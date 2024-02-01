Недвижимость

Великолучанин лишится участка с постройкой за долги

Житель города Великие Луки лишится земельного участка и нежилого здания на нем за долги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

В отделе судебных приставов по городу Великие Луки на исполнении находится материал сводного исполнительного производства, возбужденного в отношении должника. Его общая задолженность составляет 520 009 рублей 36 копеек в пользу различных взыскателей. Поскольку должник уклонялся от уплаты, в суд поступил иск о взыскании с мужчины недвижимого имущества.

Суд иск удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.