Недвижимость

Суд принял решение по делу о сносе бывшего бара «Уралочка» в Пскове

В удовлетворении требований администрации города Пскова о признании нежилого одноэтажного строения (бывшего бара «Уралочка»), расположенного на пересечении улиц Максима Горького и Коммунальной, самовольной постройкой отказано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фотография из материалов дела. Источник: Арбитражный суд Псковской области

Суд обязал Федерацию независимых профсоюзов и Псковский областной совет профессиональных союзов в течение месяца со дня вступления решения в законную силу демонтировать спорный объект (павильон).

Администрации города Пскова, ООО «Новая слобода» предоставлено право, в случае если ответчики не исполнят решение суда о демонтаже объекта в установленный срок, за свой счёт осуществить демонтаж объекта (павильон) в течение месяца со дня истечения срока, установленного решением суда с последующем взысканием с ответчиков расходов по демонтажу.

Как следовало из материалов дела, объект был построен в 70-х годах и первоначально назывался «Бар "Уралочка"». В последние годы павильон использовался для оказания ритуальных услуг.

Мотивы суда будут известны при опубликовании полного текста решения.