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«Псковгражданпроект»: 76 лет растим регион

30.12.2021 10:17|ПсковКомментариев: 0

Одна из старейших проектных организаций Псковской области - «Псковгражданпроект» - отпраздновала 76-ой по счету день рождения в уходящем 2021 году. Работники «Псковгражданпроекта» первыми начали трудиться над восстановлением разрушенного послевоенного города, а затем - на протяжении многих лет - над застройкой разраставшегося и расширявшегося Пскова. О том, над чем сегодня работает проектный институт в других регионах, какие современные технологии пришли в старейшую организацию и какими достижениями руководство здесь гордится больше всего, узнавала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Фото здесь и далее: «Псковгражданпроект»

«Псковгражданпроект» начал свою историю 20 декабря 1945 года. Тогда, по окончании войны, в СССР стали массово создаваться организации, призванные буквально собирать из обломков освобожденные города.

«Система "Гражданпроекта" - одна из старейших систем проектных организаций не только в Пскове, но и в целом по стране. Они имеют большую историю и большой опыт. Чаще всего такие организации выступали головными градостроительными компаниями регионов. Сразу после войны, как известно, Псков находился в большой разрухе. Приезжавшие на вокзал могли видеть Кремль - настолько сильно пострадал город. Для его восстановления и создали нашу организацию», - рассказал директор «Псковгржданпроекта» Аркадий Гинделес.

Стараниями сотрудников проектного института удалось построить в городе порядка 79% ныне существующих строений, в том числе почти весь Октябрьский проспект (исключая исторические здания более ранних веков) и аэропорт. По проектам псковских архитекторов застраивали и микрорайоны, появлявшиеся до начала 2000-х годов, и панельные дома.

«Правда, задачу строительства панельных домов с 1970-х годов на себя взял Псковский домостроительный комбинат, а "Псковгражданпроект" переключился на более сложную работу, в частности, за пределами Псковский области», - добавил Аркадий Гинделес.

Так список успешных проектов псковских архитекторов пополнился строениями не только в Псковской, но и в Ленинградской и Новгородской областях, а также в Санкт-Петербурге. Одной из самых серьезных работ стала застройка территории площадью 47 гектар в городе Валдае Новгородской области. Заказчиком выступало управление делами президента России.

Проявить себя псковские архитекторы могли не только в проектировании жилой застройки. Около 2 лет назад сотрудники «Псковгражданпроекта» участвовали в реставрации памятника ЮНЕСКО - Троице-Сергиевой Лавры в Подмосковье. Сегодня псковские мастера работают над проектами очистных сооружений на Волге в Ульяновске. Один из них уже прошел главгосэкпертизу, другой находится в стадии завершения. Широта профессиональных возможностей псковских архитекторов поражает.

«Безусловно, у наших специалистов очень широкий профиль. Но, на самом деле, мы стараемся больше работать для своего региона. Все-таки, мы здесь живем и хотим, чтобы, в первую очередь, развивались Псковская область и город Псков», - подчеркнул Аркадий Гинделес.

Несмотря на то, что достаточно большое внимание проектировщиков уделяется жилой застройке, особенно - в окраинных районах города, в последнее время акцент работы начинает смещаться в сторону реставрации памятников культуры. Среди завершенных проектов - ремонт Детской музыкальной школы №1 (бывшее здание Госбанка), здание библиотеки имени В. А. Каверина (Губернаторский дом). Продолжается реставрация трех башен и Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре.

«"Псковгражданпроект" имеет лицензию на работу с памятниками культурного наследия. Я считаю очень хорошей тенденцией то, что сейчас большое внимание уделяется объектам культурного наследия. Потеряв историю сегодня, мы можем потерять и часть себя. Но нельзя сравнивать, что важнее - жилая застройка или работа над культурным наследием. Это то же самое, что пытаться определить, какой палец на руке больше нужен. Необходимо заниматься и тем, и тем», - пояснил генеральный директор «Псковгражданпроекта».

В среднем псковские проектировщики ежегодно сдают от 50 до 100 проектов. Число зависит от объема работ по каждому из них. Однако бывает, что количество выполненных работ доходит и до 400, если проекты небольшие и относительно однотипные (как это было с оснащением рентген-кабинетов в районных центрах Псковской области несколько лет назад).

«В среднем проектов много, институт востребованный. "Псковгражданпроект" входит в ассоциацию "Гражданпроектов" России и можно сказать, что занимает видные позиции и на международной, и на всероссийской арене», - отметил Аркадий Гинделес.

Задумываясь о работе архитекторов-проектировщиков, многие по сей день представляют людей, стоящих перед ватманами с карандашами за ухом. Однако в XXI веке высокие технологии добрались и до проектирования. Даже в провинции.

Сегодня сотрудники «Псковгражданпроекта», как и во всей стране, используют систему информационного моделирования BIM (building information modeling). Специальная программа позволяет строить информационную модель здания. Это занятие непростое и требующее специальной подготовки. Более того, по проектированию по системе BIM проводятся специальные конкурсы профессионального мастерства. На одном из них мастера «Псковгражданпроекта», защищая честь региона, заняли второе место среди участников из стран СНГ.

Программа сама не обладает талантом архитектора, однако может значительно облегчить работу специалисту.

«Когда проектировщик чертит стену, программа сама понимает, что это не две отдельные линии, а это стена с определенной высотой, из определенного материала и облицованная снаружи и изнутри чем-либо. Переключившись на трехмерный вид, можно увидеть эту стену, которую создал фактически в одно нажатие. Сделав 4 стены, получим комнату в здании. Также можно делать крышу и тоже посмотреть ее в трехмерном изображении. При этом программа понимает, что крыша и стена не должны пересекаться там, где им не положено этого делать. И когда в проект включается электрика и сантехника, программа также отображает это, и не допускает того, чтобы, например, труба вышла в окно», - рассказал Аркадий Гинделес.

Удобство программы в том, что ею можно пользоваться не только на стадии проектирования зданий, но и во время строительства, а также при эксплуатации. Да, для работы с ними необходимы определенные навыки, но в дальнейшем это сильно облегчает взаимодействие с заказчиком, отмечают в «Псковгражданпроекте».

Однако окончательно изжить художника из архитектора оказалось почти невозможно, и многие из них до сих пор предпочитают сперва делать карандашные наброски на бумаге, а затем переходить к работе в цифровой системе.

За возможность трудиться в комфортных условиях коллектив «Псковгражданпроекта» благодарен своим учредителям - держателям контрольного пакет акций - Рейну Кухи и Георгию Кухи.

«Примерно 15 лет назад институт мог бы вовсе прекратить свое существование. Мы находились в тяжелом положении, как и многие организации страны. Благодаря тому, что тогда эти люди стали учредителями и выкупили контрольный пакет акций, институт провел ремонт и модернизацию, закупил новое оборудование и программное обеспечение. По сути, мы открыли второе дыхание. При этом, в отличие от многих других акционеров, они не пытаются нажиться на институте. Наоборот, они способствуют тому, чтобы мы развивались и работали!» - подчеркнул Аркадий Гинделес.

В копилке достижений проектного института за годы труда собралось немало достижений. Особенно гордятся здесь призовыми местами на различных конкурсах всероссийского и международного масштаба.

«Псковгражданпроект» с 2009 года занимает лидирующие позиции среди проектных организаций России и стран СНГ. Организация имеет несколько золотых дипломов международных конкурсов, среди которых - Уральский архитектурный конкурс «Башня» (номинации «Архитектурное наследие», «Стекло в архитектуре» и «Дерево в архитектуре») и «Евразийская премия-2021» (номинация «Старое и новое»). Также «Псковгражданпроект» отметили за «Лучший реализованный проект административного здания России».

«Самой большой наградой мы считаем благодарность президента РФ за достигнутые успехи в 2016 году. Ее подписал лично Владимир Путин. Мало, какая проектная организация получала такую оценку своего труда. Наши сотрудники - профессионалы своего дела. В частности, у нас работают председатели региональных союзов архитекторов и реставраторов России и профессоры архитектуры. Коллектив - самое ценное, что есть в институте!» - заключил генеральный директор «Псковгражданпроекта».

Поздравляем «родителя» современного Пскова с вступлением в «золотой» возраст и желаем удерживать планку «золотых» достижений, а главное - продолжать формировать достойный облик не только Пскова и Псковской области, но и соседних регионов.

Екатерина Мазепина

Теги: #строительство #Псковгражданпроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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