье в Пскове прошли «Зеленые старты» - субботник с призами. Их участники собрали горы мусора, в котором нашли даже обломки «Титаника». За ходом экогонки, сумевшей растопить апрельский снег, наблюдала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Под треки «Солнышко в руках» и «Солнце ярко светит» пронумерованные люди стекались за гаражи. Однако солнце вовсе не светило. Небо оставалось хмурым, а после пришедшей накануне в Псков непогоды под ногами поскрипывал снег, прикрывший зеленую траву. Но «Зеленым стартам» это не помешало состояться.

В назначенный день, то есть в субботу, 20 апреля, жители Овсища собрались на экогонку. Если коротко описать концепцию события - субботник с баллами за собранный мусор и призами для самых результативных. Отдельный приз положен за самую интересную находку. Играют командами: корпоративными, семейными или дружеско-соседскими.

Самую главную команду - команду организаторов - собрал Григорий Стороненков, депутат Псковской городской Думы по округу №12, в который входит Овсище. С самого утра работники завода «Оконная мануфактура» разбивали лагерь на полянке между школой №3 и высотками «Альфа», «Бета», «Гамма», а сотрудники «Псковтехгаза» оправдывали название предприятия, надувая шарики летучей смесью, заставляющей их взмывать ввысь на радость самым маленьким участникам стартов. Они же предоставили сухой лед для криошоу, состоявшегося в перерыве.

Тот случай, когда организаторы не стали прибирать полянку перед праздником, а пришедшие на него смотрели на лежащий под ногами мусор не просто спокойно, а с огоньком в глазах - это же трофеи! Все пластиковые обертки и шкурки от бананов после команды «Старт!» мгновенно испарились.

Три прошлых весны экогонка проходила на берегу реки Великой в районе улиц Отрадной и Ваганова. Там был стихийный пляж, и с помощью голосования за объекты благоустройства по программе «Комфортная городская среда» жители округа добились установки детской и спортивной площадок, скамеек, раздевалки. С прошлого лета инвестор обустраивает полноценную зону отдыха, соответственно, взял на себя все заботы по содержанию территории.

Теперь жители Овсища вступили в борьбу за новый объект для благоустройства - Чертов ручей. Немногие горожане знают о его существовании, а между прочим, тут еще Стефан Баторий построил земляное укрепление во время осады Пскова. Место живописное, облюбованное утками. Но не очень ухоженное. Вот и хотят окрестные жители по двум берегам - от школы до новостроек Псковского района - проложить пешеходные дорожки, осветить их, поставить скамейки. Короче, привести в порядок. А пока решили навести его самостоятельно, почистив берега от мусора.

О том, что прямо сейчас идет голосование, всем прибывающим в лагерь не давали забыть волонтеры. «Вы уже голосовали за благоустройство Чертова ручья?» В случае отрицательного ответа предлагали помощь.

Их труды заметил и оценил глава города Борис Елкин, пришедший поприветствовать участников стартов.

«Я видел волонтеров, кто не проголосовал - надо проголосовать, - призвал он. - Я вас всех благодарю за то, что вы сюда пришли. Отдельные слова благодарности организаторам и Григорию Ивановичу. Пример положительный. С каждым годом все больше людей собирается, чтобы сделать наш город чище. Особенно двенадцатый округ. Всем удачи! И конечно, хорошего времяпрепровождения с пользой для нашего города!»

Фраза про «все больше людей» - не пустые слова. В этом году «Зеленые старты» собрали рекордное число команд, целых 26, а еще были те, кто вне конкурса пришел поучаствовать в уборке без команды, просто сам по себе. Если прибавить к этому, что неделей ранее в разных концах двенадцатого округа состоялись субботники, к которым по ходу проведения присоединились даже иностранные студенты из Индии и мимо гуляющие туристы, - становится понятно, что местные не зря называют себя «самым дружным округом».

«Я рад, что, несмотря на такую погоду, мы здесь, - признался Григорий Стороненков. - Думаю, мы сделаем этот мир чище и теплее. Три цели сегодня: сделать это место чище, выиграть голосование, дружно в хорошей компании с огоньком провести время».

Среди тех, кто вооружился оранжевым мешком, можно было заметить Андрея Михеева, председателя областного комитета по экономическому развитию. Тоже с номером на груди - единичкой. Участница его команды успела первой подать заявку после старта регистрации.

«Исходим из того, что главное не победа, а участие, - прокомментировал он ожидания от экогонки. - Живу здесь на округе, поэтому решили в выходной день присоединиться к наведению чистоты».

Потом по берегу ручья разносился голос его дочки: «Папа, пап! Я окно нашла! Нам за него баллы точно дадут!» За нестандартные находки, действительно, полагались дополнительные баллы. И папа старательно понес раму от небольшого окошка на точку сбора. Девочка, как в воду глядела - и баллы дали, и вообще, команда под номером один по итогам игры в своей категории заняла второе место.

Гордума собрала собственную команду.

Окошко было не единственным. Настоящее «окнище» нашла команда завода «Оконная мануфактура», они не только помогали в организации, но и стали полноценными участниками старта. В финале «экогонщики» представляли самые интересные находки, раму (кажется, от остекления балкона) пришлось выносить едва ли не всей командой. Единодушно было решено, что артефакт – окно в будущее. Надо думать, у Овсища это будущее чистое и благоустроенное. А «Оконная мануфактура» в своей категории взяла победу: «Мы только за победой и пришли, другого варианта не было».

Пока в местах сбора обычного мусора росли горы из мешков, также стремительно заполнялся брезент для нестандартных находок. Чего там только не было! Пачка соли, коньки, здоровенные куски линолеума, магнитофон, фен, электробритва, заварочный чайник, конфетница, много одежды и обуви, покрышки – при желании можно было бы собрать неплохую обстановку. Конкурс находок выиграла команда «Быстрые кеды», вышедшая презентовать не конкретную вещь, а сразу целый набор, про который на ходу выдумали легенду: все это не просто мусор, а реквизит со съемок «Титаника».

Одним из хитов дня стало зеркало, замотанное колючей проволокой. Нашли его девятиклассники из третьей школы в спецовках, взявших себе название «Работяги». Оказались ребятами, подкованными не только по трудам, но и в остальных дисциплинах.

Сообщили, что изделие, скорее всего, эхо войны, оставшееся от немцев – колючки слишком близко расположены и каждая на четыре шипа. Среди других находок этой команды – остатки детской коляски, колесо, буксировочный трос, часть кресла от «копейки», ведро, угги, игрушка-ксилофон. Павел Яковлев (спецовку он взял у отца, работающего на уборке дорог) в прямом смысле забрался в ручей, собирая то, чего там быть не должно. Потом сидел на берегу, выливая воду из резиновых сапог – налилось через край.  Кирилл Александров надел на игры собственную рабочую форму, юноша подрабатывает в автосервисе. Вместе с одноклассниками Егором Павловым, Екатериной Ленской и Романом Лосевым они принесли к финишу больше десяти мешков мусора и стали третьими в своей номинации.

Находки из земли на берегу выкапывали восьмиклассницы из школы №3 и гимназии №29 Александра Алексеева и Юлия Мурачева. «Хочется, чтобы все преобразилось. Да и весело!» - сказали они о своих мотивах участвовать в «Зеленых стартах». Девушки вернулись домой по уши в грязи, но это тот случай, когда родители могут не ругаться, а гордиться.

Еще чистые.

Юле еще достался приз спонсорских симпатий: сначала она пыталась прутиком доставать мусор из ручья, а потом разулась и босиком зашла в воду. Организаторы порыв оценили: «Смелая и решительная девушка!», - но на апрельском холоде никому трюк повторять не советуют.

Одними из победителей стала команда в составе учеников школ №3 и №11, а также агроколледжа.

«Мы очень рады, потому что мы третий год участвуем. Первый раз третье место, второй ничего, а сейчас выиграли! – поделились они эмоциями и раскрыли победную стратегию. - Берем матрас и несем в мусор. Мы их три штуки нашли! Не зря тягали. Золотая жила эти матрасы! Да еще сделали чище кусочек своего города».

Кто считает, что нынешняя молодежь какая-то «не та», тот просто не был на «Зеленых стартах».

После перерыва, во время которого угощали горячим чаем, кофе, безалкогольным глинтвейном и выпечкой, переключились на пустырь между третьей школой и районными новостройками. Жители Овсища вынашивают замысел создать здесь рекреационную зону. Конечно, после того, как будет облагорожен Чертов ручей. Сейчас присматривают за порядком.

ПОБЕДИТЕЛИ
Корпоративные команды:

1 место – «Оконная мануфактура»

2 место – «Искорки»

3 место – активисты «ПКПТиС»

Друзья-соседи:

1 место – «Вечно голодные»

2 место – «Девятка»

3 место – «Работяги»

Семьи:

1 место – «Пираты»

2 место – «Семейка Краш»

3 место – «Братья»

Конкурс находок – «Быстрые кеды»
Приз спонсорских симпатий – Юлия Мурачева
 

Пока жюри считало баллы, служба доставки «Доместа», отвечавшая за огонек, кормила всех участников двумя видами супов, сваренных тут же на костре. Тепла добавило и выглянувшее, наконец, солнце. Выходит, утренняя весенняя закличка сработала. «Зеленые старты» прошли весело и сделали кусочек города чище и во всех смыслах теплее.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова и из сообщества «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова»

Теги: #городская среда #Гордума #субботник #Овсище
Источник: Псковская Лента Новостей
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