Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женский стендап в Пскове
«Истфакт» Два капитана
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Опальное» время
Труд без рисков
Господин Рейтингомер
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Топ учебных заведений
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
кто придет работать в больницы региона?
Счастливое материнство
перерасчет платы за СОИ
новые скверы
девять лет за подснежники
маршруты силы
 
 
 
ещё Недвижимость 09.05.2023 08:191 Рекордный интерес к недвижимости фиксируют в России 12.05.2023 08:280 Россиян обяжут готовить проектные документы на частные дома 11.05.2023 13:192 В Псковской области планируют расширить возможности для получения многодетными земельного участка 10.05.2023 19:042 Властей четырех поселений Пустошкинского района обязали оформить землю с кладбищами 10.05.2023 09:301 В РФ введут льготную Арктическую ипотеку 09.05.2023 08:191 Рекордный интерес к недвижимости фиксируют в России
 
 
 
Самое популярное 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 05.05.2023 11:250 Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе 05.05.2023 09:503 В Пскове планируют снести несколько домов 05.05.2023 14:115 Ушедшего из детского сада трехлетнего мальчика разыскали псковские полицейские 05.05.2023 07:291 Игровой комплекс в Финском парке Пскова начнут демонтировать 10 мая
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Россиян обяжут готовить проектные документы на частные дома

12.05.2023 08:28|ПсковКомментариев: 0

В России могут обязать людей готовит проектную документацию на частные дома. Соответствующую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС).

Кроме того, строители предлагают проводить независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта при возведении частного жилья, сообщают «Известия».

Сейчас на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) отсутствуют четкие правила игры, нет никакого контроля за строительством, сказал председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

«Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье для более чем 70% населения страны», — сказал он.

По мнению заместителя генерального директора «Kaskad Недвижимость» Дарины Муллиной, мера позволит улучшить качество стройки, сделать дома безопаснее. Обычно проектная документация включает в себя планировку помещений, архитектурные планы, чертежи фундамента и другое.

Создание проекта частного дома может составить 5–10% от полной цены его строительства, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Теги: #недвижимость и закон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 382 человека
12.05.2023, 09:300 Россиян стали обманывать с «переводом на счет экстремистов» 12.05.2023, 09:150 Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров 12.05.2023, 09:000 В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации 12.05.2023, 08:460 Псковские школьники могут принять участие в бесплатных летних сменах в «Кванториуме»
12.05.2023, 08:280 Россиян обяжут готовить проектные документы на частные дома 12.05.2023, 08:110 Когда штраф ГИБДД могут простить, объяснил адвокат 12.05.2023, 07:540 Каким будет лето в России, рассказали синоптики 12.05.2023, 07:360 Врач назвала способы избавиться от утренних отеков
12.05.2023, 07:180 Родители детей-инвалидов получат дополнительный отпуск 12.05.2023, 07:000 Особый противопожарный режим ввели в Псковской области 11.05.2023, 22:001 Предприятия выплатят штрафы за опасную для здоровья воду в псковской Родине 11.05.2023, 22:000 Псковские курсанты посетили Военно-исторический музей Псковской области
11.05.2023, 21:502 В апреле банки одобрили автокредиты россиянам на рекордную сумму 11.05.2023, 21:400 Ученые предупредили о вреде долгих разговоров по телефону 11.05.2023, 21:300 Опубликована программа летних чтений в библиотеках Пскова 11.05.2023, 21:181 ПЛН-ТВ: Полная версия мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» в Пскове
11.05.2023, 21:100 Мемориал погибшим в блокадном Ленинграде установят к 80-летию освобождения города 11.05.2023, 21:000 Найденные поисковиками в Псковской области военные реликвии представили в Музее Победы 11.05.2023, 20:500 Сотрудник псковского УФСИН представит ведомство на всероссийском конкурсе 11.05.2023, 20:400 Женщина зарезала ножом своего сожителя в Острове
11.05.2023, 20:300 Ремонт дороги к Пушкинским Горам продолжается в Псковской области 11.05.2023, 20:200 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 11.05.2023, 20:150 Особый противопожарный режим введут в Псковской области с 12 мая 11.05.2023, 20:100 Футбольный клуб «Псков» стал серебряным призёром первенства СЗФО среди девочек
11.05.2023, 20:000 Бесплатный онлайн-фестиваль «День Выбора в IT» состоится 14 мая 11.05.2023, 19:500 Лидер «Би-2» заявил, что не вернется в Россию 11.05.2023, 19:400 Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Пскове 11.05.2023, 19:300 Два договора о сотрудничестве с учреждениями культуры Беларуси подписал музей-заповедник «Михайловское»
11.05.2023, 19:200 Победителей конкурса «Регион добрых дел» опередили в Псковской области 11.05.2023, 19:101 Асфальт на двух участках дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в Новоржевском районе 11.05.2023, 19:000 Юные артисты из Перми выступят во Дворе Постникова в Пскове 11.05.2023, 18:530 Итоги работы Центра председателей МКД и ТОС города Пскова подведут в пресс-центре ПЛН
11.05.2023, 18:455 Мужчина умер в тренажерном зале во время занятий 11.05.2023, 18:350 В Порхове приступили к реконструкции очистных сооружений 11.05.2023, 18:310 Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранперехода на границе с Псковской областью 11.05.2023, 18:270 Каждый третий опрошенный житель Псковской области не работает по специальности
11.05.2023, 18:150 «Пастырь»: Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли 11.05.2023, 18:043 Организаторам конкурса красоты в Пскове хотят запретить номинацию «Миссис Бизнес» 11.05.2023, 18:000 Шахматисты «Бригантины» завоевали 12 медалей на Первенстве Пскова 11.05.2023, 17:562 Фонтан заработал в Ботаническом саду Пскова. ФОТО
11.05.2023, 17:550 Патриотическую лекцию для студентов в Дно провели сотрудники транспортной прокуратуры 11.05.2023, 17:542 Почти 500 запрещенных предметов пытались пронести в суды Псковской области 11.05.2023, 17:520 Материал для изготовления маскировочных сетей передали волонтерам в Палкино 11.05.2023, 17:510 Псковичам рассказали, как зарегистрировать компанию за один день
11.05.2023, 17:491 Гражданин Казахстана получил штраф за попытку дать взятку псковскому таможеннику 11.05.2023, 17:470 Более 30 тысяч работников Псковской области пользуются электронными трудовыми книжками 11.05.2023, 17:450 «Экопром» провел работу по ликвидации свалок в Псковской области 11.05.2023, 17:435 На капремонт 20 километров трассы Р-23 направят 3,5 млрд рублей
11.05.2023, 17:360 Фабрику мороженого посетили участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» 11.05.2023, 17:313 Отрицание себя вчерашнего 11.05.2023, 17:260 Свыше 130 человек покусали клещи за майские выходные в Псковской области 11.05.2023, 17:152 Офицерскую бляху продают в Пскове за 13 тысяч рублей
11.05.2023, 17:130 Инвалид в Дедовичах пожаловался в прокуратуру на местную больницу 11.05.2023, 17:083 Лось погиб под колесами Audi в Стругокрасненском районе, два человека пострадали 11.05.2023, 17:060 Первый на Северо-Западе Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыли в Пскове 11.05.2023, 16:550 Олег Грицаев о праздновании Дня Победы и военных сборах
11.05.2023, 16:490 «Майская ярмарка» проходит в Пскове 11.05.2023, 16:400 Псковский музей стал участником форума в Белоруссии 11.05.2023, 16:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 мая 11.05.2023, 16:251 Пожилую псковичку обманули мошенники в День Победы
11.05.2023, 16:160 В окружении железных дорог 11.05.2023, 16:090 Три лесных пожара зарегистрировали в Псковской области за сутки 11.05.2023, 15:543 Суд отменил приговор сыну экс-депутата, сбившему двух полицейских в Великих Луках 11.05.2023, 15:512 Электросамокаты в городе: как обезопасить пешеходов от отдыхающих с ветерком
11.05.2023, 15:450 Новорожденный младенец провалился в щель дивана и умер 11.05.2023, 15:320 Два парка отреставрируют в Пушкиногорье 11.05.2023, 15:230 Новинка из курицы появилась в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 11.05.2023, 15:100 «Сообразим на троих»: О влиянии СВО на выборы, муниципальном фильтре и готовности Псковской области к ДЭГ. ВИДЕО
11.05.2023, 15:050 «Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования 11.05.2023, 14:510 Суд оштрафовал «ВК» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей 11.05.2023, 14:420 До +25°C тепла прогнозируют в Псковской области 12 мая 11.05.2023, 14:330 Обнаруженные на новом ФОКОТе дефекты устранят в Новоржевском районе
11.05.2023, 14:190 Региональный этап лиги дебатов «Истина» пройдет в Пскове 12 мая 11.05.2023, 14:030 «Гайд-парк»: Олег Грицаев о праздниках в особом режиме безопасности и помощи участникам СВО. ВИДЕО 11.05.2023, 13:500 Премьеру сериала «Спасти единственного сына» увидят псковичи 12 мая в онлайн-кинотеатре KION 11.05.2023, 13:463 Предприниматель потребовал 38 млн рублей у Росимущества за ремонт Петровской башни в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru