Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
2024 вызовы и угрозы
«Академия Слуха» подарки 1+1
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Недвижимость 01.02.2024 09:500 Почти 30 многоквартирных домов построили в Псковской области в 2023 году 08.02.2024 11:150 Великолучанин лишится участка с постройкой за долги 08.02.2024 09:000 Рынок жилищного строительства остается привлекательным для инвесторов — Сбер 07.02.2024 19:220 Петр Крупеня поставил на личный контроль ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся псковичей 07.02.2024 17:100 Областной суд оставил в силе решение обязать администрацию Пскова дать квартиру медику-сироте 07.02.2024 16:140 Сбер ускорит время одобрения заявок на проектное финансирование жилья
 
 
 
Самое популярное 04.02.2024 09:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 02.02.2024 10:410 Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 06.02.2024 12:5611 Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует 02.02.2024 10:270 Опасное тепло
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Великолучанин лишится участка с постройкой за долги

08.02.2024 11:15|ПсковКомментариев: 0

Житель города Великие Луки лишится земельного участка и нежилого здания на нем за долги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде. 

В отделе судебных приставов по городу Великие Луки на исполнении находится материал сводного исполнительного производства, возбужденного в отношении должника. Его общая задолженность составляет 520 009 рублей 36 копеек в пользу различных взыскателей. Поскольку должник уклонялся от уплаты, в суд поступил иск о взыскании с мужчины недвижимого имущества. 

Суд иск удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Нужно ли вводить единовременную выплату за вступление в брак?
В опросе приняло участие 150 человек
08.02.2024, 11:440 «Сообразим на троих»: Кандидатопад, трудности диалога и осторожно: ошапурки! 08.02.2024, 11:380 Более миллиарда рублей вернули псковичам по налоговым декларациям  08.02.2024, 11:340 Александр Козловский: ДЭГ очень популярно в Псковской области 08.02.2024, 11:330 Как оформить налоговый вычет, объяснили псковичам
08.02.2024, 11:220 «Дневник выборов-2024». Выпуск 5 08.02.2024, 11:210 Управлять автомобилем в AR-очках предложили запретить 08.02.2024, 11:150 Великолучанин лишится участка с постройкой за долги 08.02.2024, 11:110 Кто обязан предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ, рассказала Анна Кутузова
08.02.2024, 11:080 Борис Елкин поздравил псковичей с Днем российской науки 08.02.2024, 10:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об особенностях декларационной кампании-2024 08.02.2024, 10:520 Тротуары и дороги Пскова продолжают чистить от снега. ВИДЕО 08.02.2024, 10:480 Дверь подожгли в многоэтажке в Великих Луках
08.02.2024, 10:390 Молодёжный центр Пскова возобновляет работу Подросткового центра 08.02.2024, 10:190 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о работе в округе № 6 и общественной деятельности 08.02.2024, 10:180 Водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении с автобусом в Палкинском районе. ФОТО 08.02.2024, 10:160 Названа причина пожара, в результате которого пострадал стружанин
08.02.2024, 10:000 Переработка отходов: что можно сделать в Пскове из вторичного сырья 08.02.2024, 10:000 Сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов тестируют в России 08.02.2024, 09:570 Арктическое вторжение начнется на западной половине Европейской России 08.02.2024, 09:490 Полицейский в Пскове предложил руку и сердце своей возлюбленной во время присяги
08.02.2024, 09:390 Госдума узаконит использование цифровых активов в международных расчетах 08.02.2024, 09:301 Андрей Беляев: ДЭГ – это шаг вперед в выборном процессе 08.02.2024, 09:150 В России предложили создать для учителей спецтариф с бесплатным интернетом 08.02.2024, 09:006 Контрафактные алкоголь и сигареты стоимостью почти 20 млн рублей изъяли в Пскове
08.02.2024, 09:000 Рынок жилищного строительства остается привлекательным для инвесторов — Сбер 08.02.2024, 08:550 Российские банки отметили резкий скачок спроса на вклады в январе 08.02.2024, 08:490 Котельную для двух церквей начали строить в Печорах 08.02.2024, 08:360 День российской науки празднуют 8 февраля
08.02.2024, 08:201 Издательства сообщили о буме эротических романов в России 08.02.2024, 08:050 Назван самый частый страховой случай этой зимы в России 08.02.2024, 07:420 Выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля 08.02.2024, 07:200 Семейные династии стали гостями Штаба общественной поддержки в Пскове
08.02.2024, 07:000 Офтальмолог назвала причины ощущения песка в глазах 07.02.2024, 22:300 Как избежать долгой акклиматизации на отдыхе, объяснил врач 07.02.2024, 22:201 Число ТОСов в Псковской области возросло до 624 07.02.2024, 22:000 Многодетные семьи Псковской области могут стать участниками всероссийского проекта
07.02.2024, 21:400 Родителям 3 тысяч детей в Псковской области назначили единовременное пособие в 2023 году 07.02.2024, 21:390 Туристский информационный центр организует кинопоказ патриотических фильмов 07.02.2024, 21:270 Выставку портретов Пушкина откроет в Ульяновске музей-заповедник «Михайловское» 07.02.2024, 21:200 Псковичи принимают участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»
07.02.2024, 21:090 Более 90% детей-сирот в Псковской области воспитывается в семьях 07.02.2024, 21:000 Члены псковского научного кружка поделились опытом с Академией ФСИН России 07.02.2024, 20:530 Более 600 самозанятых в Псковской области получили поддержку на площадке центра «Мой бизнес» 07.02.2024, 20:520 Погибшего мужчину обнаружили вблизи сгоревшего дома в Новоржевском районе
07.02.2024, 20:400 Капитальный ремонт улиц начался в псковском микрорайоне Шабаны 07.02.2024, 20:400 Онлайн-программу об изобретениях военного времени смогут увидеть псковичи 07.02.2024, 20:300 Рост экономики РФ в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие 07.02.2024, 20:200 Турция стала популярным весенним направлением у россиян
07.02.2024, 20:100 Зампредседателя СК России провел совещание по вопросам расследования преступлений в Псковской области 07.02.2024, 20:000 Псковичей в хорошей физической форме приглашают на службу по контракту 07.02.2024, 19:540 Мужчина пострадал во время пожара в Струго-Красненском округе 07.02.2024, 19:400 Народный артист России Сергей Мигицко об участии в озвучке сериала «Пушкин и Михайловское»
07.02.2024, 19:270 Молодой человек сломал руку на заводе в Великих Луках 07.02.2024, 19:220 Петр Крупеня поставил на личный контроль ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся псковичей 07.02.2024, 19:201 Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования 07.02.2024, 19:090 Псковская молодёжь побывала на видеоэкскурсии по некрополю Ганнибалов и Пушкиных
07.02.2024, 19:080 Судимого за оборот наркотиков псковича отправят в тюрьму за сбыт «соли» 07.02.2024, 19:000 Псковские росгвардейцы приняли участие в соревнованиях «Вечно живые» в Петербурге 07.02.2024, 18:540 Автопробег памяти Александра Матросова стартует из Локни 22 февраля 07.02.2024, 18:451 Приставы проведут приём граждан по вопросам защиты их прав в Пскове
07.02.2024, 18:442 Пойманная в Великих Луках курьер мошенников при полиции позвонила своему «работодателю». ВИДЕО 07.02.2024, 18:290 Опрос ПЛН-ТВ: Опасаются ли псковичи високосного года? 07.02.2024, 18:270 Семь короткометражных новелл о российских учёных покажут в Молодёжном центре Пскова 07.02.2024, 18:150 Пункт отбора на службу по контракту наградил члена Молодежного совета Псковского облсовпрофа
07.02.2024, 18:000 В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России 07.02.2024, 17:500 Особенности декларационной кампании-2024 станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 07.02.2024, 17:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 февраля 07.02.2024, 17:440 Пскович попытался откупиться от полицейских и попал под следствие
07.02.2024, 17:410 Прием заявок на участие в региональном конкурсе ТОСов продлится до 13 февраля 07.02.2024, 17:300 До -16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 февраля 07.02.2024, 17:190 «Армрестлинг»: КПРФ vs ЛДПР на президентских выборах. ВИДЕО 07.02.2024, 17:100 Областной суд оставил в силе решение обязать администрацию Пскова дать квартиру медику-сироте
07.02.2024, 17:000 Аистёнок с фиолетовым кольцом пропал в Гдовском районе 07.02.2024, 16:491 Новые передвижные медкомплексы поступили в учреждения здравоохранения Псковской области 07.02.2024, 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 07.02.2024, 16:370 Губернатор положительно оценил условия для медперсонала на новом посту скорой помощи в Черехе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru