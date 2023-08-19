Недвижимость

Ставки на ипотеку в России выросли на 3 процентных пункта

В период с 15 по 22 августа из топ-30 банков ставки по ипотеке подняли 15, рассказали в финансовом маркетплейсе «Сравни». Банки повысили их в диапазоне 1,5-3 п.п., в среднем ставки достигли 14% годовых. Это уже вторая за месяц корректировка условий по ипотечным кредитам: в начале августа финорганизации увеличили проценты на 0,5-1 п.п., до 10-12%.

На прошлой неделе ставки подняли Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», «Дом.рф», «Открытие», Совкомбанк, Уралсиб, АБ «Россия», «Санкт-Петербург», УБРиР, Абсолют Банк, а также региональные игроки: «Металлинвестбанк», «Севергазбанк», «Татсоцбанк», «Сургутнефтегазбанк», «Центр-Инвест» и «Примсоцбанк».

На этой на повышение пошли в ВТБ, «Ак Барсе», Азиатско-Тихоокеанском банке, ТКБ, а также Сбербанке, следует из данных «Сравни».

В крупных банках подтвердили рост ставок на ипотеку. Сбер заранее предупредил клиентов и сообщил заблаговременно, что с 22 августа условия по базовым программам на вторичное жилье и новостройки изменятся лишь на 2 п.п., сообщили в финансовой организации. Теперь минимальный процент в первом случае составляет 13,7%, а во втором — 13,4%, сообщается на сайте банка.

Ставки также подняли в ВТБ (с 21 августа), Росбанке (с 18 августа), Совкомбанке (с 17 августа). Также условия по ипотеке скорректированы в Абсолют Банке.

В то же время в большинстве банков заверили, что правила по программам льготной ипотеки не изменились, пишут «Известия».

По оценкам экспертов, спрос на ипотеку несколько снизится, так как дополнительные 2-2,5 п.п. будут ощутимы для заемщика в ежемесячном платеже.