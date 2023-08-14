Недвижимость

«Метражи»: о регистрации права собственности на недвижимость

Очередной выпуск проекта о недвижимости вышел на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM). Программа «Метражи» - это всё о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

При осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости или регистрации прав на него всегда возникает вопрос о том, сколько времени займут эти процедуры? Есть ли какие-то варианты ускорить регистрацию? Об этом и многом другом ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко поговорил с руководителем управления Росреестра по Псковской области Олесей Ребеко.

Роман Максименко: Сегодня поговорим об одном из самых важных аспектов при сделках с недвижимостью, а именно о их государственной регистрации и переходе права собственности. Технологии развиваются. Еще полтора десятка лет назад, чтобы зарегистрировать право, нужно было сначала собрать большой пакет документов, стоять огромные очереди, подать документы на регистрацию. В то время еще была регистрационная палата, и иногда там очередь приходилось занимать с ночи. Даже было время, когда продавали талончики не очень честные люди. Все было хлопотно, и потом нужно было месяц ждать государственной регистрации. Известно о том, что в некоторых регионах и по несколько месяцев проходила такая государственная регистрация.

Сейчас все изменилось. На выбор есть возможность подачи документов на государственную регистрацию в офисах МФЦ, есть возможность проводить электронные регистрации в банках, есть выездная регистрация Роскадастра (в недавнем прошлом Кадастровая палата). Человек может получить усиленную электронную подпись и подать документы своими силами на электронную регистрацию. Электронная подпись равна собственноручной. Это очень хорошо и удобно, когда люди живут в других городах или даже в другой стране, то есть не нужно никуда приезжать. Так ли это? Что произошло с сервисами? Как такое чудо могло случиться? Компании «Этажи» - это не только федеральная компания, но и международная. Мы не понаслышке знаем о том, что в других странах в принципе ничего подобного нет, все это гораздо сложнее при сделках. Как раз об этом поговорим с руководителем управления Росреестра по Псковской области Олесей Ребеко. При осуществлении учета объекта недвижимости или регистрации права на него возникает вопрос: сколько времени займут эти процедуры? Есть ли какие-то варианты для ускорения электронной регистрации?

Олеся Ребеко: Еще 20 лет назад регистрация была 30 дней. Эти 30 дней все добросовестно ждали. Законных способов ускорить эту сделку не было. 30 дней - это тот срок, который ожидали все граждане и юридические лица тоже. Сегодня срок установлен в законе различный, но колеблется он все равно от одного дня — нотариальные документы, которые подаются нотариусом, и до 9-12 рабочих дней — те учетно-регистрационные действия, заявления по которым были представлены через многофункциональные центры. Если говорить о реальности, то при полном пакете документов, если не нужно доносить какие-то документы дополнительно и во всех документах все соответствует требованиям действующего законодательства, то сегодня регистрация проходит не более двух дней с момента подачи документов и оплаты госпошлины. Это касается в том числе и документов, поданных в МФЦ. Есть дорожная карта, утвержденная Маратом Хуснуллиным (заместителем председателя правительства Российской Федерации — ред.), которая говорит о бытовой недвижимости, что гражданам необходимо ускорить получение таких документов, особенно жизненно важных. Зачастую документы нужны для газификации, чтобы правильно применить материнский капитал, сертификаты, которые выдаются военным. Жизненные ситуации в приоритете. Этот срок продиктован правительственным решением и должен составлять не более трех рабочих дней. Псковская область в эти сроки вполне себе укладываются. Мы делаем срез ежедневно по тому, какой у нас средний срок. На сегодняшний день средний срок регистрации чуть больше одного дня.

Роман Максименко: Действительно ли самая быстрая процедура ускоренной регистрации — это подавать заявление в электронном виде, когда нотариус заверяет сделку нотариально?

Олеся Ребеко: Да, это так, потому что по нотариальным сделкам срок в течение одного рабочего дня установлен в законодательстве. Регистрировать нотариальные документы больше, чем сутки — нельзя. По документам, которые удостоверены нотариусом, правовая экспертиза регистратором не проводится. За счет этого срок был законодательно сокращен. Здесь только механическая работа сотрудников, которые вносят сведения уже непосредственно по представленным документам. Если говорить об удобстве и скорости, то, конечно, электронная регистрация удобна. Не нужно никуда ходить, то есть все документы можно подать, сидя дома на диване, в банке, на своем рабочем месте в обеденный перерыв. Для этого необходим доступ в Интернет, потому что либо с помощью Госуслуг осуществляется выход на единый портал государственных муниципальных услуг, либо через сайт Росреестра. Также необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. Если документы подаются нотариусом, то эти документы удостоверяет своей подписью нотариус. По некоторым видам учетно-регистрационных действий, такие как исправление технических ошибок, кадастровый учет, учет изменений, можно подать документы через наш сайт Росреестра и удостоверить эти документы не усиленной электронной подписью, а через приложение «Госключ». Это упрощенная электронная подпись, поэтому она применяется только по некоторым вещам. Усиленную подпись можно получить в любом удостоверяющих центре, которые получили сертификат Минцифры. Перечень есть в Интернете. Как правило, из документов предоставляется СНИЛС, паспорт, удостоверяющий личность. Многие пользуются даже услугами нашего филиала Роскадастра, который также является удостоверяющим центром для выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи. Единственное, хотелось бы обратиться к нашим заявителям. С 1 июля отсутствует возможность получения такой подписи сторонними лицами даже при наличии нотариальной доверенности. Только лично можно забрать эту усиленную подпись в удостоверяющем центре, подтвердив свою личность.

Роман Максименко: Это тоже очень важное замечание. Прошу всех заявителей, кто выходит на госрегистрацию, это учитывать при подаче документов. Скажите, как пошагово оформить сделку в электронном виде?

Олеся Ребеко: Необходимо иметь аккаунт в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг. Если пользуетесь сайтом Росреестра, то все равно должна быть подтвержденная учетная запись на портале. Через сайт подаем документы через личный кабинет. Есть такая вкладка, мы туда входим и начинаем заполнять те графы, которые нам предлагает программа. В первую очередь выбираем то учетно-регистрационное действие, за которым хотим обратиться. Если это кадастровый учет, то госпошлина не оплачивается, а если эта регистрация права, то за нее предусмотрена оплата государственной пошлины. После того, как вы заполнили все графы, предложенные вам программой, и прикрепили документ, удостоверенный электронной подписью, автоматически будет сформирована квитанция с оплатой госпошлины в соответствии с тем действием, за которым вы обратились. Дальше ее выплачиваете. Сведения о том, что вы ее оплатили, поступают в систему автоматически.

Роман Максименко: Как быстро?

Олеся Ребеко: Практически в режиме онлайн. Как только вы оплатили, эти сведения отобразились, регистратор увидел, что пошлина оплачена в том размере, в котором она была начислена, это соответствует действующему законодательству. В этот же момент уже начинаются выполняться действия непосредственно регистратором в управлении. После этого получаете уведомление на Госуслугах, в котором вы получите либо выписку из единого государственного счета, либо придет уведомление и ссылка на выписку из ЕГРН, которая будет так же удостоверена усиленной электронной подписью, если с вашими документами все в порядке, либо уведомление о принятии решения о приостановлении. Если есть причины, которые препятствовали проведению регистрации или учету, то вы увидите сам текст этого уведомления. Все заявления и обращения в течение всего периода, когда вы будете обращаться в Росреестр, будут сохранены у вас. Вы сможете в своем личном кабинете правообладателя все это увидеть.

Роман Максименко: Давайте еще раз конкретизируем, как получить электронную цифровую подпись.

Олеся Ребеко: Находим перечень удостоверяющих центров, которые сертифицированы Минцифрой, и выбираем наиболее подходящие нам по доступности. Цена у них приблизительно одинаковая. Стоимость зависит больше не от удостоверяющего центра, которым выдается, а от срока действия электронной подписи. То есть чем она длиннее, тем будет дороже. Если человеку она нужна разовая, наверное, есть смысл сделать ее разовой. Если же он будет обращаться к нам периодически, то проще сделать уже долгую электронную подпись для того, чтобы потом каждый раз не вспоминать, что у тебя срок истек, нужно делать новую электронную подпись. Выбираем удобный для себя удостоверяющий центр. Точно так же можно заполнить через сайт заявку на выдачу электронной подписи. Чтобы получить ее, нужно будет прийти в удостоверяющий центр, подтвердив свою личность.

Роман Максименко: Ранее упомянули такую вещь, как приостановка регистрации либо отказ в регистрации. Можете назвать основные причины? По какой причине при подаче документов могут появляться приостановки либо отказы? Именно этого клиенты больше всего боятся. Допустим, расчет произошел до регистрационной регистрации. Люди переживают, что вдруг регистрация не пройдет, будет приостановка или отказ.

Олеся Ребеко: Перечень оснований о приостановлении содержится в статье 26 Закона о регистрации недвижимости. Он достаточно большой. Весь его рассказывать не буду. Основные причины для принятия решения о приостановлении есть в статистике, которую собираем и анализируем, потому что показатель, количество приостановлений играет немаловажную роль. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы количество решений о приостановлении значительно снижалось со временем, это будет говорить о нашей высокой работе и о высоком уровне правовой грамотности населения, заявителей, которые к нам обращаются. По тем решениям и приостановлениям, которые вносятся сейчас государственными регистраторами, мы видим, что одна из самых основных причин - это представлен неполный пакет документов. Как правило, чего-то не хватает, например, согласия органов опеки и попечительства.

Роман Максименко: Согласие супруга...

Олеся Ребеко: Согласие супруга сегодня не является основанием для приостановления. Отметка вносится о том, что не представлено согласие. То есть сделка оспорима и, соответственно, подлежит регистрации. Но на законодательном уровне рассматривается вопрос вернуть обратно норму, которая бы запрещала без согласия регистрировать такие переходы. Как правило, это может быть, когда отчуждается объект или с ним происходит какое-то преобразование, а он заложен в банке, является предметом ипотеки - не представлено с согласия банка.

Роман Максименко: Или обременение ареста, о котором человек может не знать.

Олеся Ребеко: Вторая одна из самых распространенных причин для принятия решения о приостановлении - это наличие записи об аресте, о запрете совершения регистрационных действий. Здесь встает вопрос. Казалось бы, человек, наверное, знал, что у него имущество находится под запретом, затем подавал документы, не сняв запрет. Жизненные ситуации бывают абсолютно разные. Иногда люди куда-то спешат, то есть они закрыли исполнительное производство, но документ еще к нам не поступил. Он рассчитывает на то, что пока будет рассматриваться наш пакет документов, уже постановление придет. Постановление приходит, а в нем, например, допущена техническая ошибка или было несколько исполнительных производств, арест сняли только по одному из них или по двум. Еще третья причина, одна из самых популярных, - это наличие пересечений земельного участка с соседним земельным участком. Это может быть как реестровая ошибка, так и фактическое пересечение.

Роман Максименко: Фактически в обязанности самих участников сделки входит то, что они должны следить за тем, чтобы все документы были в порядке. В основном проходит электронная регистрация, документы, выписки приходят в электронном виде. Есть много пожилых людей, которые с Интернетом не очень хорошо разбираются и хотят видеть бумажный носитель с синей печатью. Есть ли возможность такую бумажной выписку ЕГРН получить и как это технически сделать?

Олеся Ребеко: Бумажную выписку получить можно. Нужно обратиться в Многофункциональный центр и поставить галочку в графе «Получить выписку на бумажном носителе», тогда она будет распечатана на бумаге , подписана синей ручкой и заверена синей печатью. Но актуальность сведений проверяется записью в Едином государственном реестре недвижимости. Выписки из ЕГРН, которые выдаются на бумаге и в электронном виде, действительны на момент формирования этих сведений, то есть на момент формирования документа. Если люди приобретают объект недвижимости, ему продавец в качестве подтверждения своего права показывает свидетельство, которое он получил в 2005 году, есть основания перепроверить эти сведения. На сегодняшний день сведения об объектах недвижимости предоставляются в режиме онлайн. В принципе, договорившись с продавцом, можно онлайн заказать выписку, перепроверить - он собственник или нет.

Роман Максименко: Совершенно недавно на Петербургском экономическом форуме руководитель Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что в Росреестре появился помощник, искусственный интеллект «Ева». Она поможет в регистрации жилья во всех субъектах Российской Федерации. Как быстро наступит эта реальность регистрации с помощью искусственного интеллекта? И какие уже сейчас элементы искусственного интеллекта Росреестр использует в своей работе?

Олеся Ребеко: Искусственный интеллект «Ева» - это помощник государственного регистратора. Первым испытателем «Евы» была Новгородская область, соседний регион. Испытания прошли достаточно успешно, они закончены. На сегодняшний день «Ева» запущена в промышленную эксплуатацию еще в восьми регионах, в число которых входит и Псковская область.

«Ева» - это помощник государственному регистратору для того, чтобы проверить ту часть рутинной работы, которую он делает. Ева в помощь регистратору, в первую очередь, для сокращения этой процедуры. Если мы говорим о сокращении срока регистрации кадастрового учета, то, конечно, он будет все быстрее и быстрее - больше автоматических стадий будет проходить в самой программе. «Ева» на сегодняшний день способна распознать, представлен ли правильный документ, например, разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки от имени несовершеннолетнего, соответствует ли представленная доверенность требованиям действующего законодательства. Эту вещь может проверить «Ева» за государственного регистратора.

Роман Максименко: Государственный регистратор просто в итоге нажимает кнопку. Говорят о том, что она помогает, и как показывает первый результат - результаты отличные. За 15 секунд проводится скоринг, и по итогу регистратор нажимает кнопку. Как сказал руководитель Росреестра, «Ева» помогает формировать второе мнение и предотвратить ошибки сотрудника. Что касается регионов, они перечислены: это Республики Карелия, Татарстан, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Псковская, Тверская, Ярославская области. В Пскове мы уже работаем по этой системе?

Олеся Ребеко: Уже в течение месяца.

Роман Максименко: Какие еще цифровые сервисы для граждан планируются внедрить Росреестром в ближайшее время в 2023 году, в начале 2024 года?

Олеся Ребеко: К концу следующего года на Госуслуги планируется вывести практически весь спектр, который оказывается Росреестром. Сегодня в электронном виде через портал Госуслуг мы можем запросить 18 видов выписок из Единого государственного реестра недвижимости, можем получить документ из государственного фонда данных также в электронном виде и гораздо быстрее, чем это делать на бумаге, можем подать документы на государственную регистрацию, кадастровый учет. Сейчас у нас там работает сервис по наполнению сведений о саморегулируемых организациях. Лицензию также можно получить через портал Госуслуг. К концу следующего года все услуги, которые предоставляет Росреестр, возможно будет получить в электронном виде через сервис Госуслуг.

Роман Максименко: В связи с этим вопрос: некуда дальше развиваться, мы достигли совершенства?

Олеся Ребеко: Развиваться всегда есть куда. Для нас сейчас основное приоритетное направление - это наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями. Полный и точный реестр - наша цель, к которой мы идем. Не секрет, особенно для профессионального сообщества, те же застройщики и риэлторы, зачастую пользуются публичной кадастровой картой. Там достаточно много еще белых пятен. Нам есть, куда двигаться, нужно заполнить белые пятна, поставить все объекты на учет, их все закоординировать в системе, поставить на учет все границы, которые у нас есть, не только между субъектами, но и территориальные зоны, границы населенных пунктов.

Наличие полных сведений об объекте в реестре, которые видны именно на публичной кадастровой карте, в первую очередь, защищает собственников, иных участников гражданского оборота земельных участков, любых объектов недвижимости. Неважно, кто, просто человек, который решил построить дом для своей семьи, либо это инвестор, который планирует строительство крупного предприятия, видя на публичной кадастровой карте территориальные зоны, соответственно, виды разрешенного использования, отступы, ограничения в использовании, потому что это может быть памятник природы или культуры, просчитывает свои риски. Если говорить о простых гражданах, это тоже скажем так, наша боль. Все земельные споры, которые происходят, как правило, в частном секторе либо в садоводческих обществах, в гаражных кооперативах. Решаются они трудно, долго и сложно по той простой причине, что у многих бывает в одном участке, а бывает и у обоих спорящих сторон, не установлены границы.

Роман Максименко: Это что касается наполнения. В части развития сервисов есть куда еще расти?

Олеся Ребеко: Есть, конечно, куда расти. Мы же все хотим увидеть 3D-картинку. К ней все и стремимся.

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