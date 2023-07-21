Недвижимость

В Госдуме рассказали о способе сэкономить на недвижимости

Депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов посоветовал снимать с учета несуществующие объекты недвижимости ради экономии, сообщает РИА Новости.

«Собственник обязан платить налоги на имеющееся у него имущество. До тех пор, пока зарегистрированное право признается существующим, то лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет обязано уплачивать налог, в том числе и за несуществующий объект. Если снять объект с учета, то можно существенно сэкономить», — заявил Гаврилов.

Он назвал одной из причин для снятия объекта с учета сноса или демонтажа имущества собственником — это даст ему возможность сэкономить на налогах. Вместо этого, как пояснил Гаврилов, многие собственники просто сносят постройку, оставляя фундамент и не исключая его из ЕГРН, а затем забывают об этом объекте.