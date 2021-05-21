Недвижимость

Строить выгодно: свежие скидки и акции от «Стройбазы на Алмазной»

В мае-июне загородные стройплощадки оживают: начинается высокий сезон в малоэтажном домостроении. Маленький дачный домик шабашники берутся построить за месяц-два, а готовый щитовой «приют» без фундамента фирмы ставят не более чем за пару дней. Стоит ли торопиться и начинать в это время строительство полноценного коттеджа? Профессионалы с уверенностью говорят - «да». А значит, пора на «Стройбазу на Алмазной» - за всем необходимым!

«СТРОЙМАГ»

http://msm60.ru/magazin-strojmag

8-921-218-93-91, (8112)700-633

«Стройбаза на Алмазной», павильон №20А

Если вы ищете магазин, где есть все для красивого добротного дома, «Строймаг» - то, что вам надо!

В наличии огромный выбор напольных покрытий и сопутствующих товаров: ламинат, пробковое покрытие, виниловые полы, плинтусы, подложка, пороги для внутренней отделки.

Чтобы дом был идеальным не только внутри, но и снаружи, в магазине вам предложат широкий ассортимент стеновых панелей МДФ и ПВХ, вагонку и сайдинг высокого качества с гарантией от производителя, декоративный камень, пенопластовые плинтуса, кабель каналы, клея, пены и многое другое в ассортименте. Также в продаже всегда есть цокольные панели, крепеж, армстронг, кухонные фартуки, метизы, клеи, герметики.

Особенно актуальны сейчас: сайдинг, водосток, фасадные панели - и все это по оптимальным ценам от производителей, которые уже имеют достойную репутацию: «ГрандЛайн», «Альта-профиль», «Ю-пласт».

Магазин гарантирует: бесплатный расчет, грамотные консультации, возврат остатков после монтажа.

Поспешите: в разгаре сезонные скидки. Какие? Звоните, а еще лучше - приходите, вам все расскажут и продадут по сниженным ценам!

«ДОМ. САД. ОГОРОД»

https://msm60.ru/magazin-dom-sad-ogorod

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 28

8-911-371-77-09

Магазин «Дом. Сад. Огород», открывшийся на «Стройбазе на Алмазной» в преддверии начала дачного сезона, уже успел завоевать популярность у псковичей. Это неудивительно: здесь можно приобрести по доступным ценам грунты, семена, удобрения, товары для дома.

Ассортимент пополняется и обновляется постоянно. Даже если вы никогда не интересовались дачными делами и переквалифицировались в заядлых дачников только на волне пандемии, магазин готов предложить все необходимые товары.

Покупателей ждут скидки. Более подробно о них расскажут опытные продавцы-консультанты, которые ориентируются в широком ассортименте магазина.

«АКВАФОР»

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

А вы в курсе, что бутилированная вода из супермаркета — это в большинстве случаев обычная вода из водопроводного крана, пропущенная через фильтр, а затем упакованная в пластик? Добросовестные производители бутилированной воды очищают воду при помощи промышленных обратноосмотических фильтров, которые на сегодняшний день обеспечивают наилучшее качество очистки воды.

У вас есть возможность получить воду точно такого же качества прямо у себя дома, купив бытовой обратноосмотический фильтр, например, компактный АКВАФОР DWM-101S Морион. В настоящее время в магазине на «Стройбазе на Алмазной» действует скидка на эту модель: вы можете приобрести фильтр за 10450 рублей (стоимость до скидки 11450 рублей).

Он обеспечит такое же высокое качество очистки воды, как и промышленная обратноосмотическая система, и при этом значительно сэкономит семейный бюджет и защитит природу, сократив количество используемого одноразового пластика.

Чистая вода = здоровая семья!

Внимание: доставка по Пскову - бесплатная! Успейте приобрести компактный фильтр от «Аквафор»: количество ограничено.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!