Недвижимость

Ипотечный бум привел к росту спроса на ремонт и клининговые услуги в Псковской области

Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риелторские и клининговые услуги в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в аналитической службе МТС Банка.

МТС Банк изучил расходы псковичей на товары для ремонта и дома в связи с ипотечным бумом на рынке недвижимости в 2020 году. Анализ собственных данных показал, что в первые четыре месяца 2021 года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги риелторов увеличилось в 2,8 раза, компаний, занимающихся ремонтом, – в 2,4 раза, клининговых фирм – на 58% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Практически в 2 раза вырос спрос на товары для дома.

Традиционно конец весны и лето – пора ремонтов, однако рекорды рынка недвижимости 2020 года привели к востребованности ремонтных услуг и товаров для ремонта и дома уже в начале 2021 года.

Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека стала мощным драйвером увеличения спроса на рынке первичного жилья и привела к ипотечному буму в стране. По данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.

Снижение ставок по ипотеке привело к реализации не только отложенного из-за весеннего «локдауна» спроса на жилье, но и подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение. По данным ДОМ.РФ, к концу 2020 года в России сформировался дефицит жилья с высокой степенью готовности. На 1 января 2021 года было продано 66% строящегося жилья со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 года В некоторых крупнейших регионах этот показатель достигает 79%.

«Покупка жилья подстегнула в регионе спрос на бытовые товары. Улучшение жилищных условий и приобретение бытовых товаров, новой техники − взаимосвязанные процессы», - отметили аналитики МТС Банка.

В январе-апреле 2021 года наибольший прирост транзакций в торговых точках региона наблюдался на товары для дома – 96% и бытовое оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т. п.) – 67% в годовом выражении. Также значительно вырос спрос на обои, краски – 30%, строительные материалы – 21% и мебель – 19%.

Средний чек во всех рассматриваемых категориях товаров увеличился примерно на 20%, что свидетельствует о произошедшем за год росте цен. Стоит отметить, что в 2020 году при изучении трат россиян с наступлением дачного сезона аналитики МТС Банка наблюдали снижение среднего чека.