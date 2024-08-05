ЖКХ

Горячую воду в Дедовичах отключат с 12 по 25 августа

C 12 по 25 августа специалисты Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» остановят теплофикационное оборудование для подготовки объектов теплоснабжения поселка Дедовичи к предстоящему отопительному сезону. На время работ в поселке будет отсутствовать горячее водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на Псковской ГРЭС.

В этот период планируется заменить подземные участки магистрального трубопровода в районе жилых домов №17, №21 и под проезжей частью улицы Садовой, провести ремонт и ревизию секционных задвижек, дренажей и воздушников по всей протяженности тепловых сетей, устранить дефекты, выявленные по итогам гидравлических испытаний. Все работы будут выполнены с восстановлением поврежденной дорожной инфраструктуры.

«Тепловые сети — наиболее уязвимый элемент системы теплоснабжения. Ежегодно специалисты электростанции проводят комплексное обследование трубопроводов, выявляют слабые места, требующие замены и вносят их в перечень летней ремонтной программы. Современные отечественные материалы, которые мы используем в работе имеют длительный срок эксплуатации и высокую энергоэффективность. Все это позволит обеспечить стабильное функционирование тепловой инфраструктуры поселка в осенне-зимний период», – отметил технический директор - главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.