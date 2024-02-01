Недвижимость

Петр Крупеня поставил на личный контроль ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся псковичей

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Петр Крупеня провел прием граждан по вопросу обеспечения жильем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

На личный прием к руководителю регионального следственного управления Петру Крупене обратились жители Островского и Псковского районов по вопросу обеспечения нуждающихся муниципальным жильем. Петр Крупеня поручил уполномоченным сотрудникам оперативно изучить полученные сведения. Каждое обращение он поставил на личный контроль.

В ведомстве отметили, что граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления.

Личный прием руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится по адресу: Псковская область, город Псков, Комиссаровский переулок, дом №1. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8(8112) 290-633.

Кроме того, в следственном управлении существуют различные каналы связи: